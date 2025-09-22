ETV Bharat / state

બનાસડેરીની ચૂંટણીમાં રસાકસીનો જંગ, 6 બેઠકો બિનહરિફ થતા 10 બેઠકો પર મુકાબલો, 10 ઓક્ટોબરે મતદાન થશે

રાધનપુર, સુઈગામ, થરાદ, ભાભર, ડીસા અને અમીરગઢમાં માત્ર એક એક જ ફોર્મ રજૂ કરાતા આ 6 બેઠકો બિનહરીફ થઈ.

બનાસડેરીની ચૂંટણી
બનાસડેરીની ચૂંટણી (ETV Bharat Gujarat)
બનાસકાંઠા : બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણીના અંતિમ દિવસે 16 બેઠકો ઉપર 36 ઉમેદવારોએ 50 ફોર્મ ભર્યા હતા. જેમાં શંકર ચૌધરીની રાધનપુર બેઠક સહિત 6 બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે. આજે અંતિમ દિવસે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીની કચેરીએ સમર્થકો સાથે ઉમેદવારોનો ફોર્મ ભરવા માટે ભારે જમાવડો જોવા મળ્યો હતો.

બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણી

એશિયાની સૌથી મોટી ગણાતી બનાસ ડેરી માટે નિયામક મંડળની ચૂંટણી યોજનાર છે, અને આ નિયામક મંડળની ચૂંટણી માટે આજે ફોર્મ ભરવા માટેનો અંતિમ દિવસ હતો, અને અંતિમ દિવસે ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. જેમાં રાધનપુર, સુઈગામ, થરાદ, ભાભર, ડીસા અને અમીરગઢમાં માત્ર એક એક જ ફોર્મ રજૂ કરાતા આ 6 બેઠકો બિનહરીફ થઈ હતી, એટલે કે રાધનપુરથી શંકરભાઈ ચૌધરી, સુઈગામમાં મૂળજીભાઈ ચૌધરી, ભાભરમાં અંબાબેન ચૌધરી, થરાદમાં પરબતભાઈ પટેલ, ડીસામાં કમળાબેન આલ અને અમીરગઢમાં ભાવાભાઈ રબારી બિન હરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા છે.

બનાસડેરીની ચૂંટણીમાં રસાકસીનો જંગ (ETV Bharat Gujarat)

6 બેઠકો બિનહરીફ થઈ

દાંતા, વડગામ, પાલનપુર, કાંકરેજ, દિયોદર, વાવ, સાંતલપુર, ધાનેરા, દાંતીવાડા, લાખણી, માટે બેથી વધુ ફોર્મ ભરાયા છે. જોકે વાવમાં પતિ પત્નીએ સામસામે ઉમેદવારી નોંધાવી છે. વાવમાં માનીબેન રાયમલભાઈ ચૌધરી સામે રાયમલભાઈ ખેમજીભાઈ ચૌધરીએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે, ત્યારે પાલનપુર બેઠકથી કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી સામે ભરતભાઈ પટેલે પોતાની ઉમેદવારી રજૂ કરી છે.

વડગામ બેઠક ઉપર પૂર્વ માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન કે. પી. ચૌધરીએ દિનેશ ભટોળ સામે પોતાનુ ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું છે. કાંકરેજ બેઠક ઉપરથી અણદાભાઈ પટેલ સામે માર્કેટયાર્ડ ચેરમેન અને બાબુભાઈ ચૌધરીએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે. દાંતીવાડામાં વર્તમાન ડિરેકટર અને મેડિકલ કોલેજ ચેરમેન પી.જે.ભુતડિયા સામે માર્કેટયાર્ડ ડિરેકટર વિનોદ ભટોળે ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ધાનેરામાં વર્તમાન અને ડિરેક્ટર અને પૂર્વ ધારાસભ્ય જોઈતા ભાઈ પટેલે પણ ધાનેરા બેઠકથી પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે.

શંકરભાઈ ચૌધરી, રાધનપુર
શંકરભાઈ ચૌધરી, રાધનપુર (ETV Bharat Gujarat)
પરબતભાઈ પટેલ, થરાદ
પરબતભાઈ પટેલ, થરાદ (ETV Bharat Gujarat)

11 ઓક્ટોબર મતગણતરી

બનાસકાંઠામાં હાલમાં બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણીને લઈને દિગ્ગજ નેતાઓ મેદાને ઉતર્યા છે. દિગ્ગજ નેતાઓ સામે ભાજપે પણ ઉમેદવારો ઉતાર્યા છે, ત્યારે ફોર્મ ચકાસણી બાદ અને ફોર્મ પરત ખેંચવાની સમય મર્યાદા પછી કેટલા ઉમેદવારો મેદાનમાં રહે છે, જે બાદ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. જોકે આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાના અંતિમ દિવસે 16 બેઠકો પૈકી 6 બેઠકો બિનહરીફ થતા 10 બેઠકો ઉપર ચૂંટણીનો મુકાબલો રહેશે ત્યારે આગામી દિવસોમાં કેટલી બેઠકો બિન હરીફાય છે, તે આવું તે સમય બતાવશે. જોકે બીજી તરફ પૂર્વ સાંસદે પરબતભાઈ પટેલે નિયામક મંડળ સંપૂર્ણ બિન હરીફ ચૂંટાય તેવી આશા વ્યક્ત કરી છે.

મૂળજીભાઈ ચૌધરી, સુઈગામ
મૂળજીભાઈ ચૌધરી, સુઈગામ (ETV Bharat Gujarat)
અંબાબેન ચૌધરી, ભાભર
અંબાબેન ચૌધરી, ભાભર (ETV Bharat Gujarat)
કમળાબેન આલ, ડીસા
કમળાબેન આલ, ડીસા (ETV Bharat Gujarat)

બનાસ ડેરી ચૂંટણી કાર્યક્રમ

  • ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી તા. 23/09/2025ના રોજ સવારે 11 કલાકે ચૂંટણી અધિકારીની કચેરી
  • માન્ય ઉમેદવારી પત્રોની યાદી તા. 24/09/2025ના રોજ પ્રસિદ્ધ થશે
  • ઉમેદવારી પત્રો તા. 29/09/2025ના રોજ સાંજે 5 કલાક સુધી પરત ખેંચી શકાશે
  • હરીફ ઉમેદવારોની યાદી તથા પ્રતિક ફાળવણી તા. 30/09/2025ના રોજ બપોરે 3 કલાકે કરવામાં આવશે
  • મતદાન તા. 10/10/2025ના રોજ સવારે 9 કલાકથી 5 કલાક સુધી યોજાશે
  • મતગણતરી તા. 11/10/2025ના રોજ સવારે 9 કલાકથી કલેક્ટર કચેરીના સભાખંડમાં યોજાશે

