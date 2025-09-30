બનાસ ડેરીની ચૂંટણીમાં 15 ડિરેક્ટરો બિનહરીફ, દાંતા બેઠક પર જામશે જંગ
બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણીમાં કુલ 16 બેઠકો પૈકી 15 બેઠક બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવી છે. હવે માત્ર દાંતા બેઠક પર ચૂંટણી જંગ જામશે.
બનાસકાંઠા : બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણીનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. કુલ 16 બેઠકો પૈકી 15 બેઠક બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવતા 15 ડિરેક્ટરો બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા છે. બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણી સંપૂર્ણ બિનહરીફ કરવાના તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા છે. એકમાત્ર દાંતા બેઠક પર વર્તમાન ડિરેક્ટર ચૂંટણી લડશે. જોકે ભાજપે આપેલા મેન્ડેટમાં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સહિત બે દિગ્ગજ નેતાના નામ પણ કપાયા છે.
બનાસ ડેરી ચૂંટણીમાં 15 બેઠક બિનહરીફ
બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણી બિનહરીફ થશે તેવી અટકળો ચાલતી હતી. ત્યારે રાધનપુરની શંકરભાઈ ચૌધરીની બેઠક સહિત 10 બેઠક બિનહરીફ થઈ. ઉમેદવારના ફોર્મ પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ હતો અને અંતિમ દિવસે ભાજપે 6 બેઠક પર મેન્ડેટ પણ જાહેર કરી દીધા હતા. તેને લઈને બાકી છ બેઠક પણ બિનહરીફ થાય તેવી શક્યતા હતી. પરંતુ ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરી અને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કીર્તિસિંહ વાઘેલા સહિત ભાજપના આગેવાનોની સંપૂર્ણ 16 બેઠક બિનહરીફ કરવાની મહેનત નિષ્ફળ રહી છે. દાંતા બેઠક બિનહરીફ ન થઈ શકી.
દાંતા બેઠક પરથી ભાજપે અમરતજી ઠાકોરને મેન્ડેટ આપ્યું છે, જેની સામે દિલીપ બારડ ચૂંટણી લડશે. દિલીપ બારડ, જે બનાસ ડેરીના વર્તમાન ડિરેક્ટર છે, તેઓ ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરવાના છે. એટલે કહી શકાય કે જે બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની સોળે સોળ બેઠક બિનહરીફ કરવા માટેની મહેનત હતી, તે મહેનત નિષ્ફળ નીવડી છે.
બે દિગ્ગજ નેતાનું પત્તુ કપાયું
બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારી નોંધાવનારા દિગ્ગજ નેતાનું પત્તુ ભાજપે અન્યને મેન્ડેટ આપતા કપાયું છે. પાલનપુર બેઠક પરથી ઉમેદવારી નોંધાવનાર પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી હરિભાઈ ચૌધરીને મેન્ડેડ ન મળ્યું. પાલનપુર બેઠક પર ભરતભાઈ પટેલને મેન્ડેડ અપાયુ છે. બાદમાં હરિભાઈ ચૌધરીએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યું અને પાલનપુર બેઠક બિનહરીફ થઈ છે.
બીજી તરફ કાંકરેજ બેઠક પરથી દિગ્ગજ નેતા અને થરા માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેન અણદાભાઈ પટેલે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. જોકે આ બેઠક પર ભાજપે બાબુભાઈ ચૌધરીને મેન્ડેટ આપતા અણદાભાઈ પટેલે પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચી હતી. જેના કારણે કાંકરેજ બેઠક પણ બિનહરીફ થઈ છે.
દાંતીવાડા બેઠક પર વિનોદ ભુતડીયાએ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી, જ્યાં વર્તમાન ડિરેક્ટર પરથીભાઈ ચૌધરીને ભાજપે મેન્ડેડ આપતા વિનોદભાઈ ભુતડીયાએ ઉમેદવારી પરત ખેંચી હતી. જેથી દાંતીવાડા બેઠક પણ બિનહરીફ પર થઈ છે. વડગામ બેઠક પર ફલજીભાઈ ચૌધરીને ભાજપે મેન્ડેડ આપ્યું, જે બાદ અન્ય ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી પરત ખેંચતા વડગામ બેઠક પણ બિનહરીફ થઈ છે.
કઈ બેઠક પર કોણ બિનહરીફ થયુ ?
- રાધનપુર: શંકરભાઈ ચૌધરી
- સાંતલપુર: રાધાભાઈ આહીર
- દિયોદર: રમીલાબેન ચૌધરી
- લાખણી: તેજાભાઈ ભુરીયા
- થરાદ: પરબતભાઈ પટેલ
- ધાનેરા: જે. કે. પટેલ
- ડીસા: કમળાબેન આલ
- વાવ: માનીબેન ચૌધરી
- સુઈગામ: મુળજીભાઈ ચૌધરી
- ભાભર: અંબાબેન ચૌધરી
- દાંતીવાડા: પી. જે. ચૌધરી
- વડગામ: ફળજીભાઈ પટેલ
- અમીરગઢ: ભાવાભાઈ દેસાઈ
- કાંકરેજ: બાબુભાઈ ચૌધરી
- પાલનપુર: ભરતભાઈ પટેલ
દાંતા બેઠક પર જામશે જંગ : બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની 16 બેઠકોમાંથી 15 બેઠકો પર બિનહરીફ ડિરેક્ટરો ચૂંટાઈ આવ્યા છે. હવે દાંતા બેઠક પર દિલીપ બારડ અને અમરતજી ઠાકોર (પરમાર) વચ્ચે ચૂંટણી જંગ જામશે. સૂત્રો તરફથી મળતી જાણકારી મુજબ મતદારોને નારાજ નહીં કરી શકું તેમ કહીને દિલીપ બારડે પોતાની ઉમેદવારી પરત નથી ખેંચી. દાંતાની એકમાત્ર બેઠક પર બનાસ ડેરી નિયામક મંડળની ચૂંટણી યોજાશે.
