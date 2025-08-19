ETV Bharat / state

ભરૂચ: છડી અને મેઘરાજા ઉત્સવ ઉજવાયો, નર્મદાની માટીથી નિર્મિત પ્રતિમાની અનોખી પરંપરા - MEGHARAJA FESTIVAL

ભરૂચ જિલ્લામાં શ્રાવણ માસ દરમિયાન ઉજવાતા ધાર્મિક-સાંસ્કૃતિક પરંપરાના છડી ઉત્સવ અને મેઘરાજા ઉત્સવ ઉજવાયો.

ભરૂચ: છડી અને મેઘરાજા ઉત્સવ
ભરૂચ: છડી અને મેઘરાજા ઉત્સવ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2025 at 2:28 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read

ભરૂચ : શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભરૂચ જિલ્લામાં ઉજવાતા ધાર્મિક-સાંસ્કૃતિક પરંપરાના છડી ઉત્સવ અને મેઘરાજા ઉત્સવનો આજે ભવ્ય સમાપન કરવામાં આવ્યો હતો. શહેરમાં ભક્તિ, પરંપરા અને એકતાની અનોખી છટા જોવા મળી હતી.

ભોયવાડ ખાતે બે છડીનું પાવન મિલન : પરંપરા મુજબ ભરૂચ શહેરના ભોયવાડ ખાતે બે છડીઓના પાવન મિલન સાથે છડી ઉત્સવની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ભક્તિધૂન અને જયઘોષ નાદ વચ્ચે હજારો ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. વિધિવત પૂજા અર્ચના બાદ છડી ઉત્સવની સમાપ્તિ કરી સમાજને ભક્તિ, પરંપરા અને એકતાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

ભરૂચ: છડી અને મેઘરાજા ઉત્સવ ઉજવાયો (ETV Bharat Gujarat)

મેઘરાજાની ભવ્ય શોભાયાત્રા : છડી ઉત્સવની પૂર્ણાહુતિ બાદ ભરૂચ શહેરમાંથી મેઘરાજાની ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી હતી. રંગબેરંગી ઝાંઝર, અને ભક્તિધૂન સાથે મેઘરાજાને વિદાય આપવામાં આવી. રસ્તાઓ પર ભક્તોએ મેઘરાજાના અંતિમ દર્શન માટે ભીડ કરી હતી. અનેક શ્રદ્ધાળુઓએ મેઘરાજા સાથે સેલ્ફી લઈને આ પળોને યાદગાર બનાવી હતી.

"છડી ઉત્સવ અને મેઘરાજા ઉત્સવ ભરૂચની ધાર્મિક ઓળખ છે. નર્મદાની માટીમાંથી મેઘરાજાની પ્રતિમા બનાવવાની પરંપરા ભક્તોમાં શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે. હજારો લોકો ઉમટી પડતા એકતાના દ્રશ્યો સર્જાય છે." -- મયંક જાદવ

નર્મદાની પવિત્ર માટીથી નિર્મિત પ્રતિમા : આ ઉત્સવની સૌથી અનોખી વિશેષતા એ છે કે, ગુજરાત રાજ્યમાં માત્ર ભરૂચ જિલ્લામાં જ મેઘરાજાની પ્રતિમા નર્મદા નદીની પવિત્ર માટીમાંથી સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. આ પરંપરા વર્ષોથી ભક્તોમાં વિશેષ આસ્થા અને શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર બની રહી છે. પ્રતિમાની સ્થાપનાથી લઈને વિસર્જન સુધી ભક્તોમાં અપાર ઉત્સાહ જોવા મળે છે.

ભરૂચ: છડી અને મેઘરાજા ઉત્સવ ઉજવાયો (ETV Bharat Gujarat)

નર્મદા નદી કાંઠે વિસર્જન : પરંપરા મુજબ ભવ્ય શોભાયાત્રા બાદ મેઘરાજાની પ્રતિમા નર્મદા નદીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે નદી કાંઠે હજારો ભક્તો ભેગા થયા હતા અને જયઘોષ તથા ભક્તિની મધુર ધૂન વચ્ચે મેઘરાજાને ભાવભીની વિદાય આપી હતી. આ સાથે જ મેઘમેળાનો ભવ્ય સમાપન થયો હતો.

