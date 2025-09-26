ETV Bharat / state

એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યો જૈન ધર્મમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરીને સંયમનો માર્ગ અપનાવવા જઈ રહ્યા છે.

બારડોલી: સંયમનો અનોખો માર્ગ! બાગરેચા પરિવારના ત્રણ સભ્યો 30 નવેમ્બરે લેશે દીક્ષા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 9:50 PM IST

સુરત: સંસારના વૈભવ અને મોહમાયાનો ત્યાગ કરીને બારડોલીના વિનાયકીયા પરિવારની પુત્રી સહિત અમદાવાદ નિવાસી એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યો જૈન ધર્મમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરીને સંયમનો માર્ગ અપનાવવા જઈ રહ્યા છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર શ્રી સરદારબાગ શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ સહિત બારડોલીમાં આસ્થા અને અનુમોદનાની લાગણી પ્રસરાવી દીધી છે.

બારડોલીને કર્મભૂમિ બનાવનારા સ્વ. શંકરલાલજી રિખબચંદજી વિનાયકીયા પરિવારના પૌત્રી દીપિકાબેન ચારિત્રજી બાગરેચા, તેમના પતિ ચારિત્ર સુરેશજી બાગરેચા અને માત્ર 8 વર્ષીય પુત્ર શાશ્વત ચારિત્રજી બાગરેચા તારીખ 30 નવેમ્બરના રોજ દીક્ષા લેશે. બારડોલીની દીકરી દીપિકાબેન પોતાના પતિ અને પુત્ર સાથે એકસાથે સંયમ જીવન સ્વીકારી રહ્યા છે, જે જૈન ધર્મમાં એક વિરલ ઘટના ગણાય છે.

શત્રુંજય મહાતીર્થની ગોદમાં યોજાશે દીક્ષા

દીક્ષા વિધિ શત્રુંજય મહાતીર્થની ગોદમાં સિદ્ધવડ મુકામે યોજાશે. આ ત્રણેય દીક્ષાર્થીઓ પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવંત શ્રી ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના શિષ્યરત્ન પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબના આજ્ઞાનુવર્તી શિષ્યોના ચરણે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરશે.

દીક્ષાર્થીઓની અનુમોદનામાં ભવ્ય વર્ષીદાનનો વરઘોડો

દીક્ષાના મનોરથની અનુમોદના રૂપે વિનાયકીયા પરિવારે ભવ્ય વર્ષીદાનના વરઘોડાનું આયોજન કર્યું હતું. જૈન ધર્મમાં દીક્ષા અંગીકાર કરતા પહેલાં વર્ષીદાનનું અનેરું મહત્ત્વ છે, જેનું પાલન સ્વયં તીર્થંકર ભગવંતો પણ કરતા હતા. વર્ષીદાનનો વરઘોડો દીક્ષાર્થીઓના નિવાસ સ્થાનેથી નીકળીને હીરાચંદનગર સ્થિત શ્રી કુંથુનાથદાદાના જિનાલયમાં પ્રભુ દર્શન કર્યા બાદ બારડોલીના રાજમાર્ગો પર ફરી વળ્યો હતો.

વરઘોડામાં સકળ શ્રીસંઘના બાળકો, યુવાનો, ભાઈઓ અને બહેનો ભાવપૂર્વક જોડાયા હતા. સૌએ દીક્ષાર્થીઓનું સંયમ જીવન નિર્વિઘ્ને જીવાય અને તેઓ વહેલી તકે મોક્ષપદને પામે એવા આશીર્વાદ વરસાવ્યા હતા. ખાસ કરીને 8 વર્ષના દીકરા શાશ્વતને વર્ષીદાન કરતા જોઈને સૌ કોઈ ભાવવિભોર બની ગયા હતા. આ ત્રિપુટીના દીક્ષા લેવાના નિર્ણયથી જૈન સમાજમાં ધર્મ પ્રત્યેની આસ્થા વધુ મજબૂત બની છે.

