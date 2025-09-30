ETV Bharat / state

'સરકાર ખેડૂતો પાસેથી 200 મણ મગફળી ખરીદે, નહિં તો સીધી સહાય આપે': ભારતીય કિસાન સંઘની સરકાર પાસે માંગ

મગફળીની ખરીદીને લઈને ભારતીય કિસાન સંઘે સરકાર સામે બાંયો ચડાવી છે. સંઘે મગફળી ખરીદીને લઈને સરકાર પાસે માંગ કરી છે. જાણો વિસ્તારથી...

ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીને લીને ભારતીય કિસાન સંઘની સરકારને ચિમકી
ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીને લીને ભારતીય કિસાન સંઘની સરકારને ચિમકી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 10:06 AM IST

Updated : September 30, 2025 at 10:58 AM IST

જુનાગઢ: મગફળીની સિઝન શરૂ થઈ ચૂકી છે, ત્યારે ભારતીય કિસાન સંઘે મગફળીની ખરીદીને લઈને સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. ભારતીય કિસાન સંઘે સરકારની ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદ કરવાની નીતિ સામે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે, અને માંગ કરી છે કે, સરકાર ગત વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ 200 મણ મગફળીની ખેડૂતો પાસેથી ટેકાના ભાવે ખરીદી કરે નહીંતર ખેડૂત આંદોલન કરશે.

જો સરકાર 200 મણ મગફળીની ખરીદી કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં ન હોય તો સરકારે ખેડૂતોને સીધી સહાય કરીને મગફળીની ખરીદીની માથાકૂટ માંથી પોતાની જાતને દૂર કરી દેવી જોઈએ તેવી માંગ પણ ભારતીય કિસાન સંઘે સરકાર પાસે કરી છે.

ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીને લીને ભારતીય કિસાન સંઘની સરકારને ચિમકી (Etv Bharat Gujarat)

મગફળીની ખરીદીને લઈને કિસાન સંઘ આકરા પાણીએ

મગફળીની નવી સિઝન શરૂ થઈ ચૂકી છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ટેકાના ભાવને લઈને હવે ભારતીય કિસાન સંઘે સરકારને આડેહાથ લીધી છે. પાછલા વર્ષો દરમિયાન સરકાર દ્વારા ખેડૂતો પાસેથી 200 મણ મગફળી ટેકાના ભાવે ખરીદ કરવાની નીતિ બનાવી હતી. જેમાં દર વર્ષે ₹ 50ના ભાવ વધારા સાથે 1450 રૂપિયા પ્રતિ મણ મગફળીના ભાવો નિર્ધારિત કર્યા હતા, પરંતુ આ વર્ષે સરકાર 200 મણની જગ્યા પર માત્ર 70 મણ મગફળીની ખરીદી કરશે એવું સૈદ્ધાંતિક રીતે જાહેર કરતા ભારતીય કિસાન સંઘે સરકારની આ ખેડૂત વિરોધી નીતિની ભારે ઝાટકણી કાઢી છે, અને સીધી 130 મણ મગફળીની ઓછી ખરીદી કરવાની નીતિને ખેડૂત વિરોધી ગણાવીને તેને તાકીદે પરત લેવામાં નહીં આવે તો ભારતીય કિસાન સંઘ ખેડૂતોને સાથે રાખીને 200 મણ મગફળીની ખરીદી થાય તે માટે રોડ પર આંદોલન કરવાની રણનીતિ પણ બનાવી છે.

આ વર્ષે મગફળીનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં વાવેતર અને ઉત્પાદન
આ વર્ષે મગફળીનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં વાવેતર અને ઉત્પાદન (Etv Bharat Gujarat)

આ વર્ષે મગફળીનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં વાવેતર અને ઉત્પાદન

સરકાર દ્વારા જે રીતે મગફળીના ટેકાના ભાવ જાહેર કર્યા છે, જેને ધ્યાને રાખીને ખેડૂતોએ ચોમાસા દરમિયાન મગફળીનું વાવેતર કર્યું છે. આ વખતે વાવેતર વિસ્તાર વધવાની સાથે ઉત્પાદનમાં પણ ખૂબ મોટો વધારો થાય તેવી શક્યતા છે. વરસાદ પ્રમાણસર અને રોગ જીવાતનું પ્રમાણ નહીંવત હોવાને કારણે પુષ્કળ પ્રમાણમાં મગફળીનું ઉત્પાદન થયું છે.

ભારતીય કિસાન સંઘની સરકાર પાસે માંગ
ભારતીય કિસાન સંઘની સરકાર પાસે માંગ (Etv Bharat Gujarat)

9 લાખ ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કર્યું

આવી સ્થિતિમાં ગુજરાતના 09 લાખ ખેડૂતોએ સરકારને ટેકાના ભાવે મગફળી વહેંચવા માટે અગાઉથી જ રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે, પરંતુ સરકાર મગફળીની ખરીદી કરવાના સમય ઝૂકી અને ચૂકી ગઈ છે, તેવો આક્ષેપ પણ ભારતીય કિસાન સંઘ કર્યો છે. ખેડૂતો પાસેથી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદ કરવાની જવાબદારી સરકારની છે અગાઉથી જે રીતે સરકારે જાહેરાત કરી હતી, તે મુજબ ખેડૂતોએ મગફળીનું વાવેતર કર્યું છે. હવે જ્યારે પાક તૈયાર થઈને બજારમાં આવી ચૂક્યો છે. આવી સ્થિતિમાં સરકારે ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદ કરવાને લઈને પોતાના પગ પાછા ખેંચી લીધા છે, જેનો વિરોધ ભારતીય કિસાન સંઘ કરી રહ્યું છે.

200 મણ ટેકાને ભાવે મગફળી ખરીદી કરવાની માંગ
200 મણ ટેકાને ભાવે મગફળી ખરીદી કરવાની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

ડુંગળીની માફક ખેડૂતોને આપવામાં આવે સહાય

સરકાર ડુંગળીમાં થઈ રહેલા નુકસાનને લઈને ખેડૂતોને જે રીતે સહાય કરી રહી છે, તે જ રીતે મગફળીના કિસ્સામાં પણ સરકાર ખેડૂતોને સીધી સહાય કરે તેવી માંગ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. વધુમાં સરકાર ટેકાના ભાવે જે મગફળી ખરીદ કરી રહી છે તેમાં 400 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ ગોડાઉન ટ્રાન્સપોર્ટ મગફળી અને ભરવા માટેના બારદાન અને અન્ય ખર્ચ મેળવીને થાય છે જે 1450 રૂપિયા ટેકાના ભાવ સાથે ભેળવવામાં આવે તો 1850 રૂપિયા જેટલો થાય છે, જો સરકાર ખેડૂતો પાસેથી પૂરતા પ્રમાણમાં મગફળી ખરીદ કરવાની સ્થિતિમાં ન હોય તો જે ખેડૂતોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, આવા તમામ ખેડૂતોને પ્રતિ એક મણ મગફળીના 400 થી 500 રુપિયા લેખે 200 મણ મગફળીની સહાય સીધી ખેડૂતોના ખાતામાં જમા કરાવીને સરકાર ધરતીપુત્રો ને સહાય કરે તેવી માંગ પણ ભારતીય કિસાન સંઘે કરી છે.

