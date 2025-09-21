ચેતવણી સમાન કિસ્સો: ગાંધીનગર નર્મદા કેનાલ પાસે મહિલા મિત્ર સાથે કારમાં બેઠેલા યુવકની હત્યા, યુવતી ઈજાગ્રસ્ત
હુમલાખોરે તિક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરી રોકડ, મોબાઇલ ફોન અને જ્વેલરી સહિત કુલ રુ.52,500ની કિંમતની લૂંટ ચલાવી હતી.
Published : September 21, 2025 at 3:45 PM IST
ગાંધીનગર : અંબાપુર ગામ પાસે મુખ્ય નર્મદા કેનાલના સર્વિસ રોડ પર થયેલા એક હુમલામાં અમદાવાદના યુવક વૈભવ શંકર મનવાણીનું મોત થયું છે. આ ઘટનામાં તેની સાથે રહેલી મિત્ર આસ્થા ધર્મેન્દ્ર હરિયાણી પણ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થઈ છે. અજાણ્યા હુમલાખોરે તિક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરી રોકડ, મોબાઇલ ફોન અને જ્વેલરી સહિત કુલ રુ.52,500ની કિંમતની લૂંટ ચલાવી હતી.
જન્મદિવસની ઉજવણીથી શરૂઆત
આ ઘટના શનિવાર, 20 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ બની હતી. આસ્થા ધર્મેન્દ્ર હરિયાણી અને વૈભવ શંકર મનવાણી છેલ્લા ચાર વર્ષથી મિત્રો હતા. ગત શુક્રવાર 19 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ વૈભવનો જન્મદિવસ હોવાથી તેમણે મળવાનું નક્કી કર્યું હતું. સાંજે આશરે 6:30 વાગ્યે, આસ્થા મોટેરા મેટ્રો સ્ટેશન પરથી મેટ્રોમાં બેસી સી.જી.રોડ ખાતે પહોંચી, જ્યાં વૈભવ તેને તેની સ્કોડા ગાડીમાં લેવા આવ્યો. ત્યાંથી તેઓ મિત્રો કરીના અને હની સાથે સિંધુભવન ખાતે કાફેમાં નાસ્તો કરવા ગયા. રાત્રે આશરે 11:45 વાગ્યે, તેઓએ કરીના અને હનીને તેમના ઘરની નજીક ઉતાર્યા.
ઘટના સ્થળે પહોંચવું
ત્યારબાદ, આસ્થા અને વૈભવ ફરતા ફરતા તપોવન સર્કલથી ગાંધીનગર તરફ જવાના રોડ પર આવ્યા. તેઓ મેટ્રોના કેબલ બ્રિજ નીચે આવેલી નર્મદા કેનાલને પસાર કરી કેનાલની બાજુમાં આવેલા સર્વિસ રોડ પર ડાબી બાજુ વળ્યા. આશરે અડધો કિલોમીટર આગળ ગયા બાદ, રાત્રે એક વાગ્યે, તેમણે કેનાલની બાજુમાં ગાડી ઉભી રાખી. ગાડીમાં બેસીને તેઓ વાતચીત કરી રહ્યા હતા, અને થોડીવાર પછી તેઓ પાછળની સીટમાં બેસવા માટે ગાડીમાંથી નીચે ઉતરીને પાછળની સીટમાં ગોઠવાયા.
લૂંટ અને હુમલો
આશરે પંદર મિનિટ પછી, એક અજાણ્યો શખ્સ તેમની ગાડી પાસે આવ્યો અને એકદમ ગાડીનો પાછળનો દરવાજો ખોલી નાખ્યો. આ જોઈને આસ્થા અને વૈભવ ગભરાઈ ગયા. હુમલાખોરે તેમને પૈસા અને દાગીના આપી દેવા ધમકી આપી. જ્યારે વૈભવે તેનો પ્રતિકાર કર્યો અને પૂછ્યું કે તે કોણ છે, ત્યારે હુમલાખોર તેની સાથે ઝપાઝપી કરવા લાગ્યો. વૈભવ ગાડીમાંથી નીચે ઉતર્યો અને હુમલાખોર સાથે લડવા લાગ્યો. તે દરમિયાન, હુમલાખોરે તેના પાસેના ચપ્પુ જેવા તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે વૈભવને માથાના પાછળના ભાગે, પીઠ પર અને શરીરના જુદા જુદા ભાગો પર ઉપરાછાપરી ઘા માર્યા, જેના કારણે તે લોહીલુહાણ થઈને નીચે પડી ગયો.
વૈભવને બચાવવા આસ્થા વચ્ચે પડી, ત્યારે તેની પણ હુમલાખોર સાથે ઝપાઝપી થઈ. હુમલાખોરે તેના પર પણ હથિયાર વડે ગળાના જમણી બાજુએ અને જમણા હાથના બાવડા પર હુમલો કર્યો. ત્યારબાદ, ચપ્પુ બતાવીને રોકડ અને દાગીના માંગતા આસ્થાએ ડરીને તેની કાંડા ઘડિયાળ, ઇમિટેશન જ્વેલરી, પર્સ, અને વૈભવ તથા પોતાનો મોબાઈલ ફોન તેને આપી દીધો. બધી વસ્તુઓ લઈને હુમલાખોર વૈભવની ગાડી લઈને ભાગી ગયો.
મદદ અને પોલીસ કાર્યવાહી
હુમલાખોર ભાગી ગયા બાદ આસ્થાએ મદદ માટે બૂમો પાડી અને વૈભવને ઉઠાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તે બેભાન થઈ ગયો હતો. તે જગ્યાએ અંધારું હોવાથી તેને કોઈ મદદ મળી શકી નહીં. તે ચાલતી ચાલતી કેબલ બ્રિજવાળા હાઈવે તરફ આવી, જ્યાં એક સ્ત્રી અને પુરુષ ટુ-વ્હીલર પર પસાર થઈ રહ્યા હતા. આસ્થાએ તેમની પાસેથી મદદ માંગી અને પિતાને ફોન કરવા જણાવ્યું. ફોન પર આસ્થાએ તેના પિતાને ઘટનાસ્થળે આવવા જણાવ્યું, અને થોડી જ વારમાં તેના માતા-પિતા અને બહેન ત્યાં આવી પહોંચ્યા.
ઘટનાસ્થળે 108 એમ્બ્યુલન્સ આવી અને આસ્થાને અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવી. હોસ્પિટલમાં તેના પિતા દ્વારા તેને જાણ થઈ કે વૈભવનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું છે. વૈભવની ગાડી પણ ઘટનાસ્થળની નજીક કેનાલમાંથી મળી આવી હતી.
આ ઘટના અંગે આસ્થા ધર્મેન્દ્ર હરિયાણીએ અડાલજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા શખ્સ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. આસ્થાએ હુમલાખોરનું વર્ણન આપતા જણાવ્યું છે કે તે મધ્યમ બાંધાનો, શ્યામ વર્ણનો હતો અને તેણે કાળા કલરનો શર્ટ અને કાળી ટોપી પહેરી હતી. તેણીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે જો તે તેને જોશે તો ઓળખી શકશે.
આ પણ વાંચો...