બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં રસીકસીનો જંગ, 35 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય, વધારે વાંચો...

પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરીના ફોર્મ સામે ઉમેદવાર ભરત પટેલે વાંધા અરજી કરી હતી પરંતુ 2 કલાકની સુનાવણી બાદ તેમનું ફોર્મ માન્ય રખાયું હતું.
Published : September 24, 2025 at 1:28 PM IST
બનાસકાંઠા : બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ચકાસણીની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ છે. કુલ 16 બેઠકોના 35 ઉમેદવારોના ફોર્મ માન્ય રહ્યા છે. જોકે પાલનપુર બેઠક સૌથી હોટ રહી હતી. જ્યાં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરીના ફોર્મ સામે ઉમેદવાર ભરત પટેલે વાંધા અરજી કરી હતી પરંતુ 2 કલાકની સુનાવણી બાદ હરિભાઈ ચૌધરીનુ માન્ય રખાયુ છે.
બનાસ ડેરી ચૂંટણી
22 સપ્ટેમ્બરે ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની અંતિમ તારીખ હતી, જેમાં 16 બેઠકો પર 35 ફોર્મ ભરાયા હતા. આજે ફોર્મ ચકાસણી દરમિયાન પાલનપુર બેઠકને લઈ ભારે ચર્ચા થઈ. ભરત પટેલે હરિભાઈ ચૌધરીના ફોર્મ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. લગભગ 2 કલાકની સુનાવણી બાદ પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરીનું ફોર્મ માન્ય જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 29 સપ્ટેમ્બરે ઉમેદવારોને ફોર્મ પરત ખેંચવાનો મોકો રહેશે અને 30 સપ્ટેમ્બરે ચૂંટણીનું અંતિમ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
પાલનપુર બેઠકના ઉમેદવાર ભરત પટેલે અરજી કરી હોવા છતાં તેઓ સવાલોના ઉત્તર આપવા સક્ષમ ન દેખાયા હતા. જ્યારે મીડિયાએ સવાલો કર્યા ત્યારે તેઓ કશું જ જવાબ આપ્યા વિના ચાલતી પકડી હતી. બીજી તરફ દાંતીવાડા બેઠકના ઉમેદવાર પી.જે. ચૌધરીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે ચૂંટણી લડવાનો સૌને અધિકાર છે, અને અંતે પક્ષનો નિર્ણય જ મહત્વનો રહેશે.
વાવ, થરાદ, સુઈગામ, ભાભર, રાધનપુર અને અમીરગઢ બેઠકો બિનહરીફ બની ગઈ છે. આમાં ખાસ વાત એ છે કે મોટાભાગની બિનહરીફ બેઠકો સરકારે જાહેર કરેલા નવા વાવ થરાદ જિલ્લામાં આવે છે. જ્યારે પાલનપુર, દાંતા, વડગામ, દાંતીવાડા, ધાનેરા અને કાંકરેજ બેઠકો જાહેર કરેલા બનાસકાંઠામાં જ છે, એટલે કે સરકારે કરેલા વિભાજનની જાહેરાત હવે સીધી બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં પણ સ્પષ્ટ થવા લાગી છે.
બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણીમાં 10 બેઠકો ઉપર પણ હજુ ચૂંટણીનો જંગ ખેલાય તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. જોકે હજુ પણ 29 સપ્ટેમ્બર સુધી માન્ય ઉમેદવારોને પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચવાનો મોકો આપવામાં આવશે ત્યારે હજુ કઈ બેઠક ઉપરથી કયા ઉમેદવાર પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર ખેંચે છે તે જોવાનું રહેશે સાથે સાથે કઈ બેઠક ઉપર રસાકસી ભર્યો જંગ રહેશે તે પણ જોવાનું રહેશે કહી શકાય કે બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણીમાં આ વખતે રસાકસી બની રહે તેવી શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે.
કઈ બેઠક પર કેટલા ફોર્મ માન્ય રખાયા
નિયામક મંડળની ચૂંટણીમાં 35 ફોર્મ માન્ય રખાયા છે જેમાં પાલનપુરમાં 2, વડગામમાં 7, દાતામાં 5 ઉમેદવારી ફોર્મ માન્ય, અમીરગઢમાં 1, દાંતીવાડામાં 3 ડીસામાં 1 ઉમેદવારી ફોર્મ માન્ય, થરાદમાં 1, ધાનેરામાં 2, વાવમાં 2 ઉમેદવારી ફોર્મ માન્ય, ભાભરમાં 1, દીયોદર 2, કાંકરેજમાં 2 ઉમેદવારી ફોર્મ માન્ય રખાયા, રાધનપુરમાં 1, સાંતલપુર 2 સુઈગામમાં 1 અને લાખણીમાં 2 ઉમેદવારી ફોર્મ માન્ય રખાયા, માન્ય ઉમેદવારી પત્રો 24 સપ્ટેમ્બરથી 29 સપ્ટેમ્બર સુધી પરત ખેંચી શકાશે.
