ETV Bharat / state

બનાસકાંઠામાં આપદા વચ્ચે રાજકીય અવસર બનાવવા રાજકારણ શરૂ, લોકોની વેદના કોણ સાંભળશે!

બનાસકાંઠામાં ભારે વરસાદના કારણે પૂર જેવી સ્થિતિ છે. જેના કારણે અનેક ગામોમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે.

ફાઈલ ફોટો
મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા-સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા : હવે પૂરને લઈને બનાસકાંઠામાં રાજકારણ શરૂ થયું છે, અને નેતાઓ આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપ કરી રહ્યા છે. જોકે, અસરગ્રસ્ત લોકો હજુ પણ મદદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર ઉપર નિશાન સાધ્યું છે, ત્યારે ગેનીબેન ઠાકોરે પણ ભાજપ સામે પલટ વાર કર્યો છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થયો, અને તે બાદ જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારના 13 થી વધુ ગામો સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત થયા. જેમાં સુઈગામ તાલુકાના ગામો સંપૂર્ણ બેટમાં ફેરવાયા છે. હવે આ મામલે ભરપૂર રાજકારણ શરૂ થઈ ગયું છે.

મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ કરી સાંસદની ટીકા

પાલનપુરથી અસરગ્રસ્ત ગામો માટે રાહત સામગ્રીના ટ્રકો રવાના કરતા સમયે મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર ઉપર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, બનાસકાંઠાના સાંસદ હાલ લોકો વચ્ચે નહીં પરંતુ કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં ફરી રહ્યા છે. આ સમય છે કે તેઓ લોકોની વચ્ચે જઈને ઊભા રહે.

આપદા વચ્ચે રાજકીય અવસર બનાવવા રાજકારણ શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કર્યો વળતો પ્રહાર

મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીકા-ટિપ્પણી પર બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પણ વળતો જવાબ આપતા કહ્યું કે, સૌથી પહેલા લોકોને મદદ માટે આકસ્મિક સમયે સંપર્ક કરવા અમે જ પોસ્ટ મૂકી હતી, જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂત ગામેગામ ફરીને મદદ કરી રહ્યા છે. અમે સત્તામાં નથી છતાં અમે લોકો વચ્ચે છીએ અને એ અમારી ફરજ છે. પરંતુ જે ટીકા-ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે તેઓ અહીં આવે તો ખબર પડે કે પરિસ્થિતિ શું છે.

સાંસદ ગેનીબેને અસરગ્રસ્ત ગામોમાં મુલાકાત કરી

સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સાથે ગુલાબસિંહ રાજપૂત અને આગેવાનો સુઈગામ તાલુકાના ભરડવા ગામે લોકોની વચ્ચે પહોંચ્યા હતા. અસરગ્રસ્ત ગામોમાં મુલાકાત કરી તેમને મદદ માટે આશ્વાસન આપ્યું અને સાથે જ થયેલ નુકસાન અંગેની વિગતો જાણી હતી.

આ સમયે બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગુલાબસિંહ રાજપૂતે પણ તંત્ર અને સરકાર સામે ગંભીર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે, વિકટ પરિસ્થિતિ હતી ત્યારે ટાવર બંધ કરી દીધા હતા, તેના જ કારણે વિકટ પરિસ્થિતિ સમયે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લોકોની વેદના પહોંચી શકી નથી. જો સોશિયલ મીડિયા ચાલુ હોત તો ખબર પડતી કે અહીંયા પરિસ્થિતિ શું છે. એટલું જ નહીં આખી વિધાનસભા બંધ કરીને અહીંયા આખા પ્રધાનમંત્રી મંડળને આવવું જોઈતું હતું.

બનાસકાંઠામાં પૂર જેવી સ્થિતિ : ભાજપ-કોંગ્રેસના આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપને લઈને સ્થાનિક લોકોએ કહ્યું કે, અત્યારે લોકોને પડી રહેલી તકલીફ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ, ના કે કોંગ્રેસ-ભાજપ કરવું. અત્યારે અમને ઘાસચારો અને જમવાનું મળે તે જરૂરી છે. કારણ કે અત્યારે અમે ઢોર-ઢાંખર લઈને રોડ-રસ્તા ઉપર છીએ. ખૂબ જ નુકસાન થયું, સરકાર લોકોનું વિચારે તે જરૂરી છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

BANASKANTHA RAIN FORECASTBANASKANTHA POLITICSBJP CONGRESSMP GENIBEN THAKORBANASKANTHA FLOOD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.