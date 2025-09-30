પ્રેક્ટિસ વેરિફિકેશન ફોર્મ ભરવાના શરૂ, ગુજરાતના તમામ વકીલો માટે BCI દ્વારા મહત્વની સૂચના
વકીલ પ્રેક્ટિસ વેરિફિકેશન ફોર્મ ભરીને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ઓફીસે તારીખ 15 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીમાં મોકલી આપવાના રહેશે.
Published : September 30, 2025 at 10:55 AM IST
અમદાવાદ : બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ સહિત દેશની તમામ બાર કાઉન્સિલને ફેબ્રુઆરી 2022 સુધીના વકીલોને સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે પ્રેક્ટિસ વેરીફીકેશન ફોર્મ ભરાવી દેવાનો નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ દ્વારા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા સર્ટિફિકેટ એન્ડ પ્લેસ ઓફ પ્રેકિટસ (વેરિફિકેશન) રૂલ્સ, 2015 હેઠળ નિયત કરેલ પ્રેક્ટિસ વેરિફિકેશન ફોર્મ ભરીને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ઓફીસે તારીખ 15 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીમાં મોકલી આપવા તાકીદ કરવામાં આવી છે.
વકીલ પ્રેક્ટિસ વેરિફિકેશન ફોર્મ : નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તથા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના નિર્દેશ અનુસાર બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા સર્ટિફિકેટ એન્ડ પ્લેસ ઓફ પ્રેકિટસ (વેરિફિકેશન) રૂલ્સ, 2015 હેઠળ નિયત કરેલ પ્રેકિટસ વેરિફિકેશન ફોર્મ (Form-A & F - Column-II & III અને Form-D) ભરવા માટેની જે પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તે સંદર્ભે જણાવવાનું કે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા પ્રેકિટસ વેરિફિકેશન ફોર્મ (Form-A & F - Column-II & III અને Form-D) ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ 15 ઓક્ટોબર, 2025 જાહેર કરવામાં આવી છે.
બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આપના બાર એસોશીએસનના જે પણ ધારાશાસ્ત્રીના પ્રેકટીસ વેરીફીકેશન ફોર્મ ભરવાના બાકી હોય તેમને આવા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15 ઓક્ટોબર બાબતે માહિતી આપી તેવા તમામ ધારાશાસ્ત્રીઓના ફોર્મ ભરીને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની ઓફિસને મોકલી આપવાનું રહેશે.
ધારાશાસ્ત્રીના નામની જિલ્લા પ્રમાણે યાદી
તેમના દ્વારા વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, પ્રેક્ટિસ વેરિફિકેશન ફોર્મ (Form-A & F - Column-II & III અને Form-D) જે ધારાશાસ્ત્રીઓને ભરવાના થાય છે તે ધારાશાસ્ત્રીના નામની જિલ્લા પ્રમાણે યાદી તૈયાર કરીને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની વેબસાઈટ www.barcouncilofgujarat.org પર મૂકવામાં આવી છે. જેમાં જિલ્લાનું નામ લખતા તે જિલ્લાના ધારાશાસ્ત્રીઓ કે જેમને પ્રેક્ટિસ વેરિફિકેશન ફોર્મ (Form-A & F - Column-II & III અને Form-D) ભરવાનુ બાકી છે તેની યાદી મેળવી શકાશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રેક્ટિસ વેરીફીકેશન ફોર્મની સાથે સૂચના પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ધોરણ 10, ધોરણ 12, ગ્રેજ્યુએશન અને LLB ની તમામ માર્કશીટ સ્વપ્રમાણિત કરી મોકલવાની રહેશે, દરેક માર્કશીટ નકલ પર સનદ નંબર અચૂક લખવાનું રહેશે. રાજ્યના હજારો વકીલોએ ખરેખર તો આ મામલે ગંભીરતા અને જાગૃકતા દાખવી વેરિફિકેશન ફોર્મ સમયસર જમા કરાવવું જોઈએ.
નવા નિર્ણય અનુસંધાનમાં ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ દ્વારા જારી કરાયેલા પરિપત્ર અંગે બહાર કાઉન્સિલની વેરિફિકેશન કમિટીના સભ્ય અને ફાઇનાન્સ કમિટીના ચેરમેન અનિલ સિંહ કેલ્લાએ જણાવ્યું હતું કે, જુલાઈ 2010 પછી અને તારીખ 28-2-2022 પહેલા નોંધાયેલા વકીલો પૈકી જે 18000 વકીલોએ પોતાના ડેકલેરેશન ફોર્મ અગાઉ ભરેલા હતા, તેઓને પણ હવે નવેસરથી પ્રેક્ટિસ વેરીફીકેશન ફોર્મ ભરવાના રહેશે.
