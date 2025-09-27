ડીસાના વાસણા ગામે દૂધ મંડળીની સાધારણ સભામાં હુમલાની ઘટના, પૂર્વ ચેરમેન અને વર્તમાન મંત્રી સામસામે
વાસણા ગામે દૂધ મંડળીમાં સાધારણ સભા મળી. આ સાધારણ સભા બાદ ભાવ વધારા અને હિસાબોને લઈને દૂધ મંડળીમાં બે જૂથ વચ્ચે હુમલાની ઘટના બની.
ડીસા: ડીસાના વાસણા ગામે દૂધ મંડળીની સાધારણ સભા દરમિયાન હુમલો થયાની ઘટના સામે આવી છે. સભા દરમિયાન બંને જૂથોએ સામ સામે હુમલો કર્યાના આક્ષેપ છે. જેમાં બે લોકોને ઈજાઓ થતા સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
દૂધ મંડળીમાં બે જૂથ વચ્ચે હુમલાની ઘટના
વાસણા ગામે દૂધ મંડળીમાં સાધારણ સભા મળી હતી. જોકે આ સાધારણ સભા પૂર્ણ થયા બાદ ભાવ વધારા અને હિસાબોને લઈને દૂધ મંડળીમાં બે જૂથ વચ્ચે હુમલાની ઘટના બની છે. જેમાં પૂર્વ ચેરમેન પોપટ ભરવાડ તેમજ અન્ય લોકો દ્વારા ડેરીના મંત્રી રસિકભાઈ પર હુમલો કરાયો હોવાના આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. હાજર ગામના લોકોએ કહ્યું કે, મંત્રી અંદર ગયા તે દરમિયાન સામે જૂથના લોકોએ અંદર ઘૂસીને મારપીટ કરી હોવાના આક્ષેપ લગાવ્યા છે.
ડેરીના મંત્રી ઈજાગ્રસ્ત
આ અંગે ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયેલા ઈજાગ્રસ્ત ડેરીના મંત્રી રસિકભાઈએ કહ્યું કે, દૂધ મંડળીની સાધારણ સભા મળી હતી અને સાધારણ સભા પૂર્ણ થયા બાદ એજન્ડા બુક અંદર મુકવા ગયો હતો. તે દરમિયાન પૂર્વ ચેરમેન પોપટભાઈ ભરવાડ સહિત અન્ય લોકો અંદર આવ્યા હતા અને એજન્ડા બુક માંગી હતી. જો કે એજન્ડા બુક ન આપતા તેમને માર માર્યો હોવાના આક્ષેપ તેમને કર્યા છે.
બંને પક્ષોનો સામ સામે આરોપ
જ્યારે બીજી તરફ પોપટભાઈ ભરવાડે કહ્યું કે, સાધારણ સભા હોવાથી અમે હિસાબો માંગવા ગયા હતા. અમારી પાસ પુરાવા છે. અમે અરજી અને કાગળો લઈને મંત્રી પાસે ગયા હતા. તે દરમિયાન ધક્કા મૂકી કરી હોવાના આરોપ તેમને પણ લગાવ્યા છે. સાથે જ ઉચાપત કરી હોવાના પણ આક્ષેપો કર્યા છે. રજીસ્ટર કચેરી દ્વારા સર્ટિફાઈડ નકલો આપવા માટેનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ આ લોકો સર્ટિફાઈડ નકલો આપતા નથી.
હાલમાં એક તરફ બનાસ ડેરીની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ત્યારે એક પછી એક દૂધ મંડળીઓના વિવાદ સામે આવી રહ્યા છે. અગાઉ કોદરામમાં દૂધ મંડળી દ્વારા નફો અને દૂધની ઘટ મામલે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે ફરી એકવાર ડીસા તાલુકાના વાસણા ગામની દૂધ મંડળીમાં સાધારણ સભા બાદ હિસાબોને લઈને હુમલાની ઘટના બની છે. ત્યારે કહી શકાય કે એક તરફ બનાસ ડેરીની ચૂંટણી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તો બીજી તરફ દૂધ મંડળીઓના વિવાદો સામે આવતા જ રહે છે. ત્યારે દૂધ મંડળીઓના વહીવટ સામે હાલ તો ક્યાંકને ક્યાંક સવાલો ઉઠતા તેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.
