Etv BHARATનો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ: બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારોમાં પુર જેવી પરિસ્થિતિ, ગામો પાણીમાં ડૂબ્યા
સરહદી વિસ્તારમાં આવેલી આકાશી આફત વચ્ચે Etv ભારત અસરગ્રસ્ત ગામોમાં લોકોની વેદના જાણવા પહોંચ્યું હતું.
બનાસકાંઠા : જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં આકાશી આફતે કાળો કેર વર્તાવ્યો છે. વાવ, થરાદ, ભાભર અને સૌથી વધુ સુઈગામ તાલુકાના ગામોમાં 18 ઈંચથી વધુ પડેલા વરસાદે તબાહી સર્જી છે, ગામો પાણીમાં ડૂબ્યા છે. પશુઓ માટે ઘાસચારો નથી તો પીવા માટે પાણી પણ નથી, તેવી પરિસ્થિતિમાં હાલ લોકો જીવવા માટે મજબૂર બન્યા છે. ઢોર ઢાંખર સાથે લોકો ગામના ચોકમાં રહેવા માટે મજબૂર બન્યા છે. સરહદી વિસ્તારમાં આવેલી આકાશી આફત વચ્ચે Etv ભારત અસરગ્રસ્ત ગામોમાં લોકોની વેદના જાણવા પહોંચ્યું હતું.
સરહદી વિસ્તારમાં વર્ષ 2015 - 17માં આવેલા પુર કરતા પણ ભયંકર પરિસ્થિતિ જોવા મળી હતી. ભાભરથી સુઈગામ જવાનો મુખ્ય હાઈવે પર કેડ સમા પાણી ભરાઈ જતા કોઈ વાહન સૂઈગામ તરફ જઈ શકે તેવી પરિસ્થિતિ નથી, માત્ર ટ્રેકટર જ એક સહારો છે. જેના પર બેસી નજીકના ગામોમાં જઈ શકાય છે. પાટણ જિલ્લાના સેવાભાવી લોકો અસરોગ્રસ્ત ગામોમાં મદદ માટે તો પહોંચ્યા હતા, પરંતુ તેઓ સુઈગામ હાઇવે ઉપર જ અટવાઈ ગયા હતા. કારણ કે આગળ જઈ શકાય તેવી પરિસ્થિતિ ન હતી.
Etv ભારત સમક્ષ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર લોકોએ પોતાની વેદના ઠાલવી
Etv BHARAT સૌ પ્રથમવાર સુઈગામ તાલુકાના મોતીપુરા ગામે પહોંચ્યું હતું. જ્યાં ગામ લોકોએ કહ્યું, સુઈગામ તાલુકાના મોતીપુરા ગામમાં હજુ સુધી તંત્રની કોઈજ મદદ પહોંચી નથી, ના કોઈ નેતાઓ ગામ લોકોની ખબર પૂછવા આવ્યા છે. જ્યારે વરસાદ ભારે પવન સાથે આવ્યો ત્યારે આખી રાત ઊભા રહીને વિતાવી હતી, અને ત્રણ દિવસે ખાવાનું ખાધું છે. ગામની શાળામાં પણ પાણી ભરાયેલા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. ગામમાં મીડિયા પહોંચતા જ ગામ લોકોએ પોતાની વેદના મીડિયા સમક્ષ જણાવી હતી.
જ્યાં કોઈ ગાડી ના જઈ શકે ત્યાં માત્ર અમને સહારો મળ્યો, રેડ ક્રોસ સોસાયટીની એમ્બ્યુલન્સે અમને ભરડવા ગામ સુધી પહોંચાડ્યા હતા. ચારે બાજુ પાણી જ પાણી અને રોડ ઉપર પણ ભરાયેલા ઘૂંટણ સમા પાણીમાં પસાર થઈને જ્યારે ભરડવા ગામ પહોંચ્યા ત્યાં પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ જ હતી. ગામના લોકો પોતાના ઢોર ઢાંખર લઈને રોડ ઉપર બેઠેલા જોવા મળ્યા હતા. ચાર દિવસ વીત્યા પરંતુ ગામમાં પાણી ઓસર્યા નથી, અને હાલ પણ ધસમસતા પાણીના પ્રવાહ ગામમાં પ્રવેશી રહ્યા છે.
સમગ્ર ગામ પાણીમાં ડુબ્યુ
ગામ લોકો સાથે વાત કરતા ગામ લોકોએ કહ્યું, "છેલ્લા પાંચ દિવસથી ઘરથી બહાર બેસી દિવસો વિતાવી રહ્યા છીએ. તંત્રનો કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ નેતા હજુ અમને પૂછવા આવ્યો નથી. તંત્ર ભલે 18 ઇંચ વરસાદના આંકડા રજૂ કરતુ હોય પરંતુ અહીંયા તો આભ ફાટી નીકળ્યું હોય તેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી, ગામ આખું પાણીમાં છે. ગામના લોકો ગામથી બહાર રોડ પર બેઠા હોય તેવા દ્રશ્યો ભરડવા ગામના જોવા મળ્યા છે.
ભરડવા ગામના લોકો સાથે વાતચીત
જોકે ભરડવા ગામમાં ઘરોમાં પાણી પહોંચી જતા પશુઓ પણ પાણીમાં બેઠેલા જોવા મળ્યા હતા ઘરોમાં પાણી ઘુસી જતા લોકોએ ઘરોની છત ઉપર રાત વિતાવી હતી આ લોકો સાથે વાત કરતા તેમને કહ્યું કે જાણે મોતના મુખમાંથી બચ્ચા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે જોકે હજુ સુધી પણ ગામમાં પીવાનું પાણી કે વીજ પુરવઠો ચાલુ નથી થયો અને આ જ માટે ગામલોકો તંત્ર પાસે મદદની આસ લગાવી રહ્યા છે.
ભરડવા અને મોતીપુરામાં ખૂબ જ દયનિય પરિસ્થિતિ
એક તરફ તંત્ર ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર મદદ માટે પહોંચ્યું છે. NDRF અને SDRFની ટિમો પણ સ્ટેન્ડ બાય છે, પરંતુ હજુ પણ આ ભરડવા ગામ મોતીપુરા ગામ સહિતના ગામો છે, જ્યાં તંત્રની મદદ નથી પહોંચી ગામના લોકોએ કહ્યું કે વર્ષ 2015 - 17માં સરકારે તાત્કાલિક સહાય આપી અસરગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ છેલ્લા પાંચ દિવસથી અમારી પરિસ્થિતિ ખૂબ જ દયનિય હોવા છતાં આ ગામોને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. સરકાર આ ગામોને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરી અને સહાય આપે તેવી માંગ ગામના લોકોએ કરી છે.