છડી ઉત્સવનું સમાપન : ભરૂચ સિવાય વેજલપુરના ખારવાવાડ ખાતે પણ ખારવા સમાજના છડી ઉત્સવનો સમાપન ભક્તિભાવથી કરવામાં આવ્યો હતો. પૂજા વિધિ બાદ શ્રદ્ધાળુઓએ પરંપરાગત રીતે છડી ઉત્સવની પૂર્ણાહુતિ કરી હતી.

આ પણ વાંચો...

ભરૂચ : શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભરૂચ જિલ્લામાં ઉજવાતા ધાર્મિક-સાંસ્કૃતિક પરંપરાના છડી ઉત્સવ અને મેઘરાજા ઉત્સવનો આજે ભવ્ય સમાપન કરવામાં આવ્યો હતો. શહેરમાં ભક્તિ, પરંપરા અને એકતાની અનોખી છટા જોવા મળી હતી.

ભોયવાડ ખાતે બે છડીનું પાવન મિલન : પરંપરા મુજબ ભરૂચ શહેરના ભોયવાડ ખાતે બે છડીઓના પાવન મિલન સાથે છડી ઉત્સવની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ભક્તિધૂન અને જયઘોષ નાદ વચ્ચે હજારો ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. વિધિવત પૂજા અર્ચના બાદ છડી ઉત્સવની સમાપ્તિ કરી સમાજને ભક્તિ, પરંપરા અને એકતાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.

ભરૂચ: છડી અને મેઘરાજા ઉત્સવ ઉજવાયો (ETV Bharat Gujarat)

મેઘરાજાની ભવ્ય શોભાયાત્રા : છડી ઉત્સવની પૂર્ણાહુતિ બાદ ભરૂચ શહેરમાંથી મેઘરાજાની ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી હતી. રંગબેરંગી ઝાંઝર, અને ભક્તિધૂન સાથે મેઘરાજાને વિદાય આપવામાં આવી. રસ્તાઓ પર ભક્તોએ મેઘરાજાના અંતિમ દર્શન માટે ભીડ કરી હતી. અનેક શ્રદ્ધાળુઓએ મેઘરાજા સાથે સેલ્ફી લઈને આ પળોને યાદગાર બનાવી હતી.

"છડી ઉત્સવ અને મેઘરાજા ઉત્સવ ભરૂચની ધાર્મિક ઓળખ છે. નર્મદાની માટીમાંથી મેઘરાજાની પ્રતિમા બનાવવાની પરંપરા ભક્તોમાં શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે. હજારો લોકો ઉમટી પડતા એકતાના દ્રશ્યો સર્જાય છે." -- મયંક જાદવ

નર્મદાની પવિત્ર માટીથી નિર્મિત પ્રતિમા : આ ઉત્સવની સૌથી અનોખી વિશેષતા એ છે કે, ગુજરાત રાજ્યમાં માત્ર ભરૂચ જિલ્લામાં જ મેઘરાજાની પ્રતિમા નર્મદા નદીની પવિત્ર માટીમાંથી સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. આ પરંપરા વર્ષોથી ભક્તોમાં વિશેષ આસ્થા અને શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર બની રહી છે. પ્રતિમાની સ્થાપનાથી લઈને વિસર્જન સુધી ભક્તોમાં અપાર ઉત્સાહ જોવા મળે છે.

ભરૂચ: છડી અને મેઘરાજા ઉત્સવ ઉજવાયો (ETV Bharat Gujarat)

નર્મદા નદી કાંઠે વિસર્જન : પરંપરા મુજબ ભવ્ય શોભાયાત્રા બાદ મેઘરાજાની પ્રતિમા નર્મદા નદીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે નદી કાંઠે હજારો ભક્તો ભેગા થયા હતા અને જયઘોષ તથા ભક્તિની મધુર ધૂન વચ્ચે મેઘરાજાને ભાવભીની વિદાય આપી હતી. આ સાથે જ મેઘમેળાનો ભવ્ય સમાપન થયો હતો.

છડી ઉત્સવનું સમાપન : ભરૂચ સિવાય વેજલપુરના ખારવાવાડ ખાતે પણ ખારવા સમાજના છડી ઉત્સવનો સમાપન ભક્તિભાવથી કરવામાં આવ્યો હતો. પૂજા વિધિ બાદ શ્રદ્ધાળુઓએ પરંપરાગત રીતે છડી ઉત્સવની પૂર્ણાહુતિ કરી હતી.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : August 19, 2025 at 2:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARUCH CHHADI FESTIVALBHARUCH MEGHARAJA FESTIVALNARMADA RIVERમેઘરાજાની શોભાયાત્રાMEGHARAJA FESTIVAL

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.