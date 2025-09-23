અધધ 1.25 કરોડનો દારૂ! બનાસકાંઠાના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો દારુનો જથ્થો ઝડપાયો
આ રેડ દરમિયાન ઝડપાયેલો દારુ બનાસકાંઠાના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો દારુનો જથ્થો હોઈ શકે, LCB પોલીસે સફળ કાર્યવાહી પાર પાડી.
બનાસકાંઠા : ગુજરાતના સરહદી જિલ્લા બનાસકાંઠાથી અવારનવાર દારૂની હેરાફેરી થાય છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે પ્રશાંત સુમ્બેએ એન્ટ્રી લેતા જ દારૂની હેરાફેરી પર સપાટો બોલાવ્યો છે. ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં ત્રણ કરોડથી વધુનો દારૂ ઝડપી 6 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
રૂ. 1.25 કરોડનો દારૂ ઝડપાયો : બનાસકાંઠા LCB પોલીસે પાલનપુર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના હદ વિસ્તારમાં આવેલા ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા નજીક નવરાત્રી પહેલા નોરતે જ સપાટો બોલાવ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો 1 કરોડ 23 લાખથી વધુનો દારૂ બનાસકાંઠા LCB પોલીસે ઝડપી લીધો છે. પોલીસ ટીમ દ્વારા દારૂ ભરેલું ટ્રેલર સાથે અંદાજે 1.65 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરીને સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
બનાસકાંઠા LCB પોલીસનો સપાટો : બનાસકાંઠા જિલ્લો રાજસ્થાનને સાંકળતી બોર્ડર પર આવેલો જિલ્લો છે. બુટલેગરો અવનવા કિમિયા અજમાવી રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં દારૂ ઠાલવતા હોય છે. આ દારૂ પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તે માટે બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રશાંત સુમ્બેએ LCB સહિત તમામ પોલીસ મથકોને કડક સૂચના આપી છે. હવે સતત રેડ કરીને બોર્ડર પર અને જિલ્લામાંથી દારૂ ઝડપી લેવામાં આવી રહ્યો છે.
ટૂંકા ગાળામાં 6 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અમીરગઢ, ગુંદરી, છાપરી, જાંબુડી, ખોડા સહિત વિવિધ બોર્ડર આવેલી છે. આ બોર્ડર પરથી અવારનવાર બુટલેગરો દારૂ ઘુસાડતા હોય છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ ટીમ દ્વારા ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં ત્રણ કરોડથી વધુનો દારૂ ઝડપી 6 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડાના કડક આદેશ બાદ આ કાર્યવાહી થઈ રહી છે.
