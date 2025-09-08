ETV Bharat / state

બનાસકાંઠાનો સરહદી વિસ્તાર પાણી પાણી, રણ બન્યું દરિયો, સુઈગામમાં 24 કલાકમાં 17 ઈંચ વરસાદ

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સરહદી વિસ્તારમાં વરસાદે ભારે તારાજી સર્જી છે. 2017ના દ્રશ્યો યાદ આવી જાય તે પ્રકારે ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે.

બનાસકાંઠામાં વરસાદથી રણમાં દરિયો બન્યો
બનાસકાંઠામાં વરસાદથી રણમાં દરિયો બન્યો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સરહદી વિસ્તારમાં વરસાદે ભારે તારાજી સર્જી છે. 2017ના દ્રશ્યો યાદ આવી જાય તે પ્રકારે ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે. તેમજ ખુલ્લા રણમાં પાણી ભરાતા દરિયા જેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. બીજી તરફ બનાસકાંઠા કલેક્ટરે અતિ ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે જિલ્લાની તમામ આંગણવાડીથી માંડી શાળા કોલેજો બંધ રાખવાનો આદેશ કરી દીધો છે.

24 કલાકમાં સુઈગામમાં 17 ઈંચ વરસાદ
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હવામાન વિભાગે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં 40 થી 61 કિલોમીટરની સ્પીડે પવન ફૂંકાવાની પણ આગાહી છે ત્યારે લોકોને તકેદારી રાખવા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ન જવા અને બિનજરૂરી ઘરેથી બહાર ન નીકળવા માટે વહીવટી તંત્રએ ખાસ અપીલ કરી છે. જોકે આગાહીના પગલે બનાસકાંઠા જિલ્લાના મેઘરાજાએ ધબઢબાટી બોલાવી છે 24 કલાકમાં સુઈગામ પંથકમાં 17 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા છે તો લોકોના ઘરોમાં પણ ઘુસી ગયા છે. નડાબેટ સહિત આસપાસના વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા રણ જાણે દરિયો બન્યું હોય તેવા દ્રશ્યો હાલ જોવા મળી રહ્યા છે.

બનાસકાંઠામાં વરસાદથી રણમાં દરિયો બન્યો (ETV Bharat Gujarat)

નડાબેટ પાણીમાં ગરકાવ
વર્ષ 2017 માં આવેલા પૂર જેવા દ્રશ્યો હાલ સુઈગામ અને સરહદી પંથકમાં જોવા મળી રહ્યા છે. મોટાભાગના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા નડાબેટ જીરો પોઈન્ટ બોર્ડર તરફ ન જવા માટે નાગરિકોને અપીલ કરી છે. બીજીતરફ બનાસ અને સાબરમતી નદી બંને કાંઠે વહેતી થઈ છે. તેમજ ઉમરદશી નદી અને ધાનેરા, દાંતીવાડા તાલુકાના ગામોના ડેમો ઓવરફ્લો થયા છે. રાજસ્થાનમાં પડેલા વરસાદ બાદ લુણી નદીમાં પાણી આવ્યા છે. ખેડૂતોમાં ખુશાલી છે પરંતુ જો વધુ વરસાદ આવે તો આ નદીના પાણીથી ખતરો બેટમાં ફેરવાય તો નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

SDRFની બે ટીમો સ્ટેન્ડબાય પર
બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતીવાડા અને મુકતેશ્વર ડેમમાં પાણીની સતત આવક ચાલુ છે. જેમાં દાંતીવાડા ડેમ 95.56 ફૂટ જેટલો ભરાયો છે દાંતીવાડા ડેમની ભયજનક સપાટી 604 ફૂટ છે. મુક્તેશ્વર ડેમમાં પણ પાણીની સારી એવી આવક હાલમાં થઈ રહી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા આપત્તિ સમયે બચાવ અને રાહત માટે એસડીઆરએફની બે ટીમો સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા નદી નાળા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં અવર-જવર ન કરવા માટે લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે. હજુ પણ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.

