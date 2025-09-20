વડોદરાના કારેલીબાગમાં લૂંટનો પ્રયાસ: દાદી-પૌત્રને ઘેનયુક્ત પદાર્થ સુંઘાડતા બેભાન, નોકર પર હુમલો
ત્રણ લૂંટારુઓ ઘરમાં ઘુસી પરિવારના સભ્યોને નિશાન બનાવી ગયાં હતાં. લૂંટની ઘટના દરમ્યાન દાદી અને પૌત્ર-પૌત્રીને ઘેનયુક્ત પદાર્થ સુંઘાડીને બેભાન કરી દેવામાં આવ્યા હતા.
Published : September 20, 2025 at 10:18 PM IST
વડોદરા: શહેરના કારેલીબાગ વિસ્તારમાં આવેલ આમ્રપાલી સોસાયટીમાં આજે એક લૂંટનો પ્રયાસ થતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. ત્રણ લૂંટારુઓ ઘરમાં ઘુસી પરિવારના સભ્યોને નિશાન બનાવી ગયાં હતાં. લૂંટની ઘટના દરમ્યાન દાદી અને પૌત્ર-પૌત્રીને ઘેનયુક્ત પદાર્થ સુંઘાડીને બેભાન કરી દેવામાં આવ્યા હતા. જોકે લૂંટારુઓને સંપૂર્ણપણે સફળતા મળી શકી નહોતી, કારણ કે ઘરમાં હાજર નોકર ઘટનાસ્થળે આવી જતા પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ.
લૂંટનો પ્રયાસ અને પરિવારને બેભાન બનાવવાનું ષડયંત્ર
આમ્રપાલી સોસાયટીમાં રહેતા જૈન પરિવારના ઘરમાં ત્રણ અજાણ્યા વ્યક્તિઓ ઘુસી આવ્યા હતા. ઘરમાં પ્રવેશ કરતાં જ તેમણે દાદી અને પૌત્ર-પૌત્રીને ઘેનયુક્ત પદાર્થ સુંઘાડ્યો, જેના કારણે તેઓ તાત્કાલિક બેભાન થઈ ગયા. આ રીતે ઘરનાં સભ્યોને અશક્ત બનાવી લૂંટારુઓએ કિંમતી સામાન લૂંટવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
નોકર આવ્યા બાદ પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર
લૂંટારુઓ જ્યારે કિંમતી સામાન શોધી રહ્યાં હતાં, ત્યારે ઘરના નોકર અંદર આવી ગયાં. નોકરને જોઈ લૂંટારુઓએ તેના પર પણ હુમલો કર્યો. નોકરે બહાદુરીપૂર્વક લૂંટારુઓનો સામનો કર્યો અને ઝપાઝપી દરમ્યાન ઈજાગ્રસ્ત થયો. તાત્કાલિક રીતે નોકરને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે, જ્યાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે.
લૂંટનો પ્રયાસ નિષ્ફળ
લૂંટની આ ઘટના દરમિયાન ઘરમાંથી બુમરાણ થવા લાગતાં સોસાયટીના અન્ય લોકો દોડી આવ્યા. લોકોના વધતા હોબાળાને જોઈ લૂંટારુઓ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા. જેના કારણે તેઓને સંપૂર્ણપણે લૂંટમાં સફળતા મળી શકી નહોતી.
પોલીસની કાર્યવાહી શરૂ
ઘટનાની જાણ થતાં જ કારેલીબાગ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે સ્થળ પરથી પુરાવા એકત્ર કર્યા છે અને આસપાસના CCTV કેમેરા ચકાસવાની કામગીરી શરૂ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, લૂંટારુઓ અગાઉથી ઘરના સભ્યોની હરકતો પર નજર રાખી રહ્યા હોય તેવી સંભાવના છે. પોલીસે લૂંટના પ્રયાસને ગંભીરતાથી લઈને આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
ભોગ બનનારના નિવેદન
ઘટનાના શિકાર બનેલા પરિવારના સભ્યોમાં ભોગ બનનાર કમળાબેન જૈને કહ્યું કે, અમે ઘરે શાંતિથી હતા, અચાનક ત્રણ વ્યક્તિઓ ઘરમાં ઘુસ્યાં અને પૌત્ર-પૌત્રીને પકડી લીધા. તેઓએ અમને કાંઈક સુંઘાડ્યું અને અમે બેભાન થઈ ગયા. આ ક્ષણ અમારા માટે ભયાનક હતી. સંબંધિત અશોક જૈને પણ ઘટનાને ગંભીર ગણાવી પોલીસને તાત્કાલિક ન્યાય આપવા માંગ કરી. આવો બનાવ શહેરની શાંતિને ભંગ કરનાર છે. પોલીસે ઝડપથી આરોપીઓને પકડી કડક સજા કરવી જોઈએ.
સ્થાનિકોમાં ચકચાર અને ભય
સોસાયટીમાં બનેલી આ ઘટના પછી સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ભારે ભય અને રોષ જોવા મળ્યો હતો. સોસાયટીના લોકોએ પોલીસે સુરક્ષા વધારવાની માંગણી કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે સુરક્ષાના દ્રષ્ટિકોણે CCTV અને સોસાયટી ગેટ પર સખ્ત નજર રાખવી જરૂરી છે.
કારેલીબાગ વિસ્તારની આમ્રપાલી સોસાયટીમાં બનેલી આ લૂંટની ઘટના વડોદરા શહેરમાં સુરક્ષાને લઈને પ્રશ્નો ઉભા કરી રહી છે. નોકરના સમયસર આગમનને કારણે લૂંટનો પ્રયાસ નિષ્ફળ રહ્યો, પરંતુ દાદી અને બાળકોને બેભાન કરવાના પ્રયાસે લોકોના હૃદયમાં ભય પેદા કર્યો છે. હાલ પોલીસે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી છે અને ટૂંક સમયમાં જ આરોપીઓને પકડવામાં આવશે એવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરી છે.