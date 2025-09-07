બનાસકાંઠામાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ, બનાસ નદીમાં 15 કલાકથી ફસાયેલા યુવકનું SDRF દ્વાર રેસ્કયુ
દાંતાના મંડાલી પાસે સાબરમતી નદીમાં ફસાયેલા ૮ વ્યક્તિઓનુ SDRFની ટીમ દ્વારા સફળ રેસ્ક્યુ કરાયુ છે.
Published : September 7, 2025 at 3:01 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે દાંતાના મંડાલી પાસે સાબરમતી નદીમાં ફસાયેલા ૮ વ્યક્તિઓનુ SDRFની ટીમ દ્વારા સફળ રેસ્ક્યુ કરાયુ છે, તેમજ અમીરગઢની બનાસ નદીમાં છેલ્લા 15 કલાકથી ફસાયેલા યુવકને પણ SDRFની ટીમે બચાવી લીધો છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભારે વરસાદ : હવામાન વિભાગે 8 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની આગાહી કરી છે. જોકે બીજી તરફ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ નદીનાળા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોને ન જવા માટે ખાસ અપીલ કરીને સાવચેતી રાખવા માટે જણાવાયું છે, સાથે જ બનાસકાંઠા જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં અધિકારીઓને હેડકોટર ન છોડવા માટે બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યા છે. આકસ્મિક સમયે તેમજ નુકસાની અંગે તાત્કાલિક જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમને સંપર્ક કરવા માટે કહેવાયું છે.
24 કલાકથી સતત વરસી રહેલા વરસાદના કારણે સાબરમતી, બનાસ નદી સહિત નાળઓમાં પાણીની આવક થઈ છે. બનાસકાંઠાના દાંતાના મંડાલી પાસે સાબરમતી નદીમાં 8 લોકો ફસાયા હતા. જોકે SDRFની ટીમે 8 વ્યક્તિઓનુ રેસ્ક્યુ કરી સહી સલામત બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. ફસાયેલા લોકોનુ દાંતા મામલતદાર કચેરીનો સ્ટાફ તેમજ SDRFની ટીમે સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ પૂર્ણ કર્યું હતું. SDRFના જવાનોની બહાદુરી ભરી કામગીરીથી તમામ 8 લોકોને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી.
નદીમાં યુવક ફસાયો : SDRFની ટીમે વધુ એક રેક્સ્યુ કરી અમીરગઢ નજીક બનાસ નદીમાં ગઈકાલ સાંજથી 15 કલાકથી ફસાયા યુવકને બચાવી લીધો છે. આ યુવક 15 કલાકથી નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ વધતા ફસાઈ ગયો હતો, અને આખી રાત પથ્થર પર બેસીને જીવના જોખમે રાત વિતાવી હતી. જોકે આખરે SDRF ટીમને જાણ કરાતા SDRFએ ધસમસતા પાણીના પ્રવાહમાં સાહસિક રેસ્ક્યુ કરીને યુવકનો જેવું બચાવી તેને સલામત રીતે બહાર કાઢ્યો છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હજુ 2 દિવસે ભારે છે, અને અતિભારે વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. વરસાદને પગલે બનાસકાંઠા વહીવટી તંત્રએ લોકોને બિનજરૂરી નદી, નાળા, કોઝવે અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ના જવા અનુરોધ કર્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે, અને ધીમીધારે વરસાદ સતત વરસી રહ્યો છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર પણ એલર્ટ બન્યું છે, અને સતત તાલુકા અધિકારીઓ સાથે સંપર્ક કરીને સમગ્ર પરિસ્થિતિ ઉપર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લાના 3 ડેમોમાં પણ પાણીની આવક થઈ રહી છે. બનાસ નદી પણ બંને કાંઠે વહેતી થઈ છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અવિરત વરસાદ અને હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ લોકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. હજુ પણ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 2 દિવસ અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. જેથી આગાહીના પગલે તંત્ર પણ એલર્ટ મોડમાં જોવા મળી રહ્યું છે.
