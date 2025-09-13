સુઈગામમાં કુદરત સામે લાચાર જગતનો તાત, ઘરમાં પાણી ઘુસી જતા 20 બોરી જીરું પલળ્યું, ખેડુતોએ શું કહ્યુ સાંભળો...
. ઘરમાં રાખેલ 20 બોરી જેટલો જીરાનો પાક પાણીમાં પલળી ગયો છે, અને તેના કારણે ખેડૂતને મોટું નુકસાન કરવાનો વારો આવ્યો છે.
Published : September 13, 2025 at 4:15 PM IST
બનાસકાંઠા : સુઈગામમાં ભારે વરસાદે જગતના તાતની આંખમાં આંસુ આવી જાય પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું છે. વરસાદનું પાણી ઘરોમાં ઘૂસી જતા ઘરવખરી માલસામાન સહિતે સંગ્રહ કરેલ પાક પણ વરસાદી પાણીમાં પલળી જતા ખેડૂતને માટે હાથ મૂકીને રોવાનો વારો આવ્યો છે.
ખેડુતોનો સંગ્રહ કરેલ પાક વરસાદી પાણીમાં
ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબક્યો, અને આ વરસાદના પાણી ખેતરોમાં તો ઘુસ્યા પરંતુ ઘરોમાં પણ ઘૂસી જતા ઘરમાં રાખેલ પાક સંપૂર્ણ પાણીમાં પલળી ગયો છે. સુઈગામમાં ઘરોમાં રાખેલ જીરાનો પાક સંપૂર્ણ પલળી જતા ખેડૂતને 5 થી 6 લાખનું નુકસાન થયું છે. પલળી ગયેલા પાકને હવે ખેડૂતે રોડ પર રાખીને સુકવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. મોંઘા બિયારણ અને મહા મહેનતે તૈયાર કરીલ પાક ખેડૂતે સારા ભાવ મળવાની આશાએ પોતાના ઘરમાં સંગ્રહ કર્યો હતો, પરંતુ સારા ભાવ મળે અને જીરાનો પાક માર્કેટ યાર્ડમાં વેચાણ કરે તે પહેલા જ વરસાદે વિનાશ વેર્યો છે. ઘરમાં રાખેલ 20 બોરી જેટલો જીરાનો પાક પાણીમાં પલળી ગયો છે, અને તેના કારણે ખેડૂતને મોટું નુકસાન કરવાનો વારો આવ્યો છે.
સુઈગામ ભરડવા રોડ ઉપર ખેડૂત આ જીરાના પાકને લાવીને સુકવવાનો પ્રયાસ કરતો જોવા મળ્યો હતો, ખેડૂતની વેદના તેમના ચહેરા પર જોઈ શકાતી હતી. ખેડૂતે 3 થી 4 મહિના મહેનત કરીને જે જીરાનો પાક લીધો હતો. તે પાક હવે પાણીમાં પલળી ગયો હતો, અને પાણીમાં પલળી ગયા બાદ હવે તે જીરાના પાકને રોડ પર નીચે રાખીને તડકામાં સુકવવા માટે ખેડૂત પરિવાર મથામણ કરતો જોવા મળ્યો હતો. ખેડૂત પરિવાર આ પાકને સુકવીને હજુ પણ માર્કેટમાં વેચી ઓછું વધતું જે કોઈ વળતર મળે તે લેવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.
5 થી 6 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન
ખેડૂત સાથે વાત કરતા ખેડૂતે કહ્યું કે, "ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો ને વરસાદી પાણી ઘરોમાં ઘૂસી જતા જીવ બચાવીને નીકળ્યા હતા. ઘરમાં રાખેલ બાજરી ઘઉ સહિતનુ અનાજ અને માલ સામાન પાણીમાં ડૂબ્યો હતો. જેમાં 20 બોલી જીરાનો પાક જે ઘરે સંગ્રહ કર્યો હતો તે પણ પાણીમાં ગરકાવ થયો હતો. જેને હાલ રોડ પર સુકવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ, અંદાજે 5 થી 6 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. સરકાર વળતર આપે છે, તો ઠીક છે બાકી કુદરતે તો વિનાશ વેરવામાં કઈ જ બાકી રાખ્યું નથી."
નુકશાન થતા ખેડૂત સાથે વાતચીત
નોંધનીય છે કે, બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તાર જેમાં સુઈગામ તાલુકાના ગામોમાં સૌથી વધુ અસર વરસાદી પાણીની થઈ છે. આ ગામો સંપૂર્ણ અસરગ્રસ્ત થયા છે, જોકે મુખ્યમંત્રી સહીત વહીવટી તંત્ર અસરગ્રસ્તોનો સર્વે કરી વહેલી તકે તેમને રાહત મળે તેમજ મદદ મળે તે માટે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. સાત સાત દિવસ વીત્યા પરંતુ, આ ગામોમાં હજુ પાણી ઓસર્યા નથી. તેના કારણે ખેડૂતો અને ગામ લોકો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. હાલ તો અસરગ્રસ્ત વિસ્તારના લોકો પાણી ઓસરે અને પોતાના ઘરોમાં ફરીથી જઈ શકે તેની રાહ જોઈ બેઠા છે.
