ગીર ગઢડામાં ખાણ-ખનીજ વિભાગની ટીમ પર હુમલો, ખનીજ માફિયા રેતી ચોરીમાં પકડેલા JCB-ટ્રેક્ટર છોડાવી ગયો

ગીર ગઢડા તાલુકાના પાણખાણ ગામની માલણ નદીમાં ગેરકાયદેસર રેતી ચોરી કરતા ચાર ઈસમોએ ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમ પર હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે.

Published : October 5, 2025 at 1:17 PM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના પાણખાણ ગામની માલણ નદીમાં ગેરકાયદેસર રેતી ચોરી કરતા ચાર ઈસમોએ ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમ પર હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. આરોપીએ અધિકારીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. સમગ્ર મામલે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

નદીમાં રેતી ચોરીની ઘટના
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ખાણ ખનીજ વિભાગના રોયલ્ટી ઇન્સ્પેક્ટર નિલેશ ગોહિલ, માઇન્સ સુપર વાઈઝર સાહિલ પાઘડાર, સર્વેયર મનીષ પટેલ, સિક્યુરિટી ગાર્ડ અરવિંદ પંપાણીયા સહિતના અધિકારીઓને ગીર ગઢડા તાલુકાના પાણખાણ ગામની માલણ નદીમાં ગેરકાયદેસર રેતી ચોરી થતી હોવાની બાતમી મળી હતી. આથી તમામ પોતાના ખાનગી વાહનમાં ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને વાહન રોડ પર મૂકી ચાલીને નદીમાં જતા હતા. આ દરમિયાન એક રેતી ભરેલું ટ્રેક્ટર સામેના ભાગેથી આવતા ઉભું રખાવી પાસ પરમિટ માંગી હતી, જે મળી નહોતી. આ ટ્રેક્ટરને બંધ રખાવી ઉભું રખાયું હતું. બાદમાં થોડા આગળ જતા નદીના પટ્ટમાંથી ગેરકાયદેસર રેતી ચોરી કરતા 1 ટ્રેક્ટર 1 જેસીબી મળી કુલ 2 ટ્રેક્ટર અને એક જેસીબી મળી આવ્યા હતા.

ખનીજ માફિયાનો અધિકારીઓ પર હુમલો
જેને ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારીઓએ નદીમાં રેતી ચોરી બંધ કરવાનું કહી આ રેતી ચોરી કોના દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે તેવું પૂછતા ત્રણેય ડ્રાઈવરોએ હમભા પ્રતાપભાઇ ગોહિલનું નામ જણાવેલ હતું. જેની થોડી જ વારમાં બાઇક લઈને હમભા ગોહિલ નદીમાં રેઇડ વાળી જગ્યાએ આવેલો હતો. તેણે ઉશ્કેરાઈને ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારીઓને અપશબ્દો બોલી પોતાનું બાઇક નદીમાં મૂકી પકડી પાડેલા બે ટ્રેક્ટર એક જેસીબી લઈ નાશી ગયો હતો. ખનીજ ચોરી કરનાર માફીયો પોતાનું બાઇક મૂકી નાશી જતા તે બાઇક લઈ ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારીઓએ પીછો કરી ટ્રેક્ટર પકડી પાડ્યું હતું. જે બાદ હમભા ગોહિલ નામના ખનીજ માફીયાએ ખનીજ વિભાગના ગાર્ડ અરવિંદ પંપાણીયાને અપશબ્દો બોલી લાકડી અને ઢીકા પાટુ વડે માર મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી પોતાના વાહનો છોડાવી નાશી ગયો હતો. ઇજાગ્રસ્ત ખાણ ખનીજ વિભાગના ગાર્ડ અરવિંદ પંપાણીયાને ખાનગી વાહનમાં બેસાડી ઉના સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

ગીર ગઢડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ
ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારી પર હુમલો થયો હોવાની જાણ ઉના પ્રાંત અધિકારીને થતા તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. અને હુમલો કરનાર હમભા ગોહિલ અને ત્રણ ડ્રાઇવર સહિત ચાર શખ્સો સામે ઇજાગ્રસ્ત અરવિંદ પંપાણીયાએ ફરજમાં રૂકાવટ, મારામારી અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી સહિતની કલમો હેઠળ ગીર ગઢડા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ હમભા ગોહિલ નામના ખનન માફિયાએ અગાઉ પણ આ જ માલણ નદીમાં ખનીજ ચોરી કરતો હોય જેમાં ગેરકાયદેસર વીજળીનો ઉપયોગ કરતો હતો. જેનું વીજ કનેક્શન કાપવા આવેલા PGVCLના કર્મચારી ઉપર પણ ત્રણ મહિના પહેલા હુમલો કર્યો હતો. જેની ગીર ગઢડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ નોંધાઈ હતી.

