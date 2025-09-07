ભરૂચના આમોદ પંથકમાં ઢાઢર નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ, તંત્ર એલર્ટ મોડ પર, 18ના રેસ્ક્યુ કરાયા
Published : September 7, 2025 at 4:41 PM IST
ભરુચ : આમોદ પંથકમાં સતત વરસાદ અને ઉપરવાસમાંથી વધેલો પાણીનો પ્રવાહ ઢાઢર નદીમાં ઉમટી રહ્યો છે. પરિણામે નદી હાલ બે કાંઠે વહેતી થઈ છે અને વહીવટી તંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. ઢાઢર નદીનું પાણીનું લેવલ 98.5 મીટર નોંધાયું છે. આમોદ વહીવટી તંત્ર સતત આ લેવલ પર નજર રાખી રહ્યું છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય.
નદી આમોદ પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી પસાર થતી હોવાથી તલાટી અને કમંત્રીને સતર્ક રહેવા ખાસ સૂચના આપવામાં આવી છે. પરિસ્થિતિ બગડે તો તરત તકેદારી રાખવા તથા જરૂર પડે ત્યારે સ્થળાંતર કરવાની તૈયારી રાખવા તંત્ર ચુસ્ત બન્યું છે.
કાંકરિયા ગામના લોકોનું સ્થળાંતર : વડોદરાના આજવા સરોવરમાંથી છોડાયેલા પાણીના કારણે ઢાઢર નદીના જળસ્તરમાં વધારો થતાં કાંકરિયા ગામના 18 લોકોનું સ્થળાંતર કરી તેમને ગામના કોમ્યુનિટી હોલમાં સુરક્ષિત રીતે રાખવામાં આવ્યા છે. હાલ નદીનું લેવલ 99.4 ફૂટ નજીક સ્થિર થયું હોવાની માહિતી સામે આવી છે.
ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતાં નુકશાનની ભીતિ : ઢાઢર નદીની સપાટી વધતાં આસપાસના ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યું છે. આમોદ તાલુકાના પુરસા, કાંકરિયા, મંજુલા, દાદાપોર અને બુવાં ગામોમાં ખેતરો તથા રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થતા ખેડૂતોને પાકનું વ્યાપક નુકશાન થવાની ભીતિ ઊભી થઈ છે. જનજીવન પર પણ તેનો પ્રભાવ જોવા મળ્યો છે.
તંત્રની અપીલ : આમોદ મામલતદાર મયુર વારિયાએ જણાવ્યું કે, હાલ પરિસ્થિતિ ઉપર વહીવટીતંત્ર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. નદીકાંઠાના ગામોમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે, અને જરૂર પડશે તો વધારાના લોકોનું સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવશે. તેમણે જાહેર જનતાને અપીલ કરી છે કે, તેઓ કોઈપણ અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરે અને તંત્રને પૂરતો સહકાર આપે.
