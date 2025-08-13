ભરુચ : સ્વતંત્રતા પર્વ 15 ઓગસ્ટ 2025ની ઉજવણીના ભાગરૂપે ભરૂચ, અંકલેશ્વર, ભડકોદરા, ઝઘડિયા તાલુકાના રાજપારડી તથા હાસોટ ગામે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તિરંગા યાત્રાઓમાં શહેરના નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ, રાજકીય આગેવાનો તથા વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.
ભરૂચ વહીવટી તંત્ર દ્વારા હોસ્ટેલ ગામથી સ્ટેશન સર્કલ સુધી ભવ્ય તિરંગા યાત્રા યોજાઈ હતી. આ યાત્રામાં જિલ્લા કલેક્ટર ગૌરાંગ મકવાણા, ભરૂચ પોલીસ વિભાગ, પોલીસના અશ્વદળ, શહેરની વિવિધ શાળાઓ, સંસ્થાઓ તથા બાવાગોરના સિદ્દીકી સમાજના લોકનૃત્ય દળે ભાગ લીધો હતો.
દેશભક્તિના નારા, ધ્વજ લહેરાવતાં નાગરિકો અને દેશભક્તિ ગીતોની ગુંજથી શહેર ગુંજી ઉઠ્યું. સિદ્દીકી સમાજના નૃત્ય પ્રદર્શન અને પોલીસના અશ્વદળનું દ્રશ્ય વિશેષ આકર્ષણ બન્યું હતું.
તિરંગા યાત્રામાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવો : ભરૂચ ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ પ્રકાશ મોદી, ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રી, વાગરા ધારાસભ્ય અરુણસિંહ રાણા, પાલિકા પ્રમુખ વિભૂતિ યાદવ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ મહેન્દ્ર વાસદીયા, કારોબારી અધ્યક્ષ ધર્મેશ મિસ્ત્રી, ડિવાયએસપી સી.કે. પટેલ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ભરુચ જિલ્લા કલેકટરે જણાવ્યું કે, "આ તિરંગા યાત્રા દ્વારા લોકોમાં દેશપ્રેમની લાગણી કેળવવી અને નવી પેઢીને સ્વતંત્રતાના મૂલ્યો સમજાવવાનું અમારું મુખ્ય ધ્યેય છે." ભરુચના ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રીએ કહ્યું કે, "15 ઓગસ્ટ ના પૂર્વ દિવસોમાં સમગ્ર દેશમાં તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થતા દેશ આખો તિરંગામય બની રહ્યો છે. સ્વતંત્રતા પર્વ માત્ર ઉજવણી નહીં પરંતુ આપણી ફરજો યાદ અપાવતો પ્રસંગ છે."
અંકલેશ્વર શહેર અને ભડકોદરામાં તિરંગા યાત્રા : અંકલેશ્વર શહેર અને ભડકોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સ્વતંત્રતા પર્વની આગોતરી ઉજવણી રૂપે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. મેઘના આર્કેડથી નીકળેલી યાત્રા ચૌટા બજાર થઈ જવાહર બાગ ખાતે સમાપ્ત થઈ. મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો, હોદ્દેદારો, નગરપાલિકાના સભ્યો અને નાગરિકોએ હાથમાં તિરંગો લઈ જોડાયા હતા. આ પ્રસંગે શહેર ભાજપ પ્રમુખ ધર્મેન્દ્ર પુષ્કર્ણા, નગરપાલિકા પ્રમુખ લલીતાબેન રાજપુરોહિત, તાલુકા પ્રમુખ અને મામલતદાર કરણસિંહ રાજપુત સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખે જણાવ્યું કે, "79માં આઝાદીના પર્વ નિમિતે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સમગ્ર દેશમાં તિરંગા યાત્રા યોજાય રહી છે. આજે યુવાનોના હાથમાં તિરંગો જોઈને ગર્વ થાય છે." અંકલેશ્વર ધારાસભ્ય ઈશ્વરસિંહ પટેલે જણાવ્યું કે, "આવા કાર્યક્રમો સમાજમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ અને એકતાની ભાવના મજબૂત બનાવે છે. અંકલેશ્વર શહેર અને GIDC વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા એ એકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે"
ઝઘડિયા તાલુકમાં તિરંગા યાત્રા : રાજપારડી ડી.પી. શાહ વિદ્યામંદિર હાઈસ્કૂલથી શહીદ ભગતસિંહ સ્મારક સુધી તિરંગા યાત્રા યોજાઈ. જેમાં પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉત્સાહપૂર્વક જોડાયા હતા. ભરૂચ જિલ્લા સંઘ પ્રમુખ પ્રકાશ મોદી, ઝઘડિયા ધારાસભ્ય રીતેશ વસાવા, જિલ્લા તથા તાલુકાના હોદ્દેદારો સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સ્વચ્છતા કે સંગ અભિયાન અંતર્ગત તિરંગા યાત્રા : હાસોટમાં ધારાસભ્ય ઈશ્વરસિંહ પટેલની મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિતિમાં યોગી વિદ્યામંદિરથી વેરાઈ માતા મંદિર, મુખ્ય માર્ગ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ થઈ પરત યોગી વિદ્યામંદિર સુધી યાત્રા યોજાઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દેશભક્તિના ગીતો ગવાતા ગામ ત્રિરંગા રંગે રંગાઈ ગયું હતું. આ પ્રસંગે તેમણે મામલતદાર રાજન વસાવા, તાલુકા પ્રમુખ અનંત પટેલ, મહામંત્રી જીગ્નેશ પટેલ તથા ગામજનો સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ભરૂચ જિલ્લાના શહેરથી લઈને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં તિરંગા યાત્રાઓએ દેશભક્તિનો જુસ્સો જગાવ્યો હતો. શાળાના બાળકો, નાગરિકો, આગેવાનો અને વહીવટી તંત્રના સક્રિય સહભાગિતાથી તિરંગા યાત્રાઓ રંગીન અને ઉત્સાહભેર યોજાઈ હતી.
