ભાવનગર યાર્ડમાં કપાસની આવક પણ ભાવ નીચા મળતા ખેડૂત નિરાશ, આ વખતે કેમ નીચે ગયા કપાસના ભાવ?
ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં હાલમાં કપાસની ગાંસડીઓ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે.
Published : October 10, 2025 at 9:58 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં અઢી લાખ જેટલા હેકટરમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે. ત્યારે ચોમાસામાં પાછોતરા આવેલા વરસાદના પગલે સારા થયેલા કપાસમાં વરસાદથી ભેજ અને હવા લાગવાથી ખેડૂતોને ભાવ મળી રહ્યા નથી. જો કે ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કપાસની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે. પરંતુ ભાવ નહીં મળતા ખેડૂતોમાં નિરાશા જોવા મળી રહી છે. યાર્ડના સેક્રેટરીએ પણ ભાવના મળવાનું કારણ રજૂ કર્યું હતું.
કપાસ લાવતા ખેડૂતોની સ્થિતિ
ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં હાલમાં કપાસની ગાંસડીઓ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ત્યારે કપાસ લઈને આવેલા કરદેજ ગામના ખેડૂત ખમણભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમે અહીંયા કપાસ લઈને યાર્ડમાં આવ્યા છીએ. કપાસમાં ભાવ આવતા નથી. ખેડૂતને વરસાદના કારણે નુકસાન છે. અહીંયા યાર્ડમાં આવીએ તો વેપારીઓ ભાવ કાપી નાખે છે. 800 રૂપિયા કપાસના આવ્યા છે વરસાદને કારણે કપાસ બગાડ્યા છે. ઉતારામાં કાઈ છે નહીં અને અહીંયા યાર્ડવાળા બે-બે પોટકા લાવ્યા હોય તો તેમાં ભાવમાં કાંઈ આવતું નથી.
ખેડૂતનો ખર્ચ અને ભાવની માંગ
કરદેજથી કપાસ લઈને આવેલા ખમણભાઈ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મેં સાતથી આઠ વીઘામાં કપાસ કર્યો હતો. કારણ કે આની અંદર ખાતર, બિયારણ, મજૂરી. અહીંયા મજૂરી 300 છે હવે અહીં કપાસ લઈ આવીએ. આખો દિવસનો ચાર મણ કપાસ વિણ્યો હોય તેમાં યાર્ડવાળા કાઈ આપે નહીં. જ્યારે માલણકા ગામના યુવાન ખેડૂત હાર્દિકભાઈ બારૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, કપાસ એક ગાંસડી લાવ્યો છું. મેં પાંચ વીઘામાં વાવેતર કર્યું હતું તે એક ગાંસડી કપાસ ઉતર્યો છે. ભાવ જોઈએ તો બે ચાર વર્ષથી બહુ ભાવ આવતા નથી. વરસાદના કારણે અસર છે જેથી ઉતારો આવ્યો નથી. મને એક હજાર રૂપિયા જેવો ભાવ કપાસનો મળ્યો છે.
યાર્ડના તંત્રએ કરી ખેડૂતોને કપાસ મામલે આપી સલાહ
ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કપાસની આવક શરૂ થઈ છે. ત્યારે યાર્ડના સેક્રેટરી અરવિંદભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવક શરૂ થઈ ગઈ છે. 692 ગાંસડીની આવક છે અને ભાવ જોઈએ તો 900 થી 1575 સુધીનો આજનો રહ્યો છે. અત્યાર સુધી વરસાદ હતો તેના કારણે કપાસમાં હવા આવે છે. હવે ખેડૂત લાવવાનું શરૂ કરશે અને ખેડૂત થોડી હવા ઓછી કરીને લાવે તો વધુ સારું. ગયા વર્ષમાં 1168 થી 1564 ભાવ રહ્યો હતો અને આવક 1904 ગાંસડીની હતી. હાલમાં આવક શરૂ થઈ છે. પરંતુ ભેજવાળા કપાસના પગલે ભાવ નીચા છે. બીજી તરફ કેન્દ્ર સરકારે પણ ખરીદીની શરૂઆત કરી છે.
