બનાસકાંઠામાં ખેડૂત આક્રોશ રેલી: જમીન પાણીના ભાવે ખરીદી હોવાના આક્ષેપ, આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી - BANASKANTHA FARMERS PROTEST

પાલનપુરમાં સેંકડો ખેડૂતો એકઠા થયા અને ચડોતર ગામ નજીકથી રેલી સ્વરૂપે જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવી પૂરતું વળતર આપવા માંગ કરી છે.

બનાસકાંઠામાં ખેડૂત આક્રોશ રેલી
બનાસકાંઠામાં ખેડૂત આક્રોશ રેલી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 12:01 PM IST

બનાસકાંઠા : કેન્દ્ર સરકારનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ "ભારતમાલા એક્સપ્રેસ હાઈવે" હેઠળ બનાસકાંઠાના થરાદથી અમદાવાદ વચ્ચે હાઈવે બનાવવા જમીન સંપાદન થઈ રહ્યું છે. જેમાં જે ખેડૂતોની મહામૂલી જમીન સંપાદિત થઈ રહી છે, તે જમીનના ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ ન મળી રહ્યા હોવાના પણ આક્ષેપ છે.

"ભારતમાલા એક્સપ્રેસ હાઈવે" પ્રોજેક્ટ

બનાસકાંઠામાં ખેડૂત આક્રોશ રેલી (ETV Bharat Gujarat)

કેન્દ્ર સરકારનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ "ભારતમાલા એક્સપ્રેસ હાઈવે" સામે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતોનો વિરોધ ઊભો થયો છે. ભારતમાલા એક્સપ્રેસ હાઇવે માટે જમીન સંપાદન કરવામાં કાંકરેજ, દિયોદર, લાખણી અને થરાદ તાલુકાના ખેડૂતોને ઓછું વળતર મળતું હોવાના આક્ષેપો સાથે ખેડૂતોએ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે.

બનાસકાંઠામાં ખેડૂત આક્રોશ રેલી (ETV Bharat Gujarat)

જમીન સંપાદનમાં ભેદભાવ થયાનો આક્ષેપ

ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે ખેડૂતોને પ્રતિ ચોરસ મીટરના માત્ર રૂ. 20-22 ભાવ મળી રહ્યા છે. જ્યારે ખેડૂતની નજીક જ બિલ્ડરો અને વેપારીની NA કરેલી જમીનના પ્રતિ ચોરસ મીટરે રુ. 4000-4500 ભાવ મળી રહ્યા છે. જેને લઈ ખેડૂતોમાં રોષ ભભૂક્યો છે. જોકે, સંપાદિત થતી ખેતરની જમીનનું પૂરતું વળતર મેળવવા ખેડૂતોએ સ્થાનિક કક્ષાએ અનેક વખત રજૂઆતો કરી છે.

બનાસકાંઠામાં ખેડૂત આક્રોશ રેલી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોએ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો

આ મુદ્દે કોઈ ઉકેલ ન આવતા રોષે ભરાયેલા કાંકરેજ, દિયોદર, લાખણી અને થરાદ વિસ્તારના ખેડૂતો પાલનપુરના ચડોતર ગામ નજીક એકત્રિત થયા હતા. અહીં મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયેલા ખેડૂતોએ પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો અને તે બાદ ચડોતરથી પાલનપુર જિલ્લા કલેકટર કચેરી સુધી 4 કિલોમીટર સુધીની રેલી યોજી જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે.

"જમીન સંપાદન મામલે વારંવાર રજૂઆતો મળી રહી છે. જમીન સંપાદનમાં વિસંગતતાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. આ મામલે સરકારમાં તેમની રજૂઆત મોકલીશું. પરંતુ સમગ્ર મામલે નિર્ણય સરકારે લેવાનો થતો હોય છે." -- મિહિર પટેલ (બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર)

ખેડૂતોની સમસ્યા અને માંગ - ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી

ભારતમાલા એક્સપ્રેસ હાઈવેમાં સંપાદિત થતી જમીનનો પૂરતો બજારભાવ અને નવી જંત્રી અનુસાર વળતર આપવા માંગ કરી છે. જો ખેડૂતોને પૂરતું વળતર નહીં મળે તો આગામી દિવસોમાં પાલનપુરથી લઈ ગાંધીનગર સુધી આખા ગુજરાતના ખેડૂતોને સાથે રાખી ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. અનેકવાર ખેડૂતો દ્વારા મોટી સંખ્યામાં રેલી યોજી કલેકટર, મામલતદાર અને પ્રાંત કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આજદિન સુધી આ પ્રશ્નોનો કોઈ જ ઉકેલ આવ્યો નથી.

બનાસકાંઠામાં ખેડૂત આક્રોશ રેલી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની પડખે આવ્યો કોંગ્રેસ પક્ષ : બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પણ ખેડૂતોને સમર્થન જાહેર કરી સરકાર સામે આક્ષેપો કર્યા છે. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે જમીન સંપાદનમાં ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર મળતું નથી. તેમજ ક્યાંક NA કરેલ ખેડૂતોને ઊંચી જંત્રીના ભાવ ચૂકવાયા છે. જોકે મોટાભાગના ખેડૂતોને ખૂબ જ ઓછી જંત્રીના ભાવ આપતા ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર અપાયું નથી.આ રેલીમાં વિપક્ષ પણ સાથે રહ્યું. જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ સહિતના કોંગી આગેવાનો પણ ખેડૂતોની સાથે રહી પૂરતા ભાવ આપવા જિલ્લા કલેકટરને રજૂઆત કરી હતી.

