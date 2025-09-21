બનાસકાંઠા: નવરાત્રીને લઈને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનું જાહેરનામું, 12 વાગ્યા બાદ સ્પીકર બંધ, ગરબા સ્થળે મહિલા સુરક્ષાકર્મી
બનાસકાંઠા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ મિહિર પટેલ દ્વારા આવનારા નવરાત્રી મહોત્સવને લઈ જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરાયું છે.
બનાસકાંઠા: નવરાત્રી મહોત્સવને લઈને બનાસકાંઠા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં ગરબા આયોજકોને સુરક્ષા સાથે નવરાત્રી સૌહાર્દપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે થાય તે માટે જરૂરી સૂચનાઓ અપાઈ છે. ખાસ કરીને ગરબા કાર્યક્રમોમાં સીસીટીવી, સુરક્ષા સ્ટાફ અને ઈમરજન્સી ગેટ ફરજિયાત રાખવા જણાવાયું છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ મિહિર પટેલ દ્વારા આવનારા નવરાત્રી મહોત્સવને લઈ જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરાયું છે. ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા-2023 તથા ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ-1951ની કલમો હેઠળ બહાર પાડવામાં આવેલ આ જાહેરનામાં મુજબ નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન સૌહાર્દપૂર્ણ અને સુરક્ષિત રીતે થાય તે માટે આયોજકોને કડક સુચનાઓ આપવામાં આવી છે.
ગરબાના કાર્યક્રમો જાહેર જનતાને અડચણરૂપ ન બને તે માટે કોમન પ્લોટ કે જાહેર ઉપયોગી જગ્યાઓ પસંદ કરવાની રહેશે. પ્રવેશ-નિકાસ માટે અલગ ગેટ, પુરુષ-મહિલા માટે અલગ પ્રવેશદ્વાર, સીસીટીવી કેમેરા, સિક્યુરીટી સ્ટાફ, મેટલ ડિટેક્ટર, મહિલા સુરક્ષા કર્મચારી તેમજ ઈમરજન્સી ગેટ રાખવાના રહેશે. નશાની હાલતમાં આવેલ વ્યક્તિને પ્રવેશ આપવાનો નહીં અને શંકાસ્પદ જણાય તો તરત જ પોલીસને જાણ કરવા માટે કહેવાયુ છે.
ટિકિટો/પાસની ક્ષમતા કરતા વધુ વિતરણ ન કરવા તેમજ પાર્કિંગ વ્યવસ્થા સુચારુ રાખવા, વીજળી અને અગ્નિશામક સાધનોની સુવિધા ગોઠવવા અને સ્ટેજની મજબૂતી અંગે PWDનું પ્રમાણપત્ર મેળવી લેવા માટે સૂચનાઓ આપી છે. રાત્રે 12 વાગ્યા બાદ સાઉન્ડ સિસ્ટમ ન વગાડવા અને હોસ્પિટલ-શૈક્ષણિક સંસ્થા નજીક અવાજ પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ રહેશે તે પ્રકારની સૂચનાઓ આપી છે.
આયોજકોને રાજકીય કે ધાર્મિક ઉશ્કેરણીજનક પ્રવૃત્તિ ન કરવા, ગેરરીતિ કે અશ્લીલતા ટાળવાની અને તમામ સુરક્ષા પગલાં સાથે એમ્બ્યુલન્સ-મેડિકલ સુવિધાની વ્યવસ્થા કરવાની ફરજિયાત કરવા સૂચના આપી છે. આ જાહેરનામું બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા. 22 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સુધી અમલમાં રહેશે. જાહેરનામાંનો ભંગ કરનાર વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામા આવશે તેવી સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપી દેવાઈ છે.
