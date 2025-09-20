'ભારત કા પરચમ', PM મોદીને CM ભુપેન્દ્ર પટેલે સમર્પિત કર્યુ ગીત
મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે 'ભારત કા પરચમ લહેરાયા હૈ' શિર્ષક હેઠળ સોશિયલ મીડિયા પર વડાપ્રધાન મોદીને આવકારતું એક ગીત શૅર કર્યું છે.
Published : September 20, 2025 at 12:02 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 12:50 PM IST
ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સમુદ્રી વ્યાપારને લગતા અનેક કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે ગુજરાતની મુલાકાતે છે, ત્યારે મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે સોશ્યલ મીડિયા પર વડાપ્રધાનને આવકારતું એક ગીત શૅર કર્યું છે.
ભારત કા પરચમ લહેરાયા હૈ.. આ ગીતમાં વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ વિકાસની નવી ઉંચાઈને સ્પર્શી રહ્યો છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
सुस्वागतम् मोदीजी..— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) September 20, 2025
माननीय मोदीजी आज गुजरात के दौरे पर पधार रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी के साथ यह गीत साझा कर रहा हूँ, जो देश के सामान्य जन की मोदीजी के प्रति भावना को व्यक्त करता है।
मोदीजी ने हर सामान्य नागरिक की चिंता कर जन-जन के हृदय में स्थान बनाया है। राष्ट्रहित को… pic.twitter.com/pLbRRZ4wwq
દેશના સામાન્યમાં સામાન્ય લોકો સાથે વડાપ્રધાન જે સહજતાથી ભળી જાય છે, જે રીતે ગરીબ વ્યક્તિની કાળજી રાખે છે, અને જે રીતે તેમણે જનહૃદયમાં સ્થાન બનાવ્યું છે, તે આ ગીતમાં રજૂ કરાયું છે. આ ગીતમાં દેશના કરોડો લોકોની વડાપ્રધાન મોદી પ્રત્યેની લાગણીનો પડઘો ઝીલવામાં આવ્યો છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ચંદ્રયાન મિશનથી ભારત ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર પહોંચનારો પ્રથમ દેશ બન્યો એ સિદ્ધિને પણ આ ગીતમાં વણી લેવાઈ છે. ઓપરેશન સિંદૂર જેવી સૈન્ય કાર્યવાહી દ્વારા દેશની માતાઓ-બહેનોના સિંદૂરની લાજ રાખવા વડાપ્રધાન મોદી સમર્પિત છે, તે પણ આ ગીતમાં ભાવવહી રીતે વણી લેવામાં આવી છે.