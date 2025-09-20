ETV Bharat / state

બનાસ ડેરીની ચૂંટણી જાહેર, 10 ઓક્ટોબરે મતદાન : ભાજપના બે દિગ્ગજ નેતા સામસામે

એશિયાની સૌથી મોટી બનાસ ડેરીની ચૂંટણી જાહેર થઈ છે, જેમાં ભાજપના જ બે દિગ્ગજ નેતાઓએ સામસામે ઉમેદવારી નોંધાવતા રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે.

બનાસ ડેરીની ચૂંટણી જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 9:23 AM IST

2 Min Read
બનાસકાંઠા : એશિયાની સૌથી મોટી બનાસ ડેરીની ચૂંટણી જાહેર થઈ છે. ચૂંટણી અંગે જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થતા હવે ઉમેદવારો મેદાનમાં આવી રહ્યા છે. પૂર્વ મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી અને માર્કેટયાર્ડના પૂર્વ ચેરમેન અણદાભાઈ પટેલે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે. બંને ભાજપના દિગ્ગજ નેતા છે, જેના કારણે ચૂંટણીનો માહોલ વધુ રસાકસીભર્યો બની રહેશે.

બનાસ ડેરીની ચૂંટણીનો રસપ્રદ જંગ : બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં ભાજપ સામે ભાજપની પેનલ વચ્ચે જંગ જામશે. ભાજપના પૂર્વ મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી અને માર્કેટ યાર્ડના પૂર્વ ચેરમેન અણદાભાઈ પટેલે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. હવે કિસાન મોરચાના મહામંત્રી અને થરા માર્કેટયાર્ડના ડિરેક્ટર બાબુભાઈ ચૌધરી પણ ઉમેદવારી નોંધાવે તેવી શક્યતા છે.

ભાજપના બે દિગ્ગજ નેતા સામસામે

પૂર્વ મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરીએ કહ્યું કે, બનાસકાંઠાની જનતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના મારા પર આશીર્વાદ છે. મેં ફોર્મ ભર્યું છે, હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશના આગેવાનો જે નિર્ણય લેશે તે મારા માટે શિરોમાન્ય છે. સાથે જ પાલનપુર વિભાગમાંથી ડિરેક્ટરની ચૂંટણી ભારે બહુમતીથી જીતીશ તેવો આશાવાદ પણ હરિભાઈએ વ્યક્ત કર્યો છે.

બનાસ ડેરીની ચૂંટણી, ભાજપના બે દિગ્ગજ નેતા સામસામે (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ બનાસ ડેરીની ચૂંટણીને લઈ થરા માર્કેટયાર્ડના પૂર્વ ચેરમેન અણદાભાઈ પટેલે પણ ટેકેદારો અને સમર્થકો સાથે કાંકરેજ તાલુકા મામલતદાર કચેરીમાં ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કર્યું. જેમાં કરશનભાઈ પટેલે દરખાસ્ત કરી હતી અને પ્રહલાદસિંહ વાઘેલાએ ટેકો આપ્યો હતો.

બનાસ ડેરીની ચૂંટણી જાહેર : બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લી. પાલનપુરની વ્યવસ્થાપક સમિતિની ચૂંટણી 2025 અંગે ચૂંટણી અધિકારી તથા જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી બનાસકાંઠા, પાલનપુર દ્વારા જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરાયું છે. જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર દ્વારા મોકલવામાં આવેલ કામચલાઉ મતદાર યાદી 2 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી. તેના સંદર્ભે કુલ 62 વાંધાઓ પ્રાપ્ત થયા, જેનો સમયસર નિકાલ કરીને 15 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ સાંજે 4:00 કલાકે આખરી મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરાઈ છે.

બનાસ ડેરી ચૂંટણી-2025 કાર્યક્રમ

ઉમેદવારી પત્ર 16 સપ્ટેમ્બરથી 22 સપ્ટેમ્બર, 2025 દરમિયાન દરરોજ સવારે 11:00 કલાકથી બપોરે 3:00 કલાક સુધી ભરી શકાશે. ઉમેદવારી પત્ર 22 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. તેમજ ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી 23 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ સવારે 11:00 કલાકે ચૂંટણી અધિકારીની કચેરીએ કરવામાં આવશે.

માન્ય ઉમેદવારી પત્રોની યાદી 24 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ પ્રસિદ્ધ થશે. અને ઉમેદવારી પત્ર 29 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ સાંજે 05:00 કલાક સુધી પરત ખેંચી શકાશે. હરીફ ઉમેદવારની યાદી તથા પ્રતિક ફાળવણી 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ બપોરે 3:00 કલાકે કરવામાં આવશે.

બનાસ ડેરી ચૂંટણી માટે મતદાન 10 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 9:00 કલાકથી સાંજે 5:00 કલાક સુધી યોજાશે. જે બાદ મતગણતરી 10 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 9:00 કલાકથી કલેક્ટર કચેરીના સભાખંડમાં યોજાશે.

16 મતદાર મંડળનો સમાવેશ : આ ચૂંટણીમાં પાલનપુર, વડગામ, દાંતા, અમીરગઢ, દાંતીવાડા, ડીસા, ધાનેરા, થરાદ, વાવ, ખાભર, દિયોદર, કાંકરેજ, રાધનપુર, સાંતલપુર, સૂઈગામ અને લાખણી એમ કુલ 16 મતદાર મંડળનો સમાવેશ થાય છે આ ચૂંટણીમાં કુલ 1294 મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવાના છે.

