બારડોલીમાં ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો, બાઇકની ટક્કરના કારણે યુવક હવામાં ફંગોળાયો, Video જુઓ.. - BARDOLI ACCIDENT

આ ઘટનામાં એક યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે. જેને તાત્કાલિક સુરત રીફર કરવામાં આવ્યો છે.

બારડોલીમાં ભયાનક અકસ્માત
બારડોલીમાં ભયાનક અકસ્માત (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 3, 2025 at 7:50 PM IST

સુરત : બારડોલીમાં એક ભયાનક અકસ્માત થયો છે. જેના સીસીટીવી ફૂટેજ જોઈને કોઈ પણના રુવાંટા ઊભા થઈ જાય, ધામરોડ રોડ પર પૂરઝડપે આવતા એક બાઇકે રસ્તો ક્રોસ કરી રહેલા 2 યુવકોને ટક્કર મારી હતી. જેમાં એક યુવક એટલી જોરથી ફંગોળાયો કે તે હવામાં ઊછળીને દૂર પડ્યો. આ ઘટનામાં એક યુવક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે. જેને તાત્કાલિક સુરત રીફર કરવામાં આવ્યો છે.

આ અકસ્માતનો ભોગ બનેલા યુવક મનીષ પ્રજાપતિને માથાના ભાગે અને શરીરે ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે. સ્થાનિક સારવાર બાદ તેની હાલત ગંભીર જણાતા તેને સુરત ખસેડવામાં આવ્યો છે. અન્ય એક યુવકને નાની-મોટી ઈજા થઈ છે. વાયરલ થયેલા CCTV ફૂટેજમાં જોઈ શકાય છે કે, બંને યુવકો આરામથી રસ્તો ઓળંગી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક એક પૂરપાટ ઝડપે આવેલું બાઇક તેમને ટક્કર મારીને પસાર થઈ ગયું. અકસ્માત સર્જીને બાઇકચાલક ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો.

બાઇકની ટક્કરના કારણે યુવક હવામાં ફંગોળાયો (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર બેફામ ગતિએ વાહન ચલાવતા લોકોની બેદરકારી સામે સવાલો ઊભા કર્યા છે. સ્થાનિક લોકો અને સોશિયલ મીડિયા પર લોકોએ ફરાર બાઇકચાલક સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. પોલીસે ફૂટેજના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે અને બાઇકચાલકને પકડવા માટે કાર્યવાહી કરી રહી છે.

