ETV Bharat / state

વર્લ્ડ રેબિસ ડે 2025: વર્ષ 2030 સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાંથી રેબિસ રોગ નાબૂદ કરવાનું લક્ષ્ય

શું તમે જાણો છો કેવી રીતે ફેલાય છે રેબીઝ (હડકવા) ? તેનાથી કેવી રીતે તમે બચી શકાય છે ? વર્લ્ડ રેબીઝ ડે પર જાણો વિસ્તારથી...

વર્લ્ડ રેબિસ ડે 2025
વર્લ્ડ રેબિસ ડે 2025 (Etv Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 6:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં વર્લ્ડ રેબીઝ ડે-2025ની ઉજવણી "25 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઑક્ટોબર" એક સપ્તાહ દરમિયાન કરવામાં આવી રહી છે. જેને લઈને કોર્પોરેશન દ્વારા જુદા જુદા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે ઘણા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ ખરેખર રેબીસ ડેની ઉજવણીની જરૂરિયાત કેમ પડી ?.હડકવા શું છે ? અને તે કેવી રીતે થાય છે? અને તેનાથી કેવી રીતે બચી શકાય તે અંગે વિસ્તારથી જાણીશું આ અહેવાલમાં...

અમદાવાદ શહેરમાં 25 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઑક્ટોબર દરમિયાન વર્લ્ડ રેબિસ ડે -2025ની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ શહેરમાં વર્લ્ડ રેબિસ ડે-2025ની ઉજવણી

વિશ્વ રેબિસ ડેને લઈને CNCD વિભાગના વડા નરેશ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકાર દ્વારા વર્લ્ડ રેબિસ ડે- 2025ની ઉજવણી જણાવવા કરવામાં આવી રહી છે. 28 સપ્ટેમ્બર 2025ના દિવસે વર્લ્ડ રેબિસ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવશે.

વર્લ્ડ રેબિસ ડે પર આટલું જાણો
વર્લ્ડ રેબિસ ડે પર આટલું જાણો (Etv Bharat Graphics)

અમદાવાદ શહેરમાં વર્લ્ડ રેબિસ ડે-2025ની ઉજવણી એક અઠવાડિયા સુધી "25 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઑક્ટોબર" દરમિયાન કરવામાં આવી રહી છે અને તેની ઉજળણી કરવા માટે ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર તરફથી સૂચના આપવામાં આવી છે.

આ ઉજવણી અંતર્ગત શ્વાન અને માનવીના હેલ્થ વિશે ઘણી બધી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે, જેમાં મોટા પાયે ડોગ ,વેજીનેશન ડોગ, રજીસ્ટ્રેશન, ડોગલાઈઝેશન કરવાનું રહેશે અને તે અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે સ્કૂલના બાળકો, કોલેજ, યુનિવર્સિટી અને જુદીજુદી સંસ્થાઓનો સંપર્ક કરવામાં આવશે.

વર્લ્ડ રેબિસ ડે પર આટલું જાણો
વર્લ્ડ રેબિસ ડે પર આટલું જાણો (Etv Bharat Graphics)

વર્ષ 2030 સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાંથી રેબિઝ રોગ નાબૂદ કરવાનું લક્ષ્ય

આ ઉજવણીનો મુખ્ય હેતુ વર્ષ 2030 સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાંથી રેબિઝ રોગ નાબૂદ કરવો અને સમગ્ર સમુદાયમાં જાગૃતતા ફેલાવવાનો છે.આવા કાર્યક્રમનું આયોજન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગ તથા CNCD વિભાગ, રાષ્ટ્રીય રોગ નિયંત્રણ કેન્દ્ર (NCDC), કેન્દ્ર સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય, ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય વિભાગ તથા સેન્ટર ફોર વન હેલ્થ (COOH)ના સહયોગથી કરવામાં આવી રહ્યું છે.

વર્લ્ડ રેબિસ ડે પર આટલું જાણો
વર્લ્ડ રેબિસ ડે પર આટલું જાણો (Etv Bharat Graphics)

1,89,580 ડોગ્સનું સ્ટેરીલાઈઝેશન અને વેક્સિનેશન

તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ શહેરમાં અંદાજિત 2 લાખ 10 હજાર જેટલા સ્ટ્રીટ ડોગ છે, જેમાંથી 1,89,580 ડોગ્સનું સ્ટેરીલાઈઝેશન અને વેક્સિનેશન કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હડકવાનો કોઈ ઈલાજ નથી તેના માટે તકેદારીની જરૂરી છે.

અમદાવાદ શહેરમાં અંદાજિત 2 લાખ 10 હજાર જેટલા સ્ટ્રીટ ડોગ
અમદાવાદ શહેરમાં અંદાજિત 2 લાખ 10 હજાર જેટલા સ્ટ્રીટ ડોગ (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં 1 સપ્તાહ સુધી વર્લ્ડ રેબિસ ડે 2025ની ઉજવણી

તેમણે આગળ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં વર્લ્ડ રેબિઝ ડે -2025ની ઉજવણી “25 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઑક્ટોબર” એક સપ્તાહ દરમિયાન યોજાશે. આ ઉજવણીના ભાગ રૂપે અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન (AMA) ખાતે એક સેમિનારનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.આ કાર્યક્રમની થીમ ‘Act now: You, me, community’ રાખવામાં આવી હતી.

  1. અમદાવાદના PIનું હડકવાથી મોત ચોંકાવનારુ, જાણો સમગ્ર મામલે તબીબોના મંતવ્યો અને સલાહ
  2. અમદાવાદમાં શ્વાન કરડવાના કેસમાં વધારો, 4 મહિનામાં 20 હજાર કેસો નોંધાયા

For All Latest Updates

TAGGED:

WORLD RABIES DAY CELEBRATIONAMCAHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATIONWHAT IS A RABIESWORLD RABIES DAY 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.