ETV Bharat / state

બનાસકાંઠામાં મોબાઈલ ગેમ બની મોતની ગેમ, ભરકાવાડા ગામમાં ગેમની ઝાળે લીધો યુવકનો જીવ

ગરીબ પરિવારનો દીકરો કેવી રીતે ઓનલાઈન ગેમની ઝાળમાં ફસાયો અને કેવી રીતે તેને પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું શું છે. વિગતે વાંચો આ અહેવાલમાં....

ગેમનો ભયાનક ખેલ સાયબર ફોર્ડ
ગેમનો ભયાનક ખેલ સાયબર ફોર્ડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 9:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા : જિલ્લામાં મોબાઈલ ગેમ મોતની ગેમ બની ગઈ છે. એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં ઓનલાઈન ગેમની લતે લાખો ગુમાવ્યા બાદ યુવકે પોતાનું જીવન ટૂંકાવી લીધું છે. આ ગરીબ પરિવારનો દીકરો કેવી રીતે ઓનલાઈન ગેમની ઝાળમાં ફસાયો અને કેવી રીતે તેને પોતાનું જીવન ટૂંકાવ્યું શું છે. વિગતે વાંચો આ અહેવાલમાં....

ગેમનો ભયાનક ખેલ સાયબર ફોર્ડ

આધુનિક યુગમાં મોબાઈલ ખૂબ જ જરૂરી છે, પરંતુ જો આ જ મોબાઈલનો તમે યોગ્ય ઉપયોગ ના કરી શકો તો ક્યારેક એ તમારા હાથમાં રહેલો આ મોબાઈલ તમારો જીવ લઈ શકે છે. મોબાઈલમાં આવતી લોભામણી ગેમોની જાહેરાતો તમારા પરિવારનો માળો વિખેરી શકે છે, કંઈક આવો જ કિસ્સો બનાસકાંઠાના વડગામ તાલુકાના ભરકાવાડા ગામેથી સામે આવ્યો છે. ભરકાવાડા ગામે રહેતો મનુભાઈ પરમાર નામનો એક ગરીબ પરિવારનો દીકરો રીક્ષા ચલાવીને પોતાના પરિવારનુ ગુજરાન ચલાવતો હતો. જોકે હાથમાં રહેલા મોબાઈલમાં લોભામણી ગેમોની જાહેરાતો જોયા બાદ આ યુવક પણ પૈસા કમાવાની લ્હાયમાં આ ગેમોની મોહજાળમાં ફસાયો હતો. આ જ કારણે આ યુવકે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે, અને આજે દોઢ વર્ષનો દીકરો આજે 13 વર્ષની દીકરી સાથે માતા અને પત્નીના આંખમાં આંસુ છોડી ગયો છે.

ગેમનો ભયાનક ખેલ સાયબર ફોર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

મૃતક મનુભાઈ પરમારે પૈસા કમાવાના ચક્કરમાં ઓનલાઈન ગેમની લતે લાગ્યા અને આ જ કારણે પૈસા તો ના કમાઈ શક્યા, પરંતુ પોતાની જીવનની મૂડી આ ગેમની મોહમાયામાં ગુમાવી દીધી એટલું જ નહીં એક બે લાખ નહીં પરંતુ 14 લાખ રૂપિયાનું દેવું થઈ ગયું ગરીબ પરિવાર માટે આટલું મોટું દે દેવું ક્યારે પૂરી ન શકાય તેમ હતુ. આના જ આઘાતમાં રહેતા મનુભાઈએ જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું.

ગેમની ઝાળે લીધો યુવકનો જીવ
ગેમની ઝાળે લીધો યુવકનો જીવ (ETV Bharat Gujarat)

મોતની ગેમનો ભયાનક ખેલ

રીક્ષા ચલાવી દિવસે થોડી કમાણી કરતા મનુભાઈ પરમારએ ગેમની લાલચમાં પોતાનો જીવતો ખોયો છે, પરંતુ પાછળ દોઢ વર્ષનો દીકરો 13 વર્ષની દીકરી અને વિધવા માતા સાથે પોતાની પત્નીને ઊંડો આઘાત અને ક્યારેય ન સુકાય તેવા તેમની આંખોમાં આંસુ છોડી ગયા છે. મોંઘવારીમાં બાળકો અને પરિવારનું જીવન કઠણાઈ ભર્યું પસાર થાય તેવી પરિસ્થિતિ આવી પડી છે, ત્યારે ગામના લોકોએ સરકારને વિનંતી કરી મોબાઈલમાં આ પ્રકારની ગેમોની જાહેરાતો અને આવી ગેમો પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવે તેવી આજીજી કરી છે, સાથે જ ગરીબ પરિવારને સરકાર થોડીક આર્થિક મદદ કરે તેવી પણ માંગ કરી છે.

પરીવારની આંખમાં આંસુ
પરીવારની આંખમાં આંસુ (ETV Bharat Gujarat)

મૃતક મનુભાઈ પરમારના સભ્યો અચાનક આવી પડેલી આ આફતના આઘાતમાંથી આજેય બહાર આવ્યા નથી. ઘરમાં તેમનો ફોટો રાખી પરિવારના સભ્યો રડતી આંખે તેમને યાદ કરી રહ્યા છે, એટલું જ નહીં દોઢ વર્ષનો દીકરો ફોટામાં જોઈને પપ્પાને બોલાવવાનો પ્રયાસ કરતો હોય તેવા અતિ કરુણ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, ત્યારે અહીંયાથી એ શીખ લેવાની જરૂર છે કે ક્યારેક તમે પૈસા કમાવા માટે પરિવાર અને પોતાના લોકોને ભૂલીને અલગ રસ્તો અપનાવો છો. જેનું પરિણામ ક્યારે ખૂબ જ દુઃખદ આવતું હોય છે, અને આવું જ પરિણામ કદાચ મનુભાઈના પરિવારને જોવાનો વારો આવ્યો છે.

પરીવારની આંખમાં આંસુ
પરીવારની આંખમાં આંસુ (ETV Bharat Gujarat)

બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રશાંત સુમ્બેએ જિલ્લાના નાગરિકોને સાયબર ફોર્ડથી સાવધાન રહેવા અપીલ કરી છે. હાલમાં ડિજિટલ એરેસ્ટ ઓનલાઈન ગેમ, એપીકે લીંક દ્વારા સાયબર ગઠિયાઓ લોકોને સાયબર ફોર્ડનો શિકાર બનાવતા હોય છે, ત્યારે આવા સમયે 1930 હેલ્પલાઈન નંબર પર તાત્કાલિક જાણ કરવા માટે પણ અપીલ કરી છે.

પરીવારની આંખમાં આંસુ
પરીવારની આંખમાં આંસુ (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. બનાસકાંઠા જિલ્લાના વિભાજનને કેબિનેટમાં મળી મંજુરી, 4 નવા તાલુકાની પણ જાહેરાત
  2. બનાસકાંઠા: નવરાત્રીને લઈને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટનું જાહેરનામું, 12 વાગ્યા બાદ સ્પીકર બંધ, ગરબા સ્થળે મહિલા સુરક્ષાકર્મી

For All Latest Updates

TAGGED:

BANASKANTHA POLICEBHARKAWADABANASKANTHA NEWSCYBR FRAUD ONLINE GAMECYBR FRAUD ONLINE GAME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.