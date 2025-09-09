ETV Bharat / state

બનાસકાંઠા આકાશી આફત બાદ વહીવટી તંત્ર મદદે ઉતર્યું, 1.50 લાખ ફૂડ પેકેટ, 1 લાખ પાણીની બોટલનું વિતરણ કરાયું

બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં વરસાદ બાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સુઈગામ-ભાભર-વાવ-થરાદમાં રાહત-બચાવ કામગીરી પુરજોશમાં શરૂ કરાઈ છે.

બનાસકાંઠામાં પૂર અસરગ્રસ્તો માટે રસોડા ધમધમ્યા
બનાસકાંઠામાં પૂર અસરગ્રસ્તો માટે રસોડા ધમધમ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 7:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી તાલુકાઓમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી પવન સાથે ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. ખાસ કરીને સુઈગામ, ભાભર, વાવ અને થરાદ તાલુકામાં વરસાદને કારણે ગામડાઓમાં પાણી ભરાવા સાથે નાગરિકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. આજે વરસાદનું જોર ઘટ્યું છે તથા સ્થિતિ સામાન્ય થઈ રહી છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેકટર મિહિર પટેલના નેતૃત્વમાં થરાદ વાવ સુઈગામ ભાભર સહિતના વિસ્તારોમાં રાહત કામગીરી તેજ કરાઈ છે. આજરોજ કલેક્ટરના વડપણ હેઠળ વહીવટી તંત્ર દ્વારા કુલ 1.50 લાખ ફૂડ પેકેટ તથા 1 લાખ પાણીની બોટલ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં વિતરણ કરવામાં આવી રહી છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને બનાસ ડેરીના સહયોગથી આ ફૂડ પેકેટ તૈયાર કરાયા છે. વહીવટી તંત્રએ 1 લાખ પાણીની બોટલ તૈયાર કરીને વિતરણ કામગીરી ચાલી રહી છે. ફૂડ પેકેટમાં સુખડી, ચવાણું, પાપડી, ગાંઠિયા સહિતનો સૂકો નાસ્તો પેક કરવામાં આવ્યો છે. વરસાદમાં ફસાયેલા જરૂરિયાતમંદ લોકોને આ ફૂડ પેકેટ અને પાણીનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

બનાસકાંઠામાં પૂર અસરગ્રસ્તો માટે રસોડા ધમધમ્યા (ETV Bharat Gujarat)

3000 લોકો માટે ભોજનના પેકેટ તૈયાર કરાયા
ગઈકાલે સાંજે થરાદ અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં 3000 જેટલા પૂરગ્રસ્ત નાગરિકોને ભોજન મળી રહે તે માટે દૂધ શીત કેન્દ્ર ખાતે તાત્કાલિક રસોડું શરૂ કરી ભોજન વિતરણ કરાયું હતું. આજે પણ અંદાજે 3000 થી વધુ લોકોને ભોજન પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. થરાદ શીત કેન્દ્ર ખાતેથી ભોજનના પેકેટ તૈયાર કરીને લોકો સુધી પહોંચી વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જિલ્લાના તમામ પ્રાંત અધિકારીઓ સહિત વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ કામગીરીમાં જોડાયા છે.

આજરોજ સરહદી વિસ્તારમાં વરસાદનું જોર ઘટતા સ્થિતિ સામાન્ય થઈ રહી છે. કલેકટરના નેજા હેઠળ વહીવટી તંત્ર વીજળી, પાણી, ફૂડ પેકેટ, તબીબી સેવાઓ, રસ્તાઓ સહિતની સેવા માટે દિવસ રાત ખડેપગે કામગીરી કરી રહ્યું છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન થરાદ ખાતે 2 ઇંચ, વાવમાં 1.60 ઇંચ જ્યારે ભાભરમાં 5.28 ઇંચ તથા સુઈગામમાં નિહવત જેવો વરસાદ નોંધાયો છે.

શંકર ચૌધરીએ થરાદમાં અસરગ્રસ્તોની મુલાકાત લીધી (ETV Bharat Gujarat)

સરહદી વિસ્તારના 133 ગામોમાં વીજ પુરવઠો કાર્યરત કરાયો
બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી તાલુકાઓમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી પવન સાથે ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. ખાસ કરીને સુઈગામ, ભાભર, વાવ અને થરાદ તાલુકામાં વરસાદને કારણે ગામડાઓમાં પાણી ભરાવા સાથે નાગરિકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. આજે વરસાદનું જોર ઘટ્યું છે તથા સ્થિતિ સામાન્ય થઈ રહી છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેકટર મિહિર પટેલના નેતૃત્વમાં જિલ્લા યુ.જી.વી.સી.એલ પાલનપુર સર્કલ હેઠળ યુદ્ધના ધોરણે વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપન કામગીરી ચાલી રહી છે. આજે 9 સપ્ટેમ્બર સવારના 10 વાગ્યા સુધી 297 અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર પૈકી 133 ગામડાઓમાં વીજ પુરવઠો કાર્યરત કરાયો છે. બાકીના 164 ગામડાઓમાં વીજ પુરવઠાને કાર્યરત કરવા કામગીરી ચાલી રહી છે.

વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી થરાદમાં અસરગ્રસ્તોને મળ્યા
આ પહેલા સોમવારે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી વિધાનસભા ગૃહની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ પોતાના મત વિસ્તાર થરાદ ખાતે અસરગ્રસ્ત નાગરિકોની વચ્ચે પહોંચ્યા હતા. અધ્યક્ષએ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સાથે તાત્કાલિક બેઠક યોજીને વરસાદથી થયેલ નુકસાન, સ્થળાંતર, રાહત કામગીરી તથા આગામી આયોજન અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી. અધ્યક્ષએ રાહત કાર્યો તથા નાગરિકોને જરૂરી તમામ સહાય ઉપલબ્ધ થાય તે અંગે સૂચન કર્યા હતા. રાત્રિના સમયે અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ ટ્રેક્ટર પર બેસીને થરાદ શહેરના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી. લોકોની વચ્ચે જઈને સમગ્ર વરસાદી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. તેમણે લોકોને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે, સરકાર અને તંત્ર તેમની સાથે છે અને દરેકને જરૂરી સહાય પહોંચાડવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવાઈ છે.

અધ્યક્ષએ તાત્કાલિક ભોજન સહિતની વ્યવસ્થાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. વરસાદમાં ફસાયેલા નાગરિકોને સમયસર ભોજન, પીવાનું પાણી અને રાહત સામગ્રી ઉપલબ્ધ થાય તે માટે સ્થળ પર જ ઉપસ્થિતોને જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

  1. હિંમતનગર: મોતીપુરામાં પોલીસ કેબિનમાં તોડફોડ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ, જવાનને ન્યાય અપાવવા પૂર્વ સૈનિકો મેદાનમાં
  2. ભરૂચમાં નર્મદા નદીના પૂરથી ખેડૂતોના કેળ-તુવેર સહિતના પાકને નુકસાન, સરકારી સહાયની માંગ

For All Latest Updates

TAGGED:

BANASKANTHA RAINSHANKAR CHAUDHARY IN THARADBANASKANTHA RAIN DAMAGEFOOD PACKAGE DISTRIBUTION IN THARADBANASKANTHA RAIN DAMAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.