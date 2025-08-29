ભરૂચ : શહેર તથા જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રીથી જિલ્લામાં ઠંડક પ્રસરી છે તો બીજી તરફ નદી-નાળા છલકાતા પરિસ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે.
તાલુકાવાર વરસાદના આંકડા : જિલ્લામાં 9 પૈકી 8 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. સોમવાર સવારના 10 વાગ્યા સુધીના 24 કલાકમાં સૌથી વધુ વરસાદ નેત્રંગ પંથકમાં 2 ઇંચ જેટલો નોંધાયો હતો. જેના પગલે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પાણી પાણી નજરે પડ્યું. જિલ્લાના મોટાભાગના તાલુકામાં વરસાદ સરેરાશથી વધુ જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે ખેતીલાયક જમીનમાં નવજીવન ફરી ઊભરાયું છે. ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ છે.
કીમ નદીમાં પુર, ડાયવર્ઝન ધોવાયું : વાલિયા અને નેત્રંગ પંથકમાં થયેલા અનરાધાર વરસાદના પગલે કીમ નદીમાં નવા નિરના પ્રવાહો ઉમટ્યા હતા. નદીના ધસમસતા પ્રવાહના કારણે વાલિયા તાલુકાના ડહેલી ગામ નજીક સ્ટેટ હાઇવે પર બનાવવામાં આવેલ ડાયવર્ઝન પાણીમાં ધોવાઈ ગયું હતું. આ ડાયવર્ઝન ત્રીજી વાર પાણીના પ્રવાહને કારણે ખંડિત થયું છે. જેના પગલે વાલીયાથી સુરતના વાડી સુધીના વાહન વ્યવહારમાં ભારે ખલેલ પહોંચી છે. વાહન ચાલકોને વિકલ્પિક રસ્તાનો સહારો લેવાની ફરજ પડી છે.
સ્થાનિક રહીશ કિરણસિંહ કોસાડાએ જણાવ્યું કે, “દર વર્ષે વરસાદી સિઝનમાં ડાયવર્ઝન તૂટી જવાનું દૃશ્ય જોવા મળે છે. કીમ નદીના પુરથી લોકો અને વાહનચાલકોને ભારે તકલીફો સહન કરવી પડે છે. કાયમી બ્રિજની જરૂરિયાત અહીં વર્ષોથી અનુભવાઈ રહી છે.”
વાતાવરણમાં ઠંડક : રાત્રી દરમિયાન વિરામ બાદ સવારે મેઘરાજાએ મન મૂકીને વરસાદ વરસાવ્યો હતો. વરસાદ વરસતા થોડા ઉકળાટ બાદ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. ગરમી અને ભેજથી પરેશાન લોકો હવે વરસાદી મોસમનો પુરેપુરો આનંદ માણી રહ્યા છે. શહેર તથા ગામડાંમાં વરસાદી માહોલ છવાતાં જગતના તાત એટલે કે ખેડૂત સમાજમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે.
|જંબુસર
|6 મી.મી.
|આમોદ
|3 મી.મી.
|ભરૂચ શહેર
|5 મી.મી.
|ઝઘડિયા
|13 મી.મી.
|અંકલેશ્વર
|15 મી.મી.
|હાંસોટ
|3 મી.મી.
|વાલિયા
|14 મી.મી.
|નેત્રંગ
|2 ઇંચ
નદી-નાળામાં પાણીની આવક : એક તરફ સરદાર સરોવર ડેમમાંથી પાણી છોડાયું છે, તો બીજી તરફ વરસાદના કારણે જિલ્લામાં વહેણવાળા નદી-નાળામાં પાણીની આવક વધી છે. વાલિયા, ઝઘડિયા, અંકલેશ્વર સહિતના પંથકમાં વરસાદના પગલે નદી-નાળા છલકાઈ રહ્યા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી : હવામાન વિભાગે આગામી 3 દિવસ સુધી ભરૂચ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરી છે. ક્યારેક મધ્યમ તો ક્યારેક ધોધમાર વરસાદ થવાની શક્યતા જણાવી છે. ખેડૂતોને અનુકૂળ માહોલ મળશે તેવો અંદાજ છે, પરંતુ સાથે જ પૂર જેવા સંજોગો માટે તંત્રને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ખેતીને રાહત : વરસાદના કારણે જિલ્લાના ખેતરોમાં પાણી ભરાતા ખેડૂત સમાજમાં નવજીવન ફૂંકાયો છે. ખાસ કરીને મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન જેવી પાકને લાભ થવાની શક્યતા છે. વરસાદનો સરસ વહેંચાણ થતાં આગામી દિવસોમાં પાકની વૃદ્ધિ વધુ તેજી પકડશે.
પાણી ભરાવાની ચિંતાઓ : ભરૂચ શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારો તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ ઉભી થવાની શક્યતાઓ છે. નગરપાલિકા અને તાલુકા પંચાયતના તંત્ર દ્વારા સ્થળ પર મોનિટરિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. વરસાદનો પાવરફુલ ઝાપટો ચાલુ રહ્યો તો સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર માટે પાણી નિકાલ મોટો પડકાર સાબિત થઈ શકે છે.
ભરૂચ જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર હાજરીથી એક તરફ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે, અને ખેડૂત સમાજ ખુશ છે, તો બીજી તરફ કીમ નદીમાં પૂર, ડાયવર્ઝન ધોવાઈ જવું અને વાહન વ્યવહારમાં અવરોધ જેવી પરિસ્થિતિઓએ તંત્રની ચિંતા વધારી છે.
આ પણ વાંચો :