બનાસકાંઠા : ખોટા રેશનકાર્ડ ધારકો સામે તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવાનો મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. લાભ લેવા ઘણા લોકોએ બોગસ ડોક્યુમેન્ટ આપી ગેરકાયદેસર રીતે રેશનકાર્ડ બનાવ્યા હોવાનું બહાર આવતા તંત્રએ આવા 6,300 રેશનકાર્ડ રદ કરી દીધા છે.
ભૂતિયા રેશનકાર્ડ હવે નહીં ચાલે...
ભૂતિયા રેશનકાર્ડનો મુદ્દો સરકારના ધ્યાને આવતા કેન્દ્ર સરકારે 40 હજાર રેશનકાર્ડની યાદી મોકલી હતી. જેમાં બનાસકાંઠાના તંત્રએ ચકાસીને 6,300 કાર્ડ રદ્દ કર્યા છે. જ્યારે હજુ પણ કોઈ BPL લાભાર્થી હશે અને ખોટો લાભ લીધો હશે તો તેની સામે પણ કાર્યવાહી કરવાની તૈયારીઓ હાથ ધરાઈ છે.
તંત્ર દ્વારા ASSAC રેશનકાર્ડ ધરાવતા તમામ લાભાર્થીઓને 31 ઓક્ટોબર 2025 સુધીમાં પોતાના આધાર કાર્ડની નકલ રેશનકાર્ડ સાથે જોડવા માટે ફરજીયાત કરવામાં આવ્યું છે. જે લોકો આધારકાર્ડ જોડાવશે નહીં તેમના રેશનકાર્ડ રદ કરવામાં આવશે અને તેઓ સરકાર દ્વારા મળતા લાભોથી વંચિત રહેશે.
જરૂરિયાતમંદો સરકાર લાભથી વંચિત
બીજી તરફ અનેક ગરીબ પરિવારો એવા પણ છે કે જેઓને રેશનકાર્ડનો લાભ મેળવવા માટે ભારે ધક્કા ખાવા પડે છે. ખરેખર સહાયની જરૂરિયાત ધરાવતા પરિવારોને તંત્રની જટિલ પ્રક્રિયામાં અવરોધો આવતા અનાજ મેળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. તેમને આક્ષેપો કર્યા કે, પૈસા વાળા લોકોને અનાજ મળી રહ્યું છે. તેમની માંગ છે કે રેશનકાર્ડ ચાલુ થાય અને સરકાર તરફથી મળતો અનાજનો જથ્થો મળતો થાય.
મફતપુરા વિસ્તારના રેશનકાર્ડ ધારક કમુબેન નટે કહ્યું કે, છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી રેશનકાર્ડ દ્વારા મળતો સરકારી અનાજનો જથ્થો નથી મળી રહ્યો. આ અંગે તેમણે કચેરીમાં ધક્કા ખાઈને રજૂઆત કરી છે, પરંતુ રેશનકાર્ડ બંધ થઈ ગયું હોવાનું કચેરીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે એક તરફ સરકાર ગરીબોને અનાજ મળે તે માટે રેશનકાર્ડ દ્વારા અનાજ પહોંચાડે છે, પરંતુ અમે મજૂરી વર્ગના લોકો છીએ છતાં અમને અનાજ મળતું નથી.
બોગસ ડોક્યુમેન્ટ આપવા દંડનીય અપરાધ
બોગસ ડોક્યુમેન્ટ દ્વારા ભૂતિયા રેશનકાર્ડ બનાવી સરકારી લાભ લેનારા લોકો સામે સરકાર દ્વારા લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. આવા રેશનકાર્ડ બંધ કરીને કાર્યવાહી કરતા પાલનપુરના જાગૃત નાગરિકે સરકારના આ નિર્ણયની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, બોગસ રેશનકાર્ડ બંધ થશે તો તેનો સાચો હક ગરીબ લાભાર્થીઓને મળતો થશે. છેવાડાના ગામ સુધી સરકારી અનાજ પહોંચશે. જો હજુ પણ તંત્ર ઊંડાણપૂર્વક ચકાસણી કરે તો 15,000 થી વધુ રેશનકાર્ડ રદ થઈ શકે છે.
આ અંગે વકીલે મનોજ ઉપાધ્યાયે કહ્યું કે, કાયદાકીય રીતે જોવામાં આવે તો આવા કિસ્સામાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 420 હેઠળ કાર્યવાહી થઈ શકે છે, જેમાં સાત વર્ષ સુધીની સજા થવાની જોગવાઈ છે. સાથે જ આવા કાર્ડ દ્વારા લેવાયેલો ખોટો લાભ પણ સરકાર દ્વારા પાછો વસૂલ કરવામાં આવી શકે છે.
