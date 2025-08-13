અમદાવાદની ઘી કાંટા કોર્ટમાં હિટ એન્ડ રનના આરોપી પર હુમલો, પોલીસે ચારની ધરપકડ કરી

અમદાવાદ: ઘી કાંટા કોર્ટમાં ગઈકાલે એન. ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના ગુનામાં આરોપી રોહન પરેશભાઈ સોની પર હુમલો થયો હતો. આ ઘટના બાદ કારંજ પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
ગઈકાલે બપોરે 3:50 વાગ્યે ઘી કાંટા કોર્ટ પરિસરમાં એન. ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના PI મેહુલકુમાર રામજીભાઈ સિંધવ આરોપી રોહન પરેશભાઈ સોનીને કોર્ટમાં રજૂ કરવા લઈ જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન આદિલ યુસુફ શેખ, ઉજેફ લિયાકતભાઈ અજમેરી, સાહિદ મિર્ઝા અને આયમન આરિફ હુસેન અજમેરીએ રોહન સોની પર હુમલો કર્યો. તેમણે રોહનને ઢોર માર માર્યો અને "ઈસને અપને આદમી કો મારા હૈ, ઈસકો ભી માર ડાલો" જેવી ધમકીઓ આપી. આ હુમલામાં PI મેહુલકુમારને પણ સામાન્ય ઈજા થઈ હતી, અને આરોપીઓએ તેમની કાયદેસર ફરજમાં અડચણ ઊભી કરી.
આ હુમલાનું કારણ 11 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ નહેરુનગર ઝાંસીની રાણી BRTS બસ સ્ટેન્ડ નજીક થયેલા અકસ્માતમાં અકરમ અલ્તાફ કુરેશી અને અશફાક ઝાફર હુસેન અજમેરીનું મૃત્યુ હતું. આ અકસ્માતનો આરોપી રોહન પરેશભાઈ સોની છે. હુમલો કરનારા આરોપીઓ મૃતકોના સંબંધીઓ અને મિત્રો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જેમણે આક્રોશમાં આવીને આ હુમલો કર્યો.
આ ઘટના અંગે PI મેહુલકુમાર રામજીભાઈ સિંધવની ફરિયાદના આધારે કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 115(2), 121(1), 351(3), 54 હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે આજે 12:45 વાગ્યે ચારેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. હાલ તમામ આરોપીઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે, અને વધુ તપાસ ચાલુ છે.
