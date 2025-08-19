ETV Bharat / state

બનાસકાંઠામાં "ટોલ ફ્રી" મુદ્દે ખેડૂતોની મહારેલી, કહ્યું- "આજે શાંત છીએ, હવે ઉગ્ર આંદોલન થશે" - FARMERS PROTEST

ટોલ પ્લાઝાના મેનેજરનું નિવેદન છે કે, ખેડૂતોની માંગ નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટીને પહોંચાડી છે, એ નિર્ણય લેશે એ પ્રમાણે માન્ય રહેશે.

બનાસકાંઠામાં ખેડૂતોની મહારેલી
બનાસકાંઠામાં ખેડૂતોની મહારેલી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read

બનાસકાંઠા : પાલનપુર-આબુરોડ હાઇવે પર આવેલ ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા પર ખેડૂતો દ્વારા ટોલ ફ્રીની માંગ સાથે આંદોલન કરવામાં આવ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો આંદોલનમાં જોડાયા હતા અને બે કિલોમીટર લાંબી રેલી યોજી હતી. ત્યારબાદ ખેડૂતોએ ટોલ પ્લાઝા પર સભા યોજી કહ્યું કે, આજે તો શાંત દેખાવ છે પરંતુ જો માંગણી નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન થશે.

ટોલ પ્લાઝા મુદ્દે ખેડૂતો આકરા પાણીએ : પાલનપુર-આબુરોડ હાઇવે પર આવેલા ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા નજીક ખેડૂતોનો આક્રામક મૂડ જોવા મળ્યો. ટોલ ફ્રી કરવાની માંગ સાથે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો એકઠા થયા હતા. પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ખેડૂતોની બે કિલોમીટર સુધી રેલી યોજાઈ હતી. ખેડૂતોએ ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા નજીક સભા યોજીને પોતાની માંગ ઉઠાવી હતી.

બનાસકાંઠામાં "ટોલ ફ્રી" મુદ્દે ખેડૂતોની મહારેલી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની સમસ્યા અને માંગ : ખેડૂતોની મુખ્ય માંગ છે કે ટોલ પ્લાઝાની આજુબાજુના 20 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં આવતા વાહનચાલકોને ટોલ ફ્રી કરવામાં આવે. હજારથી વધુ ખેડૂતોએ રેલી યોજી અને પોતાની માગણી કરી હતી. ટોલ પ્લાઝા ખાતે એક સભા પણ કરી અને કહ્યું હતું કે, ખેડૂતોએ આજે તો શાંત રેલી કરી છે. પરંતુ જો ખેડૂતોની માંગણી નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો આગામી સમયમાં આક્રમક આંદોલન પણ કરીશું.

ખેડૂતોએ કહ્યું- "આજે શાંત છીએ, હવે ઉગ્ર આંદોલન થશે" (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોએ કહ્યું કે, જે ખેડૂતોએ હાઇવે ઓથોરિટી અને હાઇવે બનાવવા માટે જમીન આપી તે જ ખેડૂતોને હવે અહિયાંથી પસાર થવા માટે પૈસા ચૂકવવા પડે છે, તે કેટલું યોગ્ય કહી શકાય. આસપાસના ગામના લોકો રાત-દિવસ અહીંથી પસાર થાય છે, તેમને ટોલની રકમ પોસાય તેમ નથી.

ટોલ પ્લાઝા સંચાલકોએ કહ્યું...

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ખેડૂતો ટોલ ફ્રી ની માંગ કરી રહ્યા છે. અગાઉ પણ 30 ગામના સ્થાનિક ખેડૂત આગેવાનોએ ટોલ ફ્રી મુદ્દે રજૂઆત કરી હતી. હવે ફરી રેલી કાઢી અને ટોલ ફ્રી મુદ્દે રજૂઆત કરી છે. ટોલ પ્લાઝા ઓથોરિટીનું કહેવું છે કે, આ ખેડૂતોની માંગણી નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી સુધી પહોંચાડી છે. હવે નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી જે નિર્ણય લેશે તે માન્ય રહેશે.

ટોલ પ્લાઝા સંચાલકોએ કહ્યું... (ETV Bharat Gujarat)

ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી : ખેડૂતો આગામી દિવસોમાં લડત વધુ ઉગ્ર બનાવવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે, જો માંગ નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો આગામી દિવસોમાં ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા ખાતે પશુઓ સાથે ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોનું આંદોલન ઉગ્ર બને તેવી સંભાવના છે. અથવા સરકાર ખેડૂતોની માંગણી સ્વીકારી અને 20 કિલોમીટરના અંતરમાં ટોલ ફ્રી કરે છે.

આ પણ વાંચો...

બનાસકાંઠા : પાલનપુર-આબુરોડ હાઇવે પર આવેલ ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા પર ખેડૂતો દ્વારા ટોલ ફ્રીની માંગ સાથે આંદોલન કરવામાં આવ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો આંદોલનમાં જોડાયા હતા અને બે કિલોમીટર લાંબી રેલી યોજી હતી. ત્યારબાદ ખેડૂતોએ ટોલ પ્લાઝા પર સભા યોજી કહ્યું કે, આજે તો શાંત દેખાવ છે પરંતુ જો માંગણી નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન થશે.

ટોલ પ્લાઝા મુદ્દે ખેડૂતો આકરા પાણીએ : પાલનપુર-આબુરોડ હાઇવે પર આવેલા ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા નજીક ખેડૂતોનો આક્રામક મૂડ જોવા મળ્યો. ટોલ ફ્રી કરવાની માંગ સાથે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો એકઠા થયા હતા. પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ખેડૂતોની બે કિલોમીટર સુધી રેલી યોજાઈ હતી. ખેડૂતોએ ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા નજીક સભા યોજીને પોતાની માંગ ઉઠાવી હતી.

બનાસકાંઠામાં "ટોલ ફ્રી" મુદ્દે ખેડૂતોની મહારેલી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની સમસ્યા અને માંગ : ખેડૂતોની મુખ્ય માંગ છે કે ટોલ પ્લાઝાની આજુબાજુના 20 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં આવતા વાહનચાલકોને ટોલ ફ્રી કરવામાં આવે. હજારથી વધુ ખેડૂતોએ રેલી યોજી અને પોતાની માગણી કરી હતી. ટોલ પ્લાઝા ખાતે એક સભા પણ કરી અને કહ્યું હતું કે, ખેડૂતોએ આજે તો શાંત રેલી કરી છે. પરંતુ જો ખેડૂતોની માંગણી નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો આગામી સમયમાં આક્રમક આંદોલન પણ કરીશું.

ખેડૂતોએ કહ્યું- "આજે શાંત છીએ, હવે ઉગ્ર આંદોલન થશે" (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોએ કહ્યું કે, જે ખેડૂતોએ હાઇવે ઓથોરિટી અને હાઇવે બનાવવા માટે જમીન આપી તે જ ખેડૂતોને હવે અહિયાંથી પસાર થવા માટે પૈસા ચૂકવવા પડે છે, તે કેટલું યોગ્ય કહી શકાય. આસપાસના ગામના લોકો રાત-દિવસ અહીંથી પસાર થાય છે, તેમને ટોલની રકમ પોસાય તેમ નથી.

ટોલ પ્લાઝા સંચાલકોએ કહ્યું...

છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ખેડૂતો ટોલ ફ્રી ની માંગ કરી રહ્યા છે. અગાઉ પણ 30 ગામના સ્થાનિક ખેડૂત આગેવાનોએ ટોલ ફ્રી મુદ્દે રજૂઆત કરી હતી. હવે ફરી રેલી કાઢી અને ટોલ ફ્રી મુદ્દે રજૂઆત કરી છે. ટોલ પ્લાઝા ઓથોરિટીનું કહેવું છે કે, આ ખેડૂતોની માંગણી નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી સુધી પહોંચાડી છે. હવે નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી જે નિર્ણય લેશે તે માન્ય રહેશે.

ટોલ પ્લાઝા સંચાલકોએ કહ્યું... (ETV Bharat Gujarat)

ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી : ખેડૂતો આગામી દિવસોમાં લડત વધુ ઉગ્ર બનાવવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે, જો માંગ નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો આગામી દિવસોમાં ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા ખાતે પશુઓ સાથે ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોનું આંદોલન ઉગ્ર બને તેવી સંભાવના છે. અથવા સરકાર ખેડૂતોની માંગણી સ્વીકારી અને 20 કિલોમીટરના અંતરમાં ટોલ ફ્રી કરે છે.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

ટોલ ફ્રી માટે ખેડૂત આંદોલનBANASKANTHA FARMERS PROTESTબનાસકાંઠા ખેડૂત આંદોલનNATIONAL HIGHWAY AUTHORITYFARMERS PROTEST

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.