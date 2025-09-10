બહુચરાજી માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન સર્વાનુમતે બિનહરીફ જાહેર, દીપચંદ પટેલની વરણી
આ ચૂંટણીમાં બહુચરાજી અને આસપાસના ગામોના ખેડૂતો, વેપારીઓ અને સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણીઓએ ભારે ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો.
Published : September 10, 2025 at 3:31 PM IST
મહેસાણા : બહુચરાજીના ખેડૂતો અને વેપારીઓ માટે એક નવા સૂર્યોદય સમાન સમાચાર આવ્યા. ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ (APMC) બહુચરાજીના ચેરમેન પદ માટેની ચૂંટણી મંગળવારે યોજાઈ હતી. આ ચૂંટણીમાં બહુચરાજી અને આસપાસના ગામોના ખેડૂતો, વેપારીઓ અને સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણીઓએ ભારે ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો. આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર એસ.એન. ઝાલાના નેતૃત્વ હેઠળ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ.
ચૂંટણીનું પરિણામ સૌ માટે આનંદ અને ગૌરવનું કારણ બન્યું. ભાજપ પ્રેરિત વિજય પટેલની પેનલના એક પ્રભાવશાળી અને અનુભવી નેતા, દીપચંદભાઈ શંકરભાઈ પટેલ (શંખલપુર)ને ચેરમેન પદે સર્વાનુમતે બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવ્યા. આ નિર્ણયથી બજાર સમિતિમાં એકતા અને સહકારની ભાવના વધુ મજબૂત થઈ.
ચેરમેન સર્વાનુમતે બિનહરીફ જાહેર : નવનિયુક્ત ચેરમેન દીપચંદભાઈ પટેલ ખેડૂત વિભાગના ડિરેક્ટર તરીકે લાંબા સમયથી સેવા આપી રહ્યા છે. તેમનો અનુભવ અને ખેડૂતો પ્રત્યેની તેમની નિષ્ઠા જાણીતી છે. તેમની બિનહરીફ વરણી એ વાતનો પુરાવો છે કે, સૌ સભ્યો અને ડિરેક્ટરો તેમના નેતૃત્વ પર સંપૂર્ણ ભરોસો રાખે છે. ચૂંટણી બાદ યોજાયેલા સન્માન સમારંભમાં, પૂર્વ ચેરમેન વિજય પટેલે દીપચંદભાઈને શુભેચ્છા પાઠવી અને તેમના નેતૃત્વમાં માર્કેટયાર્ડ નવી ઊંચાઈઓ સર કરશે એવી આશા વ્યક્ત કરી. વાઇસ ચેરમેન ગીતાબેન દેસાઈએ પણ દીપચંદભાઈને ફૂલહાર પહેરાવી અભિનંદન આપ્યા.
આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત તમામ ડિરેક્ટરો, શુભેચ્છકો, ખેડૂતો અને વેપારીઓએ દીપચંદભાઈનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. માર્કેટયાર્ડના આંગણામાં ખુશી અને ઉમંગનો માહોલ છવાઈ ગયો. દીપચંદભાઈએ સૌનો આભાર માન્યો અને વચન આપ્યું કે તેઓ માર્કેટયાર્ડના વિકાસ, ખેડૂતોના હિત અને પારદર્શક વહીવટ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેશે.
આ વરણીથી બહુચરાજી માર્કેટયાર્ડમાં એક નવી દિશા અને નવી ઊર્જાનો સંચાર થયો છે. દીપચંદભાઈના નેતૃત્વ હેઠળ, બજાર સમિતિ ખેડૂતોને વધુ સુવિધાઓ પૂરી પાડવા, પાકના યોગ્ય ભાવ અપાવવા અને વેપારની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે નવા પગલાં લેશે તેવી અપેક્ષા છે. આ ઘટના બહુચરાજીના સહકારી ક્ષેત્રમાં એક નવી પ્રેરણા પૂરી પાડે છે અને સૌ માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્યની આશા જગાવે છે.
