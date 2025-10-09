ETV Bharat / state

હિંમતનગર રેલ્વે સ્ટેશન નજીક ટ્રેન ઉથલાવવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ, મોટી દુર્ઘટના ટળી

October 9, 2025

સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર રેલ્વે સ્ટેશન નજીક એક ગંભીર ઘટના ટળી ગઈ છે. મળેલી માહિતી મુજબ, અજાણ્યા શખ્સોએ અસારવા-ઉદયપુર ડેમુ ટ્રેનના ટ્રેક પર લોખંડની ગડ્ડી મૂકી ટ્રેનને પાટા પરથી ઉથલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, રેલ્વેના કો-પાયલટની સતર્કતાને કારણે ટ્રેક પરની ગડ્ડી સમયસર જોઈ લેવામાં આવી અને તાત્કાલિક બ્રેક લગાવી દેવાતાં મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ. આ ઘટના ન નોંધાઈ હોત તો મુસાફરોના જીવને ગંભીર જોખમ ઊભું થઈ શક્યું હોત.

ઘટનાની જાણ થતાં જ રેલ્વે અધિકારીઓ, હિંમતનગર પોલીસ અને રેલ્વે પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને પુરાવા એકત્ર કરી તપાસ શરૂ કરી હતી. હિંમતનગર પોલીસ મથકે અજાણ્યા શખ્સો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. રેલ્વે પોલીસે પણ અલગથી તપાસ હાથ ધરી છે અને નજીકના વિસ્તારોમાં આવેલા CCTV ફૂટેજના આધારે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ટ્રેક પર લોખંડની ગડ્ડી મૂકવાનું આ કૃત્ય રાષ્ટ્રીય સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવાનો ગંભીર ગુનો ગણાશે અને દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઘટનાને પગલે રેલ્વે વિભાગે સુરક્ષાના દૃષ્ટિકોણથી વધારાનું પેટ્રોલિંગ શરૂ કર્યું છે, જેથી આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય અને મુસાફરોની સુરક્ષા જળવાઈ રહે.

