ભાવનગરમાં હીરાના વ્યવસાયમાં વિશ્વાસઘાત: 1 કરોડથી વધુના હીરા લઈ દલાલ ફરાર, પોલીસે ઝડપ્યો

ભાવનગરમાં આવેલી હીરા ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટની પેઢીને દલાલે રૂ. 1.05 કરોડથી વધુનો ચૂનો લગાવ્યો છે.

Published : September 25, 2025 at 2:48 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગરમાં હીરાના વ્યવસાયમાં વિશ્વાસઘાતનો મામલો સામે આવ્યો છે. એક કરોડથી વધુની કિંમતના હીરા મેળવ્યા બાદ દલાલે વિશ્વાસઘાત કરતાં નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે આરોપી દલાલને ઝડપી લઈ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

ગુજરાતમાં સુરત બાદ હીરા ક્ષેત્રે બીજું સ્થાન ધરાવતા ભાવનગરમાં આવેલી હીરા ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટની પેઢીને દલાલે રૂ. 1.05 કરોડથી વધુનો ચૂનો લગાવ્યો છે. નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, ફરિયાદી વિનોદભાઈ પ્રાગજીભાઈ દુધલીયા, જેઓ અક્ષરદીપ જૈન દેરાસરની બાજુમાં આવેલી ધર્મી જેમ્સ પ્રોપરાઇટરશીપની હીરા ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટની ઓફિસ ધરાવે છે, તેમણે આ ઘટના અંગે ફરિયાદ નોંધાવી છે.

ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, સતીશ ઘનશ્યામભાઈ વસાણી નામનો દલાલ તેમની ઓફિસે હીરાની લે-વેચ માટે નિયમિત આવતો-જતો હતો. તેમણે 29 મે, 2025ના રોજ ઓફિસે આવીને 14,000થી 15,000 રૂપિયા પ્રતિ કેરેટના ભાવના ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા હીરાની માંગ કરી હતી અને બે-ત્રણ પાર્ટીઓને હીરા બતાવવાનું જણાવ્યું હતું.

ફરિયાદીએ આ માંગને આધારે સુરતની અર્ના ઇમ્પેક્સ પેઢીમાંથી 700.25 કેરેટના હીરા, જેની કુલ કિંમત રૂ. 1,05,03,750 હતી, મંગાવ્યા હતા. આ હીરા સતીશને સોંપવામાં આવ્યા અને તેણે ઓફિસની પહોંચમાં સહી કરી હતી. જોકે, હીરા મેળવ્યા બાદ ત્રણ-ચાર દિવસે ફરિયાદીએ પૈસા બાબતે સંપર્ક કરતાં સતીશે ફોન બંધ કરી દીધો હતો. તેના ઘરે તપાસ કરતાં તે ત્યાં પણ હાજર મળ્યો ન હતો.

આમ, પેઢીના નિયમો મુજબ નિર્ધારિત સમયમાં પૈસા નહીં ચૂકવી વિશ્વાસઘાત કરવાના આક્ષેપ સાથે નીલમબાગ પોલીસે સતીશ ઘનશ્યામભાઈ વસાણીને ઝડપી લઈ આગળની તપાસ શરૂ કરી છે.

