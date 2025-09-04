ભરૂચ : જીલ્લામાં આજે સવારથી જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. ભારે વરસાદને કારણે સમગ્ર જીલ્લાભરમાં માહોલ ભીનો બન્યો છે. સવારે શરૂ થયેલો વરસાદ ધીમે ધીમે મૂશળધારમાં ફેરવાતા જનજીવન ઉપર સીધી અસર થવા લાગી છે. એક તરફ સરદાર સરોવર ડેમમાંથી 3.95 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે, ત્યારે બીજી તરફ સતત વરસતા વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારો તેમજ નર્મદા નદી કિનારાના ગામોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની ભીતિ વ્યાપી છે.
સૌથી વધુ અને ઓછો વરસાદ : આજે સૌથી વધુ વરસાદ નેત્રંગ તાલુકામાં 2.36 ઇંચ નોંધાયો છે, જ્યારે ઝગડિયા 2 ઇંચ સાથે બીજા નંબરે છે. વાલિયા (1.30 ઇંચ), હંસોટ (1.10 ઇંચ), અંકલેશ્વર (1.65 ઇંચ) અને ભરૂચ શહેર (1.37 ઇંચ)માં પણ સારો વરસાદ વરસ્યો છે. બીજી તરફ સૌથી ઓછો વરસાદ આમોદ તાલુકામાં માત્ર 0.35 ઇંચ નોંધાયો છે.
ડેમમાંથી પાણી છોડાતા ચિંતા : સરદાર સરોવર ડેમમાંથી એક જ દિવસમાં 3.95 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાતા નર્મદા કિનારાના ગામોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા વધી રહી છે. ખાસ કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સાવચેતી અપનાવવા તંત્રએ સૂચના આપી છે. જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા નાગરિકોને ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, નર્મદા નદી કિનારે ભીડ ન કરવી, બિનજરૂરી વાહનવ્યવહાર ટાળવો અને સાવચેત રહેવું.
આજનો જિલ્લાવાર વરસાદની સ્થિતી : જિલ્લા કન્ટ્રોલ રૂમ તરફથી મળેલા આંકડા મુજબ, આજે ભરૂચ જિલ્લામાં સરેરાશ 1.34 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
|જંબુસર
|24 mm (0.94 ઇંચ)
|આમોદ
|9 mm (0.35 ઇંચ)
|વાગરા
|24 mm (0.94 ઇંચ)
|ભરૂચ શહેર
|35 mm (1.37 ઇંચ)
|ઝગડિયા
|51 mm (2.ઇંચ)
|અંકલેશ્વર
|42 mm (1.65 ઇંચ)
|હંસોટ
|28 mm (1.10 ઇંચ)
|વાલિયા
|33 mm (1.30 ઇંચ)
|નેત્રંગ
|60 mm (2.36 ઇંચ)
તંત્ર એલર્ટ પર : ભારે વરસાદ અને ડેમમાંથી પાણી છોડાતા પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈને ભરૂચ જિલ્લા પ્રશાસન, પોલીસ, નગરપાલિકા તેમજ ગ્રામ્ય તંત્ર એલર્ટ પર છે. બચાવ અને રાહત કામગીરી માટે ટીમોને સજ્જ રાખવામાં આવી છે.
સરદાર સરોવર ડેમમાંથી 3.95 લાખ ક્યુસેક જેટલું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યુ છે.જેથી નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થવાની શક્યતા હોય, નાગરિકોને સલામતીના ભાગરૂપે નર્મદા નદીના નીચાણવાળા વિસ્તારમાં ન જવા તેમજ સાવચેતી રાખવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે.@CMOGuj @InfoGujarat— Collector & DM Bharuch (@CollectorBharch) September 4, 2025
ભરૂચ જીલ્લામાં આજનો વરસાદ આનંદ સાથે ચિંતાનો માહોલ પણ લાવ્યો છે. મેઘરાજાની ધમાકેદાર બારાતે ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશી લાવી છે, પરંતુ ડેમમાંથી છોડાતા પાણી અને સતત વરસતા વરસાદને કારણે પૂર જેવી પરિસ્થિતિનું ભય પણ તંત્ર અને નાગરિકોને સતાવી રહ્યું છે.
