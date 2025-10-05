હિંમતનગરમાં HUDAના વિરોધ સાથે યોજાયું “બેસણું”, 11 ગામના ખેડૂતોનો જમીન બચાવવા આર-પારનો સંઘર્ષ
11 ગામના ખેડૂતો અને ગ્રામજનો છેલ્લા એક મહિનાથી આ યોજનાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.
Published : October 5, 2025 at 6:28 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગરમાં હિંમતનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (HUDA) યોજના સામે ખેડૂતોનો વિરોધ ઉગ્ર બન્યો છે. 11 ગામના ખેડૂતો અને ગ્રામજનો છેલ્લા એક મહિનાથી આ યોજનાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, આક્ષેપ લગાવી રહ્યા છે કે આ યોજના હેઠળ તેમની ખેતીલાયક જમીનો કપાતમાં જશે, જેનાથી તેમનું જીવન પાયમાલ થઈ જશે. બેરણા ગામે આજે HUDAનું પ્રતીકાત્મક “બેસણું” યોજાયું, જે વિરોધનું અનોખું સ્વરૂપ બન્યું.
વિરોધનું સ્વરૂપ અને ખેડૂતોની માંગ
હિંમતનગરના બેરણા ગામે આજે યોજાયેલા “બેસણું” કાર્યક્રમમાં 11 ગામના ખેડૂતો, મહિલાઓ અને તમામ ધર્મના લોકો જોડાયા. મહિલાઓએ છાજિયાં લઈ HUDA વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા, જ્યારે ખેડૂતોએ “જમીન બચાવશું, જીવન બચાવશું”નો હુંકાર ભર્યો. આ પહેલાં દશેરાના દિવસે HUDAનું પ્રતીકાત્મક દહન કરવામાં આવ્યું હતું. ખેડૂતોનો મુખ્ય આક્ષેપ છે કે HUDA યોજના તેમની ખેતીલાયક જમીનોનો મોટો હિસ્સો હડપ કરશે, જેને તેઓ “પાયમાલ કરતો વિકાસ” ગણાવે છે.
રાજકીય નેતાઓ પર પ્રતિબંધ અને સ્થાનિક પદાધિકારીઓને રાજીનામાની ચીમકી
સરકાર અને સ્થાનિક નેતાઓની નિષ્ક્રિયતાથી કંટાળેલા 11 ગામના લોકોએ કડક નિર્ણય લીધો છે. તેમણે નક્કી કર્યું છે કે આ ગામોમાં કોઈપણ રાજકીય નેતાને પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે. આ ઉપરાંત, સ્થાનિક રાજકીય પદાધિકારીઓને તેમના હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપવા દબાણ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. આંદોલનને હિંદુ-મુસ્લિમ એકતા સાથે વ્યાપક સમર્થન મળ્યું છે, જેમાં તમામ ધર્મના લોકો, ખાસ કરીને મુસ્લિમ સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા.
ખેડૂતોનો ઉગ્ર વિરોધ અને આગળની રણનીતિ
ખેડૂતો હવે આર-પારની લડાઈ માટે તૈયાર છે. તેઓએ જણાવ્યું છે કે જરૂર પડે તો પોતાનું જીવન પણ ખૂંપી દેશે, પરંતુ HUDA યોજના સ્વીકારશે નહીં. આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન, જેલ ભરો અને ધરપકડ જેવાં પગલાં લેવાની તૈયારી છે. ખેડૂતોની એકમાત્ર માંગ છે કે સરકાર HUDA નોટિફિકેશન રદ કરે.
સરકારની નિષ્ક્રિયતા અને આગળનો રસ્તો
HUDAનું નોટિફિકેશન બહાર પડ્યું ત્યારથી વિરોધ ચાલુ છે, પરંતુ સરકાર તરફથી કોઈ પ્રતિસાદ કે નિર્ણય ન મળતાં લોકોમાં રોષ વધી રહ્યો છે. આંદોલન વધુ વકરે તેવી શક્યતા છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે સરકાર આ ઉગ્ર વિરોધનો જવાબ કેવી રીતે આપે છે અને HUDA યોજના અંગે શું નિર્ણય લે છે.
આ પણ વાંચો: