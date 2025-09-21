ETV Bharat / state

નવરાત્રીને લઈને બનાસકાંઠા પોલીસે શરૂ કર્યુ ગુજરાત-રાજસ્થાનને બોર્ડર પર સઘન ચેકિંગ, જિલ્લા પોલીસવડાએ કરી ઈટીવી ભારત સાથે ખાસ વાત

નવરાત્રીને લઈને કોઈપણ પ્રકારની સુરક્ષામાં ચૂક ન રહે તે માટે બનાસકાંઠા પોલીસે ગુજરાત-રાજસ્થાનને જોડતી અમીરગઢ બોર્ડર સહિતની તમામ ચેકપોસ્ટ પર કડક ચેકિંગ શરૂ કર્યુ છે.

Published : September 21, 2025 at 8:30 AM IST

બનાસકાંઠા: આગામી નવરાત્રીના તહેવારને લઈને બનાસકાંઠા જિલ્લાની તમામ બોર્ડર ઉપર સઘન વાહન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. નવરાત્રીમાં કોઈપણ પ્રકારે સુરક્ષામાં ચૂક ન રહી જાય તે પ્રકારે તમામ બોર્ડર ઉપર પોલીસ એલર્ટ બની છે. જોકે ખુદ બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસવડા પ્રશાંત સુમ્બે રાજસ્થાન ગુજરાતને જોડતી અતિ સંવેદનશીલ અમીરગઢ બોર્ડર ઉપર પહોંચીને સઘન વાહન ચેકિંગનુ નિરીક્ષણ કર્યું હતુ.

નવરાત્રિના તહેવારને લઈને રાજસ્થાન ગુજરાતને જોડતી અમીરગઢ બોર્ડર પર પોલીસનું કડક ચેકિંગ શરૂ કરાયુ છે. જિલ્લા પોલીસવડા ગુજરાત-રાજસ્થાનની અમીરગઢ બોર્ડર પર પહોંચ્યા હતા અને બોર્ડર પર આવતા વાહનોના ચેકિંગનુ નિરીક્ષણ કર્યું હતુ. દરેક વાહનનું સઘન ચેકિંગ કરી ગેરકાયદેસર દારૂ, નશીલા પદાર્થો અને હથિયારો રોકવા માટે પોલીસ દ્વારા કડક પગલા લેવાઈ રહ્યા છે. નવરાત્રી દરમિયાન શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે ચુસ્ત પેટ્રોલિંગ સાથે ડ્રોન અને CCTV દ્વારા પણ સતત બાઝ નજર રાખવાની તૈયારી પોલીસે કરી લીધી છે.

બનાસકાંઠા પોલીસે બનાસકાંઠા સહિત ગુજરાત ભરમાં નવરાત્રિનો તહેવાર શાંતિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે ઉજવાઈ તે માટે પોલીસ બોર્ડરથી જ ચુસ્ત ચેકિંગ શરૂ કરી દીધું છે, અને આવતા જતા તમામ વાહનોનું ચેકિંગ કરી તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. બનાસકાંઠાની અમીરગઢ, સરહદ છાપરી, થરાદ, ગુંદરી, ખોડા આ તમામ ચેકપોસ્ટો પર પોલીસનુ ચેકિંગ શરૂ થયુ છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નવરાત્રીનો તહેવાર શરૂ થાય તે પહેલા જ પોલીસે અસામાજિક તત્વો ઉપર પણ નજર રાખી સુરક્ષાને લઈ પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે. હાલમાં જિલ્લાની તમામ ચેકપોસ્ટો ઉપરથી મોટી માત્રામાં દારૂ પણ ઝડપી લેવામાં આવી રહ્યો છે, સતત ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓ તેમજ હથિયારો લઈને ઘૂસતા લોકોને પોલીસ પકડી જેલ હવાલે કરી રહી છે.

અમીરગઢ બોર્ડર પર નિરીક્ષણ કરવા પહોંચેલા જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રશાંત સૂમ્બેએ ઈટીવી ભારત સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી તેમને કહ્યું કે બનાસકાંઠા જિલ્લાની તમામ બોર્ડર ઉપર નવરાત્રી તહેવારને લઈને સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે દારૂ, ડ્રગ્સ સહિત નશીલા પ્રદાર્થો અને હથિયારોની હેરાફેરી ન થાય તે ઉપર ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. નાસતા-ફરતા અને વોન્ટેડ આરોપીઓ પણ પકડાઈ જાય તે માટે ખાસ સુચના આપવામાં આવી છે. જોકે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખૂબ જ ટૂંકા ગાળમાં પોલીસે ચાર કરોડથી વધુનો દારૂ અને છ કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને પ્રોહીબિશનના કેસ કર્યા છે, હાલમાં કડક અમલવારી કરવામાં આવી રહી છે, અને આગામી દિવસોમાં આ જ પ્રકારની કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.

