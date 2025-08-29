ETV Bharat / state

બનાસકાંઠા: દિયોદરની કેનાલમાં પ્રેમી યુગલે બે બાળકો સાથે કર્યો સામૂહિક આપઘાત - MASS SUICIDE CASE

દિયોદર તાલુકાના ગોદા ગામ નજીક એક પ્રેમી યુગલે બે નાનાં બાળકો સાથે કેનાલમાં ઝંપલાવી સામૂહિક આપઘાત કર્યો છે.

બનાસકાંઠા: દિયોદરની કેનાલમાં પ્રેમી યુગલે બે બાળકો સાથે કર્યો સામૂહિક આપઘાત
બનાસકાંઠા: દિયોદરની કેનાલમાં પ્રેમી યુગલે બે બાળકો સાથે કર્યો સામૂહિક આપઘાત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 3:14 PM IST

બનાસકાંઠા: જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં આવેલી કેનાલ ફરી એકવાર મોતનું કારણ બની છે. દિયોદર તાલુકાના ગોદા ગામ નજીક એક પ્રેમી યુગલે બે નાનાં બાળકો સાથે કેનાલમાં ઝંપલાવી સામૂહિક આપઘાત કર્યો છે. આ ઘટનામાં પ્રેમી યુગલ સહિત બંને બાળકોનાં મોત નીપજ્યાં છે. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક તરવૈયાઓ અને પોલીસે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને ચારેયના મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા હતા.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, યુવક મસાલી ગામનો અને મહિલા બુરેઠા ગામની રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ પ્રેમી યુગલે પોતાના પ્રેમના પરિણામે બે નાનાં બાળકોનો પણ જીવ લઈ લીધો. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકોએ પોલીસને સૂચના આપી હતી, જે બાદ પોલીસે તરવૈયાઓની મદદથી ચારેય મૃતદેહો બહાર કાઢીને નજીકની સરકારી હોસ્પિટલમાં પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યા હતા.

બનાસકાંઠા: દિયોદરની કેનાલમાં પ્રેમી યુગલે બે બાળકો સાથે કર્યો સામૂહિક આપઘાત
બનાસકાંઠા: દિયોદરની કેનાલમાં પ્રેમી યુગલે બે બાળકો સાથે કર્યો સામૂહિક આપઘાત (Etv Bharat Gujarat)
બનાસકાંઠા: દિયોદરની કેનાલમાં પ્રેમી યુગલે બે બાળકો સાથે કર્યો સામૂહિક આપઘાત
બનાસકાંઠા: દિયોદરની કેનાલમાં પ્રેમી યુગલે બે બાળકો સાથે કર્યો સામૂહિક આપઘાત (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે મૃતદેહોની ઓળખ કરીને તેમના પરિવારજનોને જાણકારી આપી દીધી છે. આ સાથે, આપઘાતનાં કારણો જાણવા માટે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. પોસ્ટમોર્ટમની તમામ પ્રક્રિયા હાલમાં હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

નોંધનીય છે કે બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારોમાં આવેલી કેનાલોમાં આપઘાતના બનાવો વધી રહ્યા છે, જેના કારણે આ કેનાલો 'મોતની કેનાલ' તરીકે ઓળખાઈ રહી છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં શોકની લાગણી ફેલાવી છે.

