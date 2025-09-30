અમદાવાદના કાલીબાડી મંદિરમાં ભવ્ય દુર્ગા પૂજા મહોત્સવ : ભક્તિ, કલા અને સંસ્કૃતિનો મહાસંગમ
બંગાલ કલ્ચરલ એસોસિએશન દ્વારા અમદાવાદના ઐતિહાસિક કાલીબાડી મંદિર ખાતે દુર્ગા પૂજા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
Published : September 30, 2025 at 10:24 AM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં નવરાત્રીની ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી થઈ રહી છે. અમદાવાદમાં બંગાળી સમાજના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં રહે છે. અમદાવાદમાં બંગાલ કલ્ચરલ એસોસિએશન (BCA) દ્વારા શહેરના ઐતિહાસિક કાલીબાડી મંદિર ખાતે 88મા દુર્ગા પૂજા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
દુર્ગા પૂજા મહોત્સવ : બંગાળ કલ્ચરલ એસોસિએશન (BCA), અમદાવાદ દ્વારા 27 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર, 2025 દરમિયાન કાલીબાડી મંદિર ખાતે દુર્ગા પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહોત્સવ 1,00,000 ચોરસ ફૂટથી વધુના વિશાળ વિસ્તારમાં ભક્તિ, પરંપરા, કલા અને સંસ્કૃતિના ભવ્ય સંગમ છે. છ દિવસીય ઉત્સવની શરૂઆત 27 સપ્ટેમ્બરે આનંદ મેળા સાથે થઈ છે, અને 2 ઓક્ટોબરે વિસર્જન સાથે તેનું સમાપન થશે.
વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન, બંગાળી વાનગીનો આનંદ
આ દુર્ગા પૂજાના આયોજનમાં 50 થી વધુ સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં વિવિધ પ્રકારના ફૂડ, કોર્પોરેટ શોકેસ અને પ્રદર્શની કેનોપીઝ સાથે એક ધમધમતું બજાર બનાવવામાં આવ્યું છે. સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો ખજાનો, ભોજન રસિયા 20 થી વધુ થિમેટિક ફૂડ સ્ટોલ પર અધિકૃત બંગાળી અને અન્ય વાનગીઓનો આનંદ માણી રહ્યા છે. રસપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ, સ્થાનિક સભ્યો દ્વારા ક્વિઝ, ગાયન સ્પર્ધા અને કલાત્મક પ્રસ્તુતિ દ્વારા વાતાવરણને જીવંત અને આકર્ષક રાખવામાં આવ્યા છે.
ભક્તિ, કલા અને સંસ્કૃતિનો મહાસંગમ
બંગાળ કલ્ચરલ એસોસિએશન (BCA) ના સેક્રેટરી અનલ મુખર્જીએ કહ્યું કે, અગાઉ ખૂબ જ નાના પ્રમાણમાં લાલ દરવાજા ખાતે દુર્ગા પૂજાનું આયોજન થતું હતું. પછી અમે દુરદર્શન બાજુ આયોજન કરતા હતા. પછી કાલીબાડી મંદિર તૈયાર થયું, ત્યારથી અહીં આયોજન કરવામાં આવે છે. અહીંયા સાતમ, આઠમ અને નોમના દિવસે સાતથી આઠ હજાર લોકો દર્શન માટે આવે છે. સાંજના સમયે દર્શન માાટે લોકોની ભારે ભીડ જામે છે. અમદાવાદમાં અઢી લાખ જેટલા બંગાળી લોકો રહે છે. અમદાવાદમાં દુર્ગાપૂજાનું આયોજન 25 કરતાં વધુ સ્થળોએ કરવામાં આવે છે. જેમાં કાલીબાડી મંદિર ખાતેનું આયોજન સૌથી મોટું આયોજન છે.
