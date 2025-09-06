BAPS મહંત સ્વામી મહારાજની મહેસાણામાં પધરામણી, હરિભક્તોની આંખો આનંદના આંસુથી છલકાઈ

BAPS મહંત સ્વામી મહારાજ મહેસાણામાં પધાર્યા, તેઓ 19 તારીખ સુધી અહીં રહેશે. વિવિધ આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમો અને સત્સંગ સભા યોજાશે.
Published : September 6, 2025 at 2:07 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 2:21 PM IST
મહેસાણા : આખું મહેસાણા શહેર આજે ભક્તિ અને આનંદના રંગે રંગાઈ ગયું હતું. હજારો હરિભક્તો અને નગરજનોના આતુરતાભર્યા ઇંતેજારનો અંત આવ્યો. BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના આધ્યાત્મિક વડા, પૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજ મહેસાણા પધાર્યા હતા. તેમની પાવન પધરામણીથી આખું મહેસાણા પવિત્ર અને ધન્ય બની ગયું હતું.
મહંત સ્વામી મહેસાણામાં પધાર્યા : મહેસાણામાં 5 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે BAPS મહંતસ્વામી મહેસાણા પધાર્યા હતા. મહેસાણા BAPS મંદિરે પહોંચતા જ તેમનું ઢોલ-નગારા અને જયઘોષ સાથે તેમનું ભાવભીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. મહંત સ્વામી મહારાજની સાદગી અને તેમના ચહેરા પરની શાંતિ જોઈને સૌ કોઈ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા. તેઓ હસતા મુખે સૌને આશીર્વાદ આપતા રહ્યા, અને તેમના દર્શન કરીને ભક્તોની આંખોમાં આનંદના આંસુ આવી ગયા.
ભક્તોને દર્શન અને પ્રવચનનો લાભ મળશે : મહંત સ્વામી મહારાજ અહીં આગામી 19 સપ્ટેમ્બર સુધી રોકાવાના છે. તેમનો રોકાણકાળ ભક્તો માટે એક અદ્ભુત અવસર લઈને આવ્યો છે. આ દિવસો દરમિયાન, મહેસાણા BAPS મંદિર અને આસપાસના વિસ્તારમાં વિવિધ આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમો અને સત્સંગ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભક્તોને તેમના દિવ્ય દર્શન અને પ્રવચનનો લાભ મળશે, જે તેમના જીવનમાં નવી ઊર્જા અને સકારાત્મકતા ભરશે.
વિવિધ કાર્યક્રમો અને સત્સંગ સભા યોજાશે : લોકો માટે આ એક સ્વપ્ન સાકાર થવા જેવું છે. ઘણા સમયથી ભક્તો બાપાના દર્શનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આજે તેઓ મહેસાણા આવ્યા છે, તે માટે સૌથી મોટો ઉત્સવ છે. યુવાનોમાં પણ આ મુલાકાતને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. બાપાની સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો, એ સૌ માટે જાણે જીવનની સૌથી મોટી ભેટ છે. તેમના આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શનથી હરિભક્તોને જીવનમાં આગળ વધવાની પ્રેરણા મળે છે."
મહંત સ્વામી મહારાજની આ મુલાકાત માત્ર BAPSના અનુયાયીઓ માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર મહેસાણા શહેર માટે એક પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહી છે. તેમની ઉપસ્થિતિથી આખા શહેરમાં એક આધ્યાત્મિક વાતાવરણ ફેલાયું છે. લોકો પ્રેમ, શાંતિ અને સેવાના મૂલ્યોથી ફરીથી પરિચિત થઈ રહ્યા છે.
શાંતિ, સંતોષ અને શ્રદ્ધાની ક્ષણ : આગામી દિવસોમાં, મહંત સ્વામી મહારાજ વિવિધ મંદિરોની મુલાકાત લેશે, સત્સંગ સભા સંબોધશે અને ભક્તો સાથે વાર્તાલાપ કરશે. આ સમયગાળો મહેસાણા માટે આધ્યાત્મિક ચેતના અને ભક્તિનો મહાકુંભ બની રહેશે. 19 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલનારી આ પધરામણી ભક્તોના હૃદયમાં અમીટ છાપ છોડી જશે. સમગ્ર મહેસાણા જાણે મહંતસ્વામી મહારાજના પ્રેમ અને કરુણાથી છલકાઈ રહ્યું છે. આ પાવન પર્વ ભક્તોને શાંતિ, સંતોષ અને શ્રદ્ધાનો અનુભવ કરાવશે.
