દિયોદરની ગોલવી નવા પ્રાથમિક શાળાને ગામલોકોએ કરી તાળાબંધી, શિક્ષકની બદલીને લઈ વિરોધ
જિલ્લામાં શિક્ષણ વિભાગ સામે રોષ વ્યક્ત કરીને એકજ દિવસમાં 2 શાળાઓને વાલીઓ અને ગ્રામજનોએ શાળાઓને તાળાબંધી કરી દીધી છે.
Published : October 4, 2025 at 6:51 PM IST
બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં શિક્ષણ વિભાગ સામે રોષ વ્યક્ત કરીને એકજ દિવસમાં 2 શાળાઓને વાલીઓ અને ગ્રામજનોએ શાળાઓને તાળાબંધી કરી દીધી છે. એક શાળામાં શિક્ષકની બદલી કરી દેવાતા ગામ લોકો નારાજ થયા છે. જ્યારે બીજી શાળામાં આચાર્યની નિમણુંક ન થતા ગામલોકો નારાજ થયા છે. આ બंને ગામના લોકોએ શાળાઓને તાળાબંધી કરી ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી આપી છે.
શાળાઓને તાળાબંધી કરી ઉગ્ર આંદોલન
દિયોદરના ગોલવી નવા પ્રાથમિક શાળાને ગ્રામજનોએ આક્રોશ સાથે તાળાબંધી કરીને શિક્ષણ વિભાગ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. ગામલોકોએ શિક્ષકની બદલી રોકવા માટે રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ આ રજૂઆતો ધ્યાને ન લેવાઈ હોવાના આક્ષેપો કરીએ ગામ લોકોએ શાળાને તાળાબંધી કરી બદલી રોકવા માટે માંગ કરી છે.
દિયોદરના ગોલવી નવા પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવતા શિક્ષક દુદારસિંહ ચૌહાણની સુઈગામના ધનાણા ગામે બદલી કરી દેવામાં આવી છે, ત્યારે ગામ લોકો આ શિક્ષકને પોતાની શાળામાં જ રાખવા માટેની માંગ કરી રહ્યા છે. શિક્ષકની બદલી ન થાય તે માટે ગામ લોકોએ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે, અને આ શિક્ષકને ગામની જ શાળામાં રાખવામાં આવે તેવી માંગ ગામલોકો કરી રહ્યા છે.
ગોલવી નવા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકની બદલી રોકવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની પણ ગામ લોકોએ ચીમકી આપી છે. દુદારસિંહ ચૌહાણ આ શાળામાં વર્ષ 2017થી ફરજ બજાવી રહ્યા છે. જ્યારે તેમની બદલી સુઈગામના ધનાણા ગામે કરી દેવામાં આવી છે. જેનો વિરોધ ગામલોકો કરી રહ્યા છે.
જ્યારે ડીસા તાલુકાના પમરુ ગામની શાળાને પણ વાલીઓ અને ગ્રામજનોએ મળીને શાળાને તાળાબંધી કરી દીધી છે. ગામ લોકોની માગણી છે કે શાળામાં કાયમી ધોરણે આચાર્યની નિમણૂક કરવામાં આવે છેલ્લા 6 મહિનાથી આચાર્યની નિમણૂક ન કરાઈ હોવાના આક્ષેપો સાથે ગામ લોકોએ નારાજગી વ્યક્ત કરીને શાળાને તાળાબંધી કરી દીધી છે. આચાર્યની નિમણૂક કરવાની રજૂઆતનો ઉકેલ ન આવતા આખરે ગામ લોકોએ શાળાને તાળાબંધી કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે, અને જ્યાં સુધી શાળામાં આચાર્યને મુકવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી શાળાને તળબંધી રખાશે તેવી મક્કમતા હાલ તો દાખવી છે.
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીને ટેલીફોનિક પૂછતા તેમને કહ્યું કે, "હાલમાં આ શિક્ષકની બદલી કરવામાં આવી છે. જોકે નારાજ ગામ લોકોએ તાળાબંધી કરી છે. જોકે વધુ આ બાબતે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીએ કશું જ કહેવાનું ટાળ્યું હતું. તેમને કહ્યું કે શિક્ષકની બદલી થઈ છે, એટલે કે હાલમાં આ બદલી રોકી નહીં શકાય તેમ તમને જણાવ્યું છે."
