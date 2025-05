ETV Bharat / state

ડીસામાં સાટા પદ્ધતિના લગ્નમાં યુવકની ઘાતકી હત્યા, ક્રાઈમ ફિલ્મ-સીરિયલ જેમ બહેન-પ્રેમીએ ભાઈને પતાવી દીધો - DEESA MURDER CASE

બહેને પ્રેમી સાથે મળીને કરી ભાઈની હત્યા ( ETV Bharat Gujarat )

Published : May 15, 2025 at 7:50 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 8:02 PM IST

બનાસકાંઠા: પ્રેમ આંધળો હોય છે અને ઘણીવાર આવા પ્રેમમાં લોકો હત્યા કરતા પણ અચકાતા નથી. કંઈક આવો જ કિસ્સો ડીસાના જાવલ ગામેથી સામે આવ્યો છે. ડીસાના જાવલ ગામે થોડા દિવસો પહેલા ઘરની બહાર સુતેલા ગણેશભાઈ પટેલની હત્યા કરવામાં આવી હતી. તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારી હત્યા કરતા સમગ્ર મામલે ડીસા તાલુકા અને એલસીબીએ તપાસ હાથ ધરી હત્યારાઓને ઝડપી લેવા અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરી હતી. અને આખરે સમગ્ર હત્યાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી મહિલા સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી લીધી છે. પિતરાઈ બહેને કરી ભાઈની હત્યા

પોલીસ તપાસમાં સમગ્ર હત્યાને અંજામ આપનાર અને હત્યાનું કાવતરું ઘડનાર બીજું કોઈ નહીં પરંતુ પિતરાઈ બહેન જ નીકળી છે. જેને સાટા પદ્ધતિમાં કરેલા લગ્ન બાદ પતિ ગમતો ન હોવાથી અને અન્ય પ્રેમી સાથે લગ્ન કરવા માટે પોતાના પિતરાઈ ભાઈનું જ ઢીમ ઢાળી દીધું છે. મૃતક ગણેશભાઈના મોતથી સાટા પદ્ધતિથી કરેલા લગ્ન વિચ્છેદ થાય અને તે પ્રેમી સાથે લગ્ન કરી શકે તેવો બદ ઈરાદો પાર પાડવા પિતરાઈ બહેન જ વેરી બની હતી. બહેને પ્રેમી સાથે મળીને કરી ભાઈની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

