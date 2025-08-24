ETV Bharat / state

બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતીવાડા તાલુકાના ઓઢવા ગામે ચૂંટણીની અદાવતમાં જાહેરમાં ફાયરિંગ કરવાની ઘટના બની છે.

બનાસકાંઠાના ઓઢવા ગામે ફાયરિંગ કરનારની ધરપકડ
બનાસકાંઠાના ઓઢવા ગામે ફાયરિંગ કરનારની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 24, 2025 at 10:40 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠામાં ચૂંટણીની અદાવત રાખી જાહેરમાં ફાયરિંગ કરી હુમલો કરવાની ઘટના સામે આવી છે. આ મામલે 10 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ગામમાં જાહેરમાં ફાયરિંગ કરાયાનો વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા હવે પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતીવાડા તાલુકાના ઓઢવા ગામે ચૂંટણીની અદાવતમાં જાહેરમાં ફાયરિંગ કરવાની ઘટના બની છે. જાહેરમાં એક રાઉન્ડ બંદૂકથી ફાયરિંગ કરાયું છે. ગામમાં ચૂંટણી સમયની વાતો કરતા અચાનક જ બીજા પક્ષના લોકો ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને હુમલો કરવા લાગ્યા હતા સાથે જ અન્ય લોકોએ પણ આવીને મારપીટ કરી હતી. તેમજ ગામના એક વ્યક્તિ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

બનાસકાંઠાના ઓઢવા ગામે ફાયરિંગ કરનારની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

મળતી વિગતો મુજબ ઓઢવા ગામની ડેરીમાં સભા મળી હતી અને સભા બાદ ગામમાં લોકો એકત્ર થયા હતા. ત્યારે ચૂંટણીની જૂની અદાવતમાં જાહેરમાં ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ ફાયરિંગનો વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. જોકે આ સમગ્ર મામલે પીડીત દ્વારા દાંતીવાડા પોલીસ મથકે ફાયરિંગ કરનાર સહિત હુમલો કરનારા સમર્થકો સહિત દસ લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાવામાં આવી છે. ઓઢવા ગામના મુકેશ ચૌધરીએ ફરિયાદ કરતા ફાયરિંગ કરવાના ગુના સાથે પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે. ગામમાં સોમા ભૂતડિયાએ ફાયરિંગ કરતા થોડા સમય માટે અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. દાંતીવાડા પોલીસે નોંધેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ આ ઘટનામાં બે લોકોને ઈજાઓ પણ પહોંચી હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે.

મહત્વનું છે કે ગામમાં ચૂંટણીની વાતો કરતા લોકો ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે બાદ બંદૂક દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે દાંતીવાડા પોલીસ મથકે હુમલો કરી ઈજાઓ પહોંચાડવા અને ફાયરિંગ કરી ભયનો માહોલ ઉભો કરવા બદલ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ફાયરિંગ કરીને ફરાર થયેલા સોમા ભૂતડિયા સામે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. જે બાદ પોલીસે હાલમાં ફાયરિંગ કરનાર સોમા ભુતડીયાની અટકાયત કરી દીધી છે. સાથે જ દાંતીવાડા પોલીસ દ્વારા અન્ય હુમલો કરનારા અને ઈજાઓ પહોંચાડનારા લોકો સામે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરી દીધા છે. નોંધનીય છે કે ચૂંટણીની અદાવતમાં ગામમાં ભયનો માહોલ ઉભો કરનારા આવા લોકો સામે હવે દાંતીવાડા પોલીસે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

