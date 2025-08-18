અમદાવાદ : બાપુનગરમાં રવિવારે સાંજે પોલીસે જુગારના એક અડ્ડા પર દરોડો પાડી પાંચ લોકોને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા હતા. આ શખ્સો રઘુનાથ સ્કૂલ પાસે આવેલા જમનાદાસ એસ્ટેટમાં ઓમ એન્ટરપ્રાઈઝ નામની દુકાન આગળ જુગાર રમતા હતા.
આ દરોડામાં તેમની પાસેથી રુપિયા 65,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં રોકડ અને મોબાઈલ ફોનનો સમાવેશ થાય છે. બાતમી મળ્યા બાદ પોલીસે આ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
બાતમીદારના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક ઈસમો પૈસા અને ગંજીપત્તાથી જુગાર રમી રહ્યા હતા. પોલીસ અધિકારીઓ અને પંચો સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા, ત્યાં તેમણે કેટલાક માણસોને ગોળ કુંડાળું વળીને જુગાર રમતા જોયા. પોલીસે તુરંત જ દરોડો પાડી તમામ શખ્સોને પકડી પાડ્યા હતા.
પકડાયેલા શખ્સો : બિપીન નટવરલાલ પટેલ, અજીત બબાભાઈ દેસાઈ, કલ્પેશ કિશોરભાઈ બારોટ, અમિત જ્યંતીભાઈ પટેલ અને કેતન વિનુભાઈ ત્રિવેદીનો સમાવેશ થાય છે.
આરોપીઓની અંગઝડતી કરતા તેમની પાસેથી રોકડા 14 હજાર અને 5 મોબાઈલ ફોન (કિંમત રુ.39,000) મળી આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, ઘટનાસ્થળેથી જુગારના દાવ પર લગાવેલા રોકડા રુ.12,000 અને 52 ગંજીપત્તા પણ મળી આવ્યા હતા. આ તમામ મુદ્દામાલની કુલ કિંમત રુ.65,000 છે.
આ મામલે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જતીનભાઈ દિનેશભાઈ પરમારે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ શખ્સો વિરુદ્ધ ગુજરાત જુગાર પ્રતિબંધક અધિનિયમની કલમ 12 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો :