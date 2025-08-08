બનાસકાંઠા: એરોમા સર્કલના ટ્રાફિકના નિવારણ માટે સોનગઢથી જગાણા સુધી અંદાજે 25 કિલોમીટરનો બાયપાસ કરોડોના ખર્ચે મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. બાયપાસ મંજૂર કર્યા બાદ છેલ્લા દોઢેક વર્ષથી ખેડૂતો આ બાયપાસનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, 'અમારી આજીવિકા એટલે કે અમારી જમીન બાયપાસમાં જાય તો અમે ક્યાં જઈશું? જોકે ખેડૂતોના ઉગ્ર વિરોધ વચ્ચે આજે ફરી એકવાર તંત્ર દ્વારા ખુંટ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કર્મચારીઓના કાફલા સાથે ડીએલઆર (DLR) કચેરીના કર્મચારીઓ માર્ગ મકાન વિભાગના કર્મચારીઓ સહિત તંત્ર દ્વારા ખોડલા ગામની સીમમાં ખુંટ મારવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. તંત્ર દ્વારા આ પ્રક્રિયા શરૂ કરતા ખેડૂતો પણ એકત્ર થયા હતા. ખેડૂતોએ આ ખુંટ મારવાની પ્રક્રિયાનો સખત વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
ખેડૂતોએ કહ્યું કે, '100 મીટર નહીં પરંતુ 60 મીટર જમીન જ બાયપાસમાં સંપાદન કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે.'
પાલનપુર તાલુકાના અંદાજે 16 જેટલા ગામોની જમીન આ બાયપાસમાં સંપાદન થઈ રહી છે. જેમાં મોટાભાગના ખેડૂતોની જમીન સંપૂર્ણ બાયપાસમાં સંપાદન થઈ જતા ખેડૂતો જમીન વિહોણા બને તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. જોકે તંત્રના કર્મચારીઓ અને પોલીસ કર્મચારીઓને ખેડૂતોએ શ્રાપ આપ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, 'તમારું ખરાબ થશે ખેડૂતોની આંતરડી બાળીને વિકાસ ના કરી શકાય.'
બાયપાસ જમીન સંપાદનમાં ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર મળે ખેડૂતોની જમીન ઓછી કપાય તે માટે મુખ્યમંત્રીથી લઈને હાઈકોર્ટ સુધી ખેડૂતોએ રજૂઆતો કરી છે પરંતુ આજદિન સુધી ખેડૂતોની આ રજૂઆતોનું કોઈ જ પરિણામ મળ્યું નથી, અને આ જ કારણે ખેડૂતો આજે પોતાનો ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. ખુંટ મારવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન મહિલા ખેડૂતો પણ પોતાના ખેતરમાં બેસીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
મહિલા ખેડૂતોએ કહ્યું કે, 'આ અમારી જમીન છે આ કોઈ સરકારની જમીન નથી માટે અમારી જમીનમાંથી કોઈ અમને દૂર ના કરી શકે. મહિલા ખેડૂતોની ઉગ્ર બોલાચાલી વચ્ચે થોડા સમય માટે પોલીસ અને ખેડૂતો વચ્ચે ઘર્ષણ જેવી પરિસ્થિતિ ઉભી થાય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.'
મહિલા ખેડૂતોએ વધુમાં કહ્યું કે, 'અમારી જમીન છીનવાઈ જશે તો અમારા પરિવારનું ગુજરાન અમે નહીં ચલાવી શકીએ અમને અમારી જમીનનું યોગ્ય વળતર નથી મળી રહ્યું, અમારી મહામૂલી જમીન અમારી જઈ રહી છે. મહિલા ખેડૂતોએ કહ્યું આ જમીન જશે તો અમે જમીન વિહોણા બની જઈશું - તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે.'
પાલનપુર એરોમા સર્કલ ઉપર રોજિંદી ટ્રાફિક સમસ્યાનું નિવારણ લાવવા કરોડોના ખર્ચે આ બાયપાસ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ, રાજસ્થાન, ગાંધીધામ સહિતના મુખ્ય શહેરોને જોડતા સ્ટેટ અને નેશનલ હાઈવે ઉપર ટ્રાફિક જામની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે ત્યારે સરકારે કરોડોના ખર્ચે બાયપાસ મંજૂર કર્યો છે, પરંતુ આ બાયપાસમાં ખેડૂતોની જમીન સંપાદનમાં ભારે વિરોધ ઉઠયો છે. જોકે ખોડલા ગામે જમીન સંપાદનમાં ખુંટ મારવાની પ્રક્રિયા કરવા આવેલ કર્મચારી મીડિયા સમક્ષ સ્પષ્ટપણે કોઈ જ જવાબ આપી શક્યા ન હતા. સક્ષમ અધિકારી પણ હાજર જોવા મળ્યા ન હતા.
બાયપાસ રોડમાં પાલનપુર તાલુકાના 16 ગામના મોટાભાગના ખેડૂતોની જમીન સંપાદન થઈ રહી છે, તેઓ કહી રહ્યા છે કે તેમની જમીન માત્ર 60 મીટર જ સંપાદન કરવામાં આવે 100 મીટર જમીન સંપાદન કરવામાં ન આવે. જોકે આ માંગ છેલ્લા દોઢેક વર્ષથી ખેડૂતો કરી રહ્યા છે પરંતુ ખેડૂતોની આ રજૂઆત ધ્યાને નથી લેવાઈ.
ખેડૂતોએ કહ્યું કે, આટલા મોટા રોડની કોઈ જરૂર નથી તેમ છતાં ખેડૂતોની 100 મીટર જમીન સંપાદન કરવામાં આવી રહી છે. જોકે આજે ખેડૂતોના ઉગ્ર વિરોધ વચ્ચે ખુંટ મારવાની પ્રક્રિયા તંત્ર દ્વારા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે અને આગામી દિવસોમાં આ બાયપાસ રોડને લઈને આગળની પ્રક્રિયા તંત્ર હાથ ધરશે.
