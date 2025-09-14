ETV Bharat / state

અંકલેશ્વરની પાનોલી GIDCમાં સંઘવી ઓર્ગેનિકમાં લાગી ભીષણ આગ : સદનસીબે જાનહાનિ ટળી

આગની જાણ થતાં જ પાનોલી GIDC, અંકલેશ્વર અને આસપાસની અનેક કંપનીઓના ફાયર સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા.

પનોલી GIDCમાં આગની ઘટના
પનોલી GIDCમાં આગની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2025 at 3:36 PM IST

ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર તાલુકાની પાનોલી GIDCમાં આવેલી સંઘવી ઓર્ગેનિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં રવિવાર, તા. 14 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ સવારે અંદાજે 3:45 વાગ્યાના સમયે ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. કંપનીમાં રહેલા સોલ્વન્ટ સ્ટોરેજ ટેન્કમાં અચાનક લાગેલી આ આગે થોડી જ વારમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી સમગ્ર પ્લાન્ટને પોતાની ઝપેટમાં લઈ લીધો હતો. આગ લાગતા જ આસપાસનો વિસ્તાર ધુમાડાના ગોટેગોટાથી છવાઈ ગયો હતો અને કેટલાક વિસ્તારોમાં અંધારપટ ફેલાઈ જતાં ગ્રામજનોમાં ભારે ભય અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

આગનું કારણ અને પ્રાથમિક માહિતી
કંપનીના સોલ્વન્ટ ડે ટેન્કમાં ટોલ્વિન નામનું રસાયણ ભરેલું હતું. આ સોલ્વન્ટ ખૂબ જ પ્રજ્વલનશીલ હોવાથી એક વાર આગ લાગતા જ તેનું વિસ્ફોટક સ્વરૂપ ધારણ થવું સ્વાભાવિક હતું. ધીરે ધીરે આગ સમગ્ર કંપનીમાં ફેલાઈ ગઈ અને તાત્કાલિક રીતે સમગ્ર વિસ્તાર જોખમમાં મુકાયો. જો કે, કંપનીમાં ઓન-સાઈટ ઈમરજન્સી પ્લાનની ટ્રેઇનિંગ મેળવી ચૂકેલા સ્ટાફ અને કામદારો તાત્કાલિક સાવચેતી રાખીને બહાર નીકળી ગયા. પરિણામે સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

પનોલી GIDCમાં આગની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

ફાયર બ્રિગેડની જહેમત
આગની જાણ થતાં જ પાનોલી GIDC, અંકલેશ્વર અને આસપાસની અનેક કંપનીઓના ફાયર સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. કુલ 13થી વધુ ફાયર ટેન્ડર આગ બુઝાવવાની કામગીરીમાં ઝૂક્યા હતા. પાણી તેમજ ફોમ મારફતે આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસો હાથ ધરાયા. ત્રણ કલાકથી વધુ મહેનત બાદ આગને નિયંત્રણમાં લેવામાં સફળતા મળી.

નોટિફાઇડ પાનોલી GIDCના ચીફ ઓફિસર રાહુલસિંહ કુશવાહાએ જણાવ્યું હતું કે, “કંપનીના સોલ્વન્ટ ટેન્કમાં આગ લાગતા જ તે ઝડપથી ફેલાઈ હતી. પરંતુ તાત્કાલિક પ્રતિસાદ, આગ બુઝાવવાના સાધનોનો ઉપયોગ અને તાલીમ પ્રાપ્ત સ્ટાફના સહકારથી આગ પર કાબૂ મેળવવામાં સફળતા મળી. સૌથી મોટું સંતોષજનક પાસું એ છે કે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.”

ગ્રામજનોમાં દહેશત
આગની ગંભીરતા એટલી હતી કે સંજાલી ગામ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ સર્જાઈ ગયો હતો. કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર દૂર સુધી ફેલાતા લોકોમાં શ્વાસ ઘૂંટાવાની સ્થિતિ ઉભી થઈ. પરિસ્થિતિ ગંભીર બને તેવી ભીતિ વચ્ચે સંજાલી ગામના ગ્રામજનો પોતાના ઘરો છોડી બહાર નીકળી ગયા હતા.

પનોલી GIDCમાં આગની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક રહીશ ઇરફાન શાહે જણાવ્યું હતું કે, “ધુમાડાના ઘેરા વાદળોએ આખા ગામને ઘેરી લીધા હતા. બાળકો અને વડીલોને ખાસ તકલીફ થઈ રહી હતી. અમને લાગ્યું કે પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર જઈ શકે છે એટલે ગામના મોટાભાગના લોકો સલામત સ્થળે ખસી ગયા હતા.”

વહીવટી તંત્રનો તાત્કાલિક પ્રતિસાદ
આગની જાણ થતાં જ પોલીસ, GPCB (ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ), DISH (ડિરેક્ટરેટ ઓફ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ) તથા વહીવટી તંત્રની ટિમો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પરિસ્થિતિનો તાકીદે કાબૂ મેળવવા માટે વ્યાપક સ્તરે કામગીરી હાથ ધરાઈ. લગભગ સાડા ત્રણ કલાકની ભારે જહેમત બાદ આખરે આગને સંપૂર્ણ કાબૂમાં લેવામાં આવી હતી. હાલ કૂલિંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ રહી છે જેથી આગ ફરીથી સળગી ન ઊઠે.

આગથી થયેલ નુકસાન
સંઘવી ઓર્ગેનિક પ્રા. લિ. એક જાણીતી રસાયણ ઉત્પાદન કંપની છે. ટોલ્વિન સહિતના પ્રજ્વલનશીલ સોલ્વન્ટ્સનો ઉપયોગ મોટા પાયે કરવામાં આવે છે. આગના કારણે કંપનીમાં રહેલ સ્ટોરેજ ટેન્ક, પાઇપલાઇન, અને ઉત્પાદન એકમને વિશાળ નુકસાન થયું હોવાનું અનુમાન છે. નુકસાનની વાસ્તવિક કિંમતનો અંદાજ તંત્ર દ્વારા હજી સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે.

ભવિષ્ય માટે ચેતવણી
આ ઘટના ફરી એકવાર ઉદ્યોગિક વિસ્તારોમાં સલામતીના માપદંડો અંગે સવાલો ઊભા કરે છે. આગ પ્રજ્વલનશીલ સોલ્વન્ટ ટેન્કમાં લાગી હતી, જેને લઈને સુરક્ષાના વધારાના ઉપાયો જરૂરી ગણાય છે. જો કે, ઓન સાઇટ ઈમરજન્સી પ્લાનની સફળ અમલવારીને કારણે કામદારોના જીવ બચી ગયા. નિષ્ણાતોના મતે આવી ઘટનાઓ બાદ કંપનીઓએ નિયમિત માપદંડોનું પાલન વધુ કડકાઈથી કરવું જરૂરી છે.

ભરૂચના અંકલેશ્વરના પાનોલી GIDCમાં આવેલી સંઘવી ઓર્ગેનિક પ્રા. લિ. કંપનીમાં સોલ્વન્ટ ટેન્કમાંથી લાગેલી આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યુ હતું. પરંતુ સમયસર કરાયેલા તંત્રના પ્રયત્નો અને કર્મચારીઓની ચેતનાને કારણે જાનહાનિ થઈ નથી. આ આગે ઉદ્યોગિક સલામતી માટે ફરી ચેતવણીનો સંદેશ આપ્યો છે.

