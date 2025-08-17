ETV Bharat / state

અંકલેશ્વરના માટીએડ ગામે 60 વર્ષીય વૃદ્ધનું કોરોનાથી મોત, અધૂરું રસીકરણ કારણભૂત હોવાની શક્યતા

સારવાર દરમિયાન વૃદ્ધની તબિયત સતત નબળી પડતી ગઈ અને 17મી ઓગસ્ટના રોજ તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.

અંકલેશ્વરના માટીએડ ગામે 60 વર્ષીય વૃદ્ધનું કોરોનાથી મોત
અંકલેશ્વરના માટીએડ ગામે 60 વર્ષીય વૃદ્ધનું કોરોનાથી મોત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 3:47 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 4:37 PM IST

ભરૂચ: અંકલેશ્વર તાલુકાના માટીએડ ગામે ફરી એકવાર કોરોનાએ કહેર વર્તાવ્યો છે. અહીંના 60 વર્ષીય નરેશ પ્રજાપતિનું કોવિડ-19 સંક્રમણ બાદ સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું. માહિતી મુજબ, નરેશ પ્રજાપતિને કોરોના જેવા લક્ષણો જણાતા તેઓને 12મી ઓગસ્ટ 2025ના રોજ અંકલેશ્વરની જયાબેન મોદી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં તેમનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરાઈ હતી. પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમની તબિયત સતત નબળી પડતી ગઈ અને 17મી ઓગસ્ટના રોજ તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.

કોવિડ સ્મશાનમાં અંતિમ સંસ્કાર: મૃતકનાં અંતિમ સંસ્કાર નર્મદા નદી કિનારે આવેલા વિશેષ કોવિડ સ્મશાનમાં કોવિડ પ્રોટોકોલ અનુસાર કરવામાં આવ્યા હતા. સામાજિક કાર્યકર ધર્મેશ સોલંકી અને તેમની ટીમે અંતિમ વિધિ સંપન્ન કરાવી હતી.

અંકલેશ્વરના માટીએડ ગામે 60 વર્ષીય વૃદ્ધનું કોરોનાથી મોત

અધૂરું રસીકરણ ચિંતાનો વિષય: ખાસ વાત એ છે કે, મૃતક નરેશ પ્રજાપતિએ કોરોનાની રસીના બે બૂસ્ટર ડોઝ લીધા નહોતા. જેના કારણે તેમની તબિયત ઝડપથી બગડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ બનાવથી ગામ તથા આસપાસના વિસ્તારમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

60 વર્ષીય વૃદ્ધનું કોરોનાથી મોત
60 વર્ષીય વૃદ્ધનું કોરોનાથી મોત

આરોગ્ય વિભાગની અપીલ: આ ઘટનાની પૃષ્ઠભૂમિને જોતા આરોગ્ય વિભાગે લોકોને ચેતવણી આપી છે કે, તેઓ તાત્કાલિક પોતાનું રસીકરણ પૂર્ણ કરે તથા માસ્ક, સેનિટાઈઝર અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જેવી કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરે.

