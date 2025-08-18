ETV Bharat / state

ભરુચના અંકલેશ્વરમાં કોરોનાનો કેસ નોંધાયો, માટીએડ ગામના 60 વર્ષીય વૃદ્ધનું મોત - CORONA CASE

અંકલેશ્વરના માટીએડ ગામના 60 વર્ષીય વૃદ્ધનું કોવિડ-19ના સંક્રમણ બાદ મોત નીપજ્યું છે.

ભરુચના અંકલેશ્વરમાં કોરોનાનો કેસ નોંધાયો
ભરુચના અંકલેશ્વરમાં કોરોનાનો કેસ નોંધાયો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 8:56 PM IST

ભરૂચ : જિલ્લામાં કોરોનાની ફરી દસ્તક સાથે ચિંતાજનક મામલો સામે આવ્યો છે. અંકલેશ્વરના માટીએડ ગામના 60 વર્ષીય વૃદ્ધનું કોવિડ-19ના સંક્રમણ બાદ મોત નીપજ્યું છે. ચાર દિવસથી અંકલેશ્વરની જયાબેન મોદી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ રહેલા દર્દીએ અંતે તબિયત બગડતા જીવ ગુમાવ્યો હતો.

મૃતકના અંતિમ સંસ્કાર માટે ગુજરાતના એકમાત્ર નિર્મિત કોવિડ સ્મશાન, ભરૂચ-અંકલેશ્વર છેડે નર્મદા નદી કિનારે આવેલા સ્મશાનમાં સરકારની ગાઇડલાઇન મુજબ અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.

ભરુચના અંકલેશ્વરમાં કોરોનાનો કેસ નોંધાયો (Etv Bharat Gujarat)

અગાઉ પણ વૃદ્ધ મહિલાનું મોત : જણાવી દઈએ કે, આ પહેલા પણ ભરૂચ જિલ્લાના એક વૃદ્ધ મહિલાનું શંકાસ્પદ કોરોના સંક્રમણને કારણે મોત નીપજ્યું હતું. મૃતક મહિલાનું અંતિમ સંસ્કાર પણ કોવિડ સ્મશાન ખાતે જ કોરોના ગાઇડલાઇન પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું હતું. હવે ફરીથી એક વૃદ્ધના મૃત્યુથી જિલ્લામાં કોરોનાનો ભયનો માહોલ સર્જાયો છે.

ગુજરાતનું અનોખું કોવિડ સ્મશાન : ભરૂચ-અંકલેશ્વરના છેડે નર્મદા કિનારે બનાવવામાં આવેલ આ કોવિડ સ્મશાન રાજ્યમાં એકમાત્ર અલાયદું સ્થળ છે. જ્યાં કોરોના મહામારીની ત્રણેય લહેર દરમિયાન કુલ 2,768 મૃતદેહોનું અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં આવ્યું હતું. મહામારી દરમિયાન એવા દિવસો પણ આવ્યા હતા, જ્યારે માત્ર એક જ દિવસમાં રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધીમાં 67 મૃતદેહોનું અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો હતો.

ભરુચના અંકલેશ્વરમાં કોરોનાનો કેસ નોંધાયો
ભરુચના અંકલેશ્વરમાં કોરોનાનો કેસ નોંધાયો (Etv Bharat Gujarat)

અધિકારીઓએ જણાવ્યું : જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડો. જે. એસ. દુલેરાએ ટેલિફોનીક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, હાલ તપાસ ચાલુ છે. સરકારની ગાઇડલાઇન પ્રમાણે જ દરેક કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. આરોગ્ય તંત્ર સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.

જ્યારે કોવિડ સ્મશાન શરૂ થયાના સમયથી સેવા આપતા ધર્મેશ સોલંકીએ જણાવ્યું કે, કોરોના કાળ દરમિયાન આ સ્મશાન પર અત્યંત કપરા દિવસો જોયા છે. એક દિવસમાં 60-70 મૃતદેહોના સંસ્કાર કરવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. આજે ફરીથી કોરોનાનો કેસ સામે આવતા એ યાદો તાજી થઈ ગઈ છે.

