3 મહિને જેલમાંથી છૂટેલા કોંગી નેતા હિરા જોટવાનો હુંકાર, કહ્યું 'કોઈ દબાવી નહીં શકે...'
ભરૂચમાં કથિત મનરેગા કૌભાંડમાં ગીરસોમનાથ જિલ્લાના કોંગ્રેસી નેતા હિરા જોટવાનો કોર્ટે મોટી રાહત આપી છે, કોર્ટે તેમને જામીન આપતા 3 મહિને તેમનો છૂટકારો થયો છે.
Published : September 28, 2025 at 11:03 AM IST
ગીર સોમનાથ: ભરૂચમાં કથિત મનરેગા કૌભાંડમાં ભરૂચ ચીફ કોર્ટે કોંગ્રેસના નેતા હીરા જોટવાના જામીન મંજૂર કર્યા છે. એક-એક લાખના બે સધ્ધર જામીન રાખીને કોર્ટે જામીનનો હુકમ કર્યો છે. કોર્ટમાં હીરા જોટવાના વકીલ કિરણ ઠાકોર દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી.
ભરૂચ જિલ્લાના મનરેગા કૌભાંડ કેસમાં ત્રણ મહિને જેલમુક્તિ બાદ આહીર સમાજના ભામાશા અને દિગગજ કોંગી નેતા હીરાભાઈ જોટવા જ્યારે તેમના માદરે વતન સુપાસી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમની વાપસી ઐતિહાસિક બની હતી. ગામના અર્જુન શૈક્ષણિક સંકુલ ખાતે તેમનો ભવ્ય સ્વાગત સમારંભ યોજાયો, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપરાંત આહીર સેના તેમજ કોંગ્રેસના આગેવાનો, સમર્થકો ઉમટી પડ્યા હતા.
આ તકે કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય હીરા જોટવાએ આક્રમક અંદાજમાં હુંકાર કરતા જણાવ્યું કે, "હમ કભી ના ડરા હૈ, ઔર ના તો કભી ડરેંગે ઔર ના તો કભી ડરાયેંગે." જોટવાએ સત્તાપક્ષ સામે લડત ચાલુ રાખવાનો નિર્ધાર વ્યક્ત કર્યો હતો, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, અમે આઝાદ દેશના નાગરિક છીએ,અમને કોઈ દબાવી શકે નહીં.
આવા ઉમળકા સાથેના સ્વાગતથી સ્પષ્ટ સંકેત મળી રહ્યા છે કે, હીરાભાઈ જોટવા ભલે વિવાદોમાં ઘેરાયા હોય પરંતુ સ્થાનિક સ્તરે તેમની લોકપ્રિયતા અને પકડ યથાવત્ છે. તેમની જેલમુક્તિ સમયે ઉપસ્થિત મોટી સંખ્યામાં લોકોની હાજરીએ સામાજિક સમીકરણોમાં પણ એક નવી ચર્ચા જગાવી છે.
સ્થાનિક રાજકીય પક્ષોમાં આ ઘટનાને ખૂબ જ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે. એક તરફ કૌભાંડના કેસની છાયા હજુ યથાવત્ છે. તો, બીજી તરફ હીરા જોટવાના ઉમળકાભેર સ્વાગતે કોંગ્રેસમાં તેમજ સમર્થકોમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર કર્યો છે. સુપાસી ગામે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમ બાદ રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે અને આગલા દિવસોમાં તેની અસર સ્થાનિક તેમજ જિલ્લાસ્તરની રાજનીતિમાં દેખાશે તે નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે.
આ તકે જુદા જુદા સમુદાયના અગ્રણીઓએ પોતાના પ્રાસંગિક ઉદબોધનમાં રાજકીય કિન્નાખોરીનો ભોગ બનેલા હીરાભાઈ જોટવા અને તેમના પરિવાર પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી હતી અને વર્તમાન સરકારની શામ,દામ, દંડ અને ભેદની નીતિની આકરી આલોચના કરી હતી.